Non è stato un weekend da ricordare in Serie A per quel che riguarda le decisioni arbitrali. Sviste ed episodi al limite in tante, forse troppe partite, con interventi dalla sala VAR a intermittenza : si è tornati al passato, con richiami all’on field review in alcune circostanze piuttosto che in altre e con una generale mancanza di uniformità da un campo all’altro. Finora Orsato aveva “risolto” buona parte dei guai spegnendo il VAR , adesso sembre che qualcuno stia provando timidamente a riaccenderlo. Polemiche nei match di Milan, Juventus, Inter, Napoli e Como : vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo sette giornate e quali sono le squadre più “penalizzate” e quelle con più “aiutini”.

Serie A, 7ma giornata: il big match falsato

Una sola partita falsata nel quadro del settimo turno del massimo campionato: si tratta di Milan-Atalanta, sul cui esito pesa la mancata espulsione di Rabiot a fine primo tempo, subito dopo il 2-0 messo a segno dallo stesso centrocampista francese. Nell’occasione Rabiot, già ammonito, si è girato in modo irriverente e con aria di sfida nei confronti dell’arbitro Chiffi, che pure aveva fatto finta di non sentire i suoi “vaffa” di un paio di minuti prima. Un doppio “perdono” che ha inficiato l’esito della partita, negando alla squadra di Sarri l’opportunità di giocare in undici contro dieci per un tempo e, con tutta probabilità, di portare a casa almeno un pareggio.

Settima giornata, moviola: tutte le sviste

Sviste anche in altre partite, ma non determinanti. In Bologna-Inter manca un penalty per i nerazzurri per contatto falloso Darmian-Thuram: si era ancora sull’1-1 e né Doveri né il VAR hanno visto alcunché. Abbaglio anche per Di Bello in Fiorentina-Como: nell’azione del vantaggio lariano di Liberali c’è un fallo piuttosto netto di Kempf su Goncalves, anche se il match sarà ricordato soprattutto per il pasticcio VAR sul gol annullato a Pongracic. In Juventus-Lazio, diretta da Massa, niente giallo a Taylor per fallo fuori area su Nico Gonzalez: il centrocampista sarebbe stato ammonito per la seconda volta pochi minuti dopo. In Venezia-Napoli, infine, dubbi sul contatto Rrahmani-Adams prima del gol, ma Sacchi sembra valutare bene: spinta lieve dell’attaccante.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 19 LAZIO – 19 LAZIO 19 INTER +2 17 ROMA 17 COMO -2 16 MILAN 15 ROMA +1 16 COMO 14 MILAN +1 14 FROSINONE 13 JUVENTUS -2 13 CAGLIARI 13 FROSINONE – 13 JUVENTUS 11 TORINO -2 12 NAPOLI 10 ATALANTA -2 11 TORINO 10 NAPOLI -1 11 ATALANTA 9 LECCE -1 10 LECCE 9 CAGLIARI +4 9 SASSUOLO 8 MONZA – 7 MONZA 7 SASSUOLO +1 7 BOLOGNA 5 UDINESE – 4 UDINESE 4 GENOA – 4 GENOA 4 FIORENTINA – 4 FIORENTINA 4 PARMA – 4 PARMA 4 BOLOGNA +1 4 VENEZIA 3 VENEZIA – 3

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.