Cominciamo bene. Da un Var invadente, onnipresente e fin troppo zelante nel vivisezionare ogni azione, ogni contatto e nel valutare l’intensità di ogni tocchettino, anche minimo, a un Var improvvisamente assente, spento, neutralizzato. Col passaggio da Rocchi a Orsato non sembrano essere diminuite sviste e polemiche, sono però cambiate le modalità e le responsabilità delle stesse. La Serie A 2026-27 è iniziata tra una serie di strafalcioni arbitrali che fanno preoccupare. Se il campionato 2025-26 è stato in assoluto quello maggiormente segnato da errori determinanti, speriamo che qualcosa possa cambiare per il futuro. Ma le premesse non sono delle migliori.
Arbitri, prima giornata: tris di sviste clamorose
Tre gli errori gravi nelle dieci partite della giornata inaugurale di Serie A, tutti fortunatamente – o meglio: miracolosamente – non decisivi, visto che i risultati non sarebbero comunque cambiati. In Genoa-Napoli Di Bello giudica regolare la spinta di De Bruyne su Vasquez, che invece è fallosa. Gli azzurri, per il nostro regolamento, avrebbero vinto ugualmente in ogni caso grazie al successivo gol di Vergara. In Torino-Milan Zufferli non vede la mano larga di Vlasic su cross di Cissé e non si capisce però perché non l’abbiano vista neppure in sala Var. In Roma-Fiorentina, infine, c’è un’evidente manata fallosa di Hermoso su Mastantuono all’inizio dell’azione dell’1-0 che Marcenaro e Var hanno giudicato misteriosamente regolare.
Classifica senza errori: dubbi anche in altre partite
In Udinese-Como tanti dubbi sulle decisioni di Arena contestate da Fabregas, i mancati rossi ad Abankhah e Zaniolo nel primo tempo. In entrambi i casi, tuttavia, il cartellino giallo sarebbe stata la sanzione più consona per i due calciatori friulani. Qualche polemica anche in Inter-Monza sul gol di Calhanoglu per una posizione di fuorigioco di Bisseck considerata passiva: in effetti l’esterno nerazzurro non sembra impattare sulla visuale del portiere monzese Pinzignacco in occasione della conclusione del compagno di squadra. Buona la direzione di Ayroldi in Frosinone-Juventus, poche recriminazioni anche nelle altre partite del primo turno.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|ROMA
|3
|ROMA
|–
|3
|INTER
|3
|INTER
|–
|3
|NAPOLI
|3
|NAPOLI
|–
|3
|LECCE
|3
|LECCE
|–
|3
|MILAN
|3
|MILAN
|–
|3
|ATALANTA
|3
|ATALANTA
|–
|3
|CAGLIARI
|3
|CAGLIARI
|–
|3
|JUVENTUS
|3
|JUVENTUS
|–
|3
|LAZIO
|3
|LAZIO
|–
|3
|COMO
|1
|COMO
|–
|1
|UDINESE
|1
|UDINESE
|–
|1
|SASSUOLO
|0
|SASSUOLO
|–
|0
|TORINO
|0
|TORINO
|–
|0
|FROSINONE
|0
|FROSINONE
|–
|0
|PARMA
|0
|PARMA
|–
|0
|BOLOGNA
|0
|BOLOGNA
|–
|0
|GENOA
|0
|GENOA
|–
|0
|VENEZIA
|0
|VENEZIA
|–
|0
|MONZA
|0
|MONZA
|–
|0
|FIORENTINA
|0
|FIORENTINA
|–
|0
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
2025-26: Inter
Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.