Classifica senza errori arbitrali, 22ma giornata: come cambia dopo il caos in Juve-Napoli e Roma-Milan

Ennesimo weekend lungo di campionato segnato da sviste, errori e polemiche. L’illusione è durata poco, l’assenza di partite falsate nella 21ma giornata si è rivelata un caso purtroppo isolato. C’è infatti una partita decisa dagli errori del direttore di gara nel quadro della terza di ritorno di Serie A , un match peraltro decisamente importante per i suoi riflessi sulla graduatoria. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo il 22mo turno e quali sono le sue differenze con quella “reale”. La più evidente riguarda il Milan, che nella Serie A “vera” è in lotta Scudetto con l’Inter, mentre in quella depurata dalle sviste decisive è addirittura a -12 dalla vetta.

Arbitri, la partita falsata del turno

Il match falsato del turno di campionato è Genoa-Bologna. Eccessivo, infatti, il cartellino rosso sventolato dall’arbitro Maresca a indirizzo di Skorupski per fallo da ultimo uomo, decisione confermata dopo il richiamo al monitor da parte del Var Maggioni. La sanzione più congrua per il portiere del Bologna? Un semplice cartellino giallo, visto che tre compagni di squadra erano praticamente alle sue spalle. Sorprende l’ostinazione del fischietto napoletano nel confermare una decisione di campo che, di fatto, ha fatto girare un match che il Bologna stava vincendo 0-2 e che poi è finito 3-2.

Serie A, i casi dubbi della 22ma giornata

Altre discussioni feroci in Juventus-Napoli e Roma-Milan. Clamorosa la svista del Var Doveri sul contatto Bremer-Hojlund: nessun richiamo al monitor a Mariani, a cui era sfuggita la presa al collo del brasiliano nei confronti del danese. Una svista grave, ma che ai fini del nostro regolamento non ha inciso sul risultato: la Juve avrebbe vinto comunque 3-1. Non c’è errore, invece, in Roma-Milan in occasione del rigore concesso da Colombo ai giallorossi per tocco col braccio di Bartesaghi su cross di Celik. Checché ne dica Maignan, il braccio del compagno era largo e fuori figura e va a intercettare il traversone del turco.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

punti class

virtuale INTER 52 INTER +1 51 MILAN 47 ROMA -1 44 ROMA 43 NAPOLI -1 44 NAPOLI 43 JUVENTUS – 42 JUVENTUS 42 COMO +1 39 COMO 40 MILAN +8 39 ATALANTA 35 LAZIO -7 36 BOLOGNA 30 BOLOGNA -5 35 LAZIO 29 ATALANTA +1 34 UDINESE 29 SASSUOLO -2 28 SASSUOLO 26 UDINESE +1 28 CAGLIARI 25 CAGLIARI -2 27 GENOA 23 PARMA -1 24 CREMONESE 23 CREMONESE – 23 PARMA 23 TORINO – 23 TORINO 23 GENOA +4 19 LECCE 18 PISA -4 18 FIORENTINA 17 FIORENTINA -1 18 VERONA 14 LECCE – 18 PISA 14 VERONA +4 10

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

