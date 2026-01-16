Classifica senza errori arbitrali, recuperi: i verdetti su Napoli-Parma, Como-Milan e Inter-Lecce, altro caos

Ancora dubbi, sospetti, veleni, polemiche , arbitri Var che invitano il collega di campo a rivedere le immagini al monitor e altri che invece rimangono in silenzio. Anche nelle quattro partite di recupero della sedicesima giornata, non disputate prima di Natale per la Supercoppa in Arabia, c’è da fare i conti col consueto caos. Dubbi al Maradona per il fuorigioco sul gol di McTominay , dubbi a Como sul rigore che ha portato all’1-1 del Milan , dubbi pure a San Siro per una clamorosa decisione di Maresca in Inter-Lecce . Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo i recuperi del 16mo turno e quali sono le sue differenze con quella “reale”.

Napoli-Parma e Como-Milan, quanti veleni

C’era oppure no il fuorigioco di Mazzocchi prima del gol di McTominay in Napoli-Parma? E soprattutto: è punibile lo spicchietto superiore del braccio dell’esterno napoletano “pizzicato” oltre la linea dal fuorigioco semi-automatico? La risposta è: sì, quel millimetrico spicchietto è punibile, se Mazzocchi avesse segnato toccando il pallone con quella porzione di corpo il gol sarebbe stato convalidato. Dubbi, invece, sul rigore concesso da Guida in Como-Milan: prima del fallo di Kempf su Rabiot probabilmente ce n’è un altro di Saelemaekers su Van der Brempt. “Fortuna” che la vittoria del Milan con due gol di scarto renda questo eventuale errore ininfluente ai fini della nostra classifica, ma provate a spiegarlo a Fabregas.

La moviola di Inter-Lecce e Verona-Bologna

Un errore anche in Inter-Lecce, partita complessivamente ben diretta da Maresca che ha revocato, dopo on field review, un rigore concesso frettolosamente ai nerazzurri nel primo tempo. Prima di quell’episodio il fischietto napoletano ha ammonito per simulazione il nerazzurro Thuram, caduto in area dopo un leggero contatto col piede di Pierotti. Il rigore non c’è ma il cartellino giallo è esagerato, visto che comunque il contatto col giocatore salentino c’è stato, anche se accentuato dall’attaccante francese. Impeccabile, invece, la direzione di Mariani di Verona-Bologna: l’arbitro promosso da tutti gli specialisti.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 46 INTER +1 45 MILAN 43 NAPOLI -1 41 NAPOLI 40 ROMA -1 40 JUVENTUS 39 JUVENTUS – 39 ROMA 39 LAZIO -7 35 COMO 34 MILAN +8 35 ATALANTA 31 BOLOGNA -4 34 BOLOGNA 30 COMO +1 33 LAZIO 28 ATALANTA +1 30 UDINESE 26 SASSUOLO -2 25 SASSUOLO 23 UDINESE +1 25 TORINO 23 PARMA -1 23 CREMONESE 22 TORINO – 23 PARMA 22 CREMONESE – 22 GENOA 19 CAGLIARI -2 21 CAGLIARI 19 PISA -4 17 LECCE 17 LECCE – 17 FIORENTINA 14 GENOA +2 17 VERONA 13 FIORENTINA -1 15 PISA 13 VERONA +4 9

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.