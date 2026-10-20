Non è stato un weekend da ricordare in Serie A per quel che riguarda le decisioni arbitrali. Sviste ed episodi al limite in tante, forse troppe partite, con interventi dalla sala VAR a intermittenza: si è tornati al passato, con richiami all’on field review in alcune circostanze piuttosto che in altre e con una generale mancanza di uniformità da un campo all’altro. Finora Orsato aveva “risolto” buona parte dei guai spegnendo il VAR, adesso sembre che qualcuno stia provando timidamente a riaccenderlo. Polemiche nei match di Milan, Juventus, Inter, Napoli e Como: vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo sette giornate e quali sono le squadre più “penalizzate” e quelle con più “aiutini”.
Serie A, 7ma giornata: il big match falsato
Una sola partita falsata nel quadro del settimo turno del massimo campionato: si tratta di Milan-Atalanta, sul cui esito pesa la mancata espulsione di Rabiot a fine primo tempo, subito dopo il 2-0 messo a segno dallo stesso centrocampista francese. Nell’occasione Rabiot, già ammonito, si è girato in modo irriverente e con aria di sfida nei confronti dell’arbitro Chiffi, che pure aveva fatto finta di non sentire i suoi “vaffa” di un paio di minuti prima. Un doppio “perdono” che ha inficiato l’esito della partita, negando alla squadra di Sarri l’opportunità di giocare in undici contro dieci per un tempo e, con tutta probabilità, di portare a casa almeno un pareggio.
Settima giornata, moviola: tutte le sviste
Sviste anche in altre partite, ma non determinanti. In Bologna-Inter manca un penalty per i nerazzurri per contatto falloso Darmian-Thuram: si era ancora sull’1-1 e né Doveri né il VAR hanno visto alcunché. Abbaglio anche per Di Bello in Fiorentina-Como: nell’azione del vantaggio lariano di Liberali c’è un fallo piuttosto netto di Kempf su Goncalves, anche se il match sarà ricordato soprattutto per il pasticcio VAR sul gol annullato a Pongracic. In Juventus-Lazio, diretta da Massa, niente giallo a Taylor per fallo fuori area su Nico Gonzalez: il centrocampista sarebbe stato ammonito per la seconda volta pochi minuti dopo. In Venezia-Napoli, infine, dubbi sul contatto Rrahmani-Adams prima del gol, ma Sacchi sembra valutare bene: spinta lieve dell’attaccante.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|INTER
|19
|LAZIO
|–
|19
|LAZIO
|19
|INTER
|+2
|17
|ROMA
|17
|COMO
|-2
|16
|MILAN
|15
|ROMA
|+1
|16
|COMO
|14
|MILAN
|+1
|14
|FROSINONE
|13
|JUVENTUS
|-2
|13
|CAGLIARI
|13
|FROSINONE
|–
|13
|JUVENTUS
|11
|TORINO
|-2
|12
|NAPOLI
|10
|ATALANTA
|-2
|11
|TORINO
|10
|NAPOLI
|-1
|11
|ATALANTA
|9
|LECCE
|-1
|10
|LECCE
|9
|CAGLIARI
|+4
|9
|SASSUOLO
|8
|MONZA
|–
|7
|MONZA
|7
|SASSUOLO
|+1
|7
|BOLOGNA
|5
|UDINESE
|–
|4
|UDINESE
|4
|GENOA
|–
|4
|GENOA
|4
|FIORENTINA
|–
|4
|FIORENTINA
|4
|PARMA
|–
|4
|PARMA
|4
|BOLOGNA
|+1
|4
|VENEZIA
|3
|VENEZIA
|–
|3
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
2025-26: Inter
Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.