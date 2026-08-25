Cominciamo bene. Da un Var invadente, onnipresente e fin troppo zelante nel vivisezionare ogni azione, ogni contatto e nel valutare l’intensità di ogni tocchettino, anche minimo, a un Var improvvisamente assente, spento, neutralizzato. Col passaggio da Rocchi a Orsato non sembrano essere diminuite sviste e polemiche, sono però cambiate le modalità e le responsabilità delle stesse. La Serie A 2026-27 è iniziata tra una serie di strafalcioni arbitrali che fanno preoccupare. Se il campionato 2025-26 è stato in assoluto quello maggiormente segnato da errori determinanti, speriamo che qualcosa possa cambiare per il futuro. Ma le premesse non sono delle migliori.

Arbitri, prima giornata: tris di sviste clamorose

Tre gli errori gravi nelle dieci partite della giornata inaugurale di Serie A, tutti fortunatamente – o meglio: miracolosamente – non decisivi, visto che i risultati non sarebbero comunque cambiati. In Genoa-Napoli Di Bello giudica regolare la spinta di De Bruyne su Vasquez, che invece è fallosa. Gli azzurri, per il nostro regolamento, avrebbero vinto ugualmente in ogni caso grazie al successivo gol di Vergara. In Torino-Milan Zufferli non vede la mano larga di Vlasic su cross di Cissé e non si capisce però perché non l’abbiano vista neppure in sala Var. In Roma-Fiorentina, infine, c’è un’evidente manata fallosa di Hermoso su Mastantuono all’inizio dell’azione dell’1-0 che Marcenaro e Var hanno giudicato misteriosamente regolare.

Classifica senza errori: dubbi anche in altre partite

In Udinese-Como tanti dubbi sulle decisioni di Arena contestate da Fabregas, i mancati rossi ad Abankhah e Zaniolo nel primo tempo. In entrambi i casi, tuttavia, il cartellino giallo sarebbe stata la sanzione più consona per i due calciatori friulani. Qualche polemica anche in Inter-Monza sul gol di Calhanoglu per una posizione di fuorigioco di Bisseck considerata passiva: in effetti l’esterno nerazzurro non sembra impattare sulla visuale del portiere monzese Pinzignacco in occasione della conclusione del compagno di squadra. Buona la direzione di Ayroldi in Frosinone-Juventus, poche recriminazioni anche nelle altre partite del primo turno.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale ROMA 3 ROMA – 3 INTER 3 INTER – 3 NAPOLI 3 NAPOLI – 3 LECCE 3 LECCE – 3 MILAN 3 MILAN – 3 ATALANTA 3 ATALANTA – 3 CAGLIARI 3 CAGLIARI – 3 JUVENTUS 3 JUVENTUS – 3 LAZIO 3 LAZIO – 3 COMO 1 COMO – 1 UDINESE 1 UDINESE – 1 SASSUOLO 0 SASSUOLO – 0 TORINO 0 TORINO – 0 FROSINONE 0 FROSINONE – 0 PARMA 0 PARMA – 0 BOLOGNA 0 BOLOGNA – 0 GENOA 0 GENOA – 0 VENEZIA 0 VENEZIA – 0 MONZA 0 MONZA – 0 FIORENTINA 0 FIORENTINA – 0

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.