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CALCIO SERIE A

Classifica senza errori arbitrali, prima giornata: cominciamo bene, subito gravi sviste e il Var è sparito

Come finirebbe la Serie A senza gli errori arbitrali? Subito polemiche già nel primo turno. Le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".

4 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Cominciamo bene. Da un Var invadente, onnipresente e fin troppo zelante nel vivisezionare ogni azione, ogni contatto e nel valutare l’intensità di ogni tocchettino, anche minimo, a un Var improvvisamente assente, spento, neutralizzato. Col passaggio da Rocchi a Orsato non sembrano essere diminuite sviste e polemiche, sono però cambiate le modalità e le responsabilità delle stesse. La Serie A 2026-27 è iniziata tra una serie di strafalcioni arbitrali che fanno preoccupare. Se il campionato 2025-26 è stato in assoluto quello maggiormente segnato da errori determinanti, speriamo che qualcosa possa cambiare per il futuro. Ma le premesse non sono delle migliori.

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Arbitri, prima giornata: tris di sviste clamorose

Tre gli errori gravi nelle dieci partite della giornata inaugurale di Serie A, tutti fortunatamente – o meglio: miracolosamente – non decisivi, visto che i risultati non sarebbero comunque cambiati. In Genoa-Napoli Di Bello giudica regolare la spinta di De Bruyne su Vasquez, che invece è fallosa. Gli azzurri, per il nostro regolamento, avrebbero vinto ugualmente in ogni caso grazie al successivo gol di Vergara. In Torino-Milan Zufferli non vede la mano larga di Vlasic su cross di Cissé e non si capisce però perché non l’abbiano vista neppure in sala Var. In Roma-Fiorentina, infine, c’è un’evidente manata fallosa di Hermoso su Mastantuono all’inizio dell’azione dell’1-0 che Marcenaro e Var hanno giudicato misteriosamente regolare.

Classifica senza errori: dubbi anche in altre partite

In Udinese-Como tanti dubbi sulle decisioni di Arena contestate da Fabregas, i mancati rossi ad Abankhah e Zaniolo nel primo tempo. In entrambi i casi, tuttavia, il cartellino giallo sarebbe stata la sanzione più consona per i due calciatori friulani. Qualche polemica anche in Inter-Monza sul gol di Calhanoglu per una posizione di fuorigioco di Bisseck considerata passiva: in effetti l’esterno nerazzurro non sembra impattare sulla visuale del portiere monzese Pinzignacco in occasione della conclusione del compagno di squadra. Buona la direzione di Ayroldi in Frosinone-Juventus, poche recriminazioni anche nelle altre partite del primo turno.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class
reale		 diff
punti		 class
virtuale
ROMA 3 ROMA 3
INTER 3 INTER 3
NAPOLI 3 NAPOLI 3
LECCE 3 LECCE 3
MILAN 3 MILAN 3
ATALANTA 3 ATALANTA 3
CAGLIARI 3 CAGLIARI 3
JUVENTUS 3 JUVENTUS 3
LAZIO 3 LAZIO 3
COMO 1 COMO 1
UDINESE 1 UDINESE 1
SASSUOLO 0 SASSUOLO 0
TORINO 0 TORINO 0
FROSINONE 0 FROSINONE 0
PARMA 0 PARMA 0
BOLOGNA 0 BOLOGNA 0
GENOA 0 GENOA 0
VENEZIA 0 VENEZIA 0
MONZA 0 MONZA 0
FIORENTINA 0 FIORENTINA 0

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.

2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.

Classifica senza errori arbitrali, prima giornata: cominciamo bene, subito gravi sviste e il Var è sparito Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2026-2027 Ansa

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