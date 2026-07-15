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Classifica Tour de France 2026, chi è in maglia gialla

Le prime venti posizioni della classifica generale del Tour de France 2026: la maglia gialla e tutti i principali inseguitori

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1 T. POGACAR UAE TEAM EMIRATES XRG 03h 58′ 08”
2 R. EVENEPOEL RED BULL – BORA – HANSGROHE 03h 58′ 40” + 00h 00′ 32”
3 P. SEIXAS DECATHLON CMA CGM TEAM 03h 58′ 42” + 00h 00′ 34”
4 F. LIPOWITZ RED BULL – BORA – HANSGROHE 03h 58′ 42” + 00h 00′ 34”
5 J. AYUSO LIDL-TREK 03h 58′ 46” + 00h 00′ 38”
6 M. SKJELMOSE LIDL-TREK 03h 58′ 46” + 00h 00′ 38”
7 J. VINGEGAARD TEAM VISMA | LEASE A BIKE 03h 58′ 52” + 00h 00′ 44”
8 I. DEL TORO UAE TEAM EMIRATES XRG 03h 59′ 39” + 00h 01′ 31”
9 T. PIDCOCK PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM 04h 00′ 07” + 00h 01′ 59”
10 L. MARTINEZ BAHRAIN VICTORIOUS 04h 00′ 11” + 00h 02′ 03”
11 R. CARAPAZ EF EDUCATION – EASYPOST 04h 00′ 17” + 00h 02′ 09”
12 D. PIGANZOLI TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04h 00′ 50” + 00h 02′ 42”
13 I. VAN WILDER SOUDAL QUICK-STEP 04h 00′ 56” + 00h 02′ 48”
14 R. DEBRUYNE ALPECIN-PREMIER TECH 04h 00′ 56” + 00h 02′ 48”
15 E. BERNAL NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM 04h 01′ 01” + 00h 02′ 53”
16 Y. VOISARD TUDOR PRO CYCLING TEAM 04h 01′ 13” + 00h 03′ 05”
17 A. YATES UAE TEAM EMIRATES XRG 04h 01′ 53” + 00h 03′ 45”
18 T. JOHANNESSEN UNO-X MOBILITY 04h 02′ 58” + 00h 04′ 50”
19 S. QUINN EF EDUCATION – EASYPOST 04h 03′ 31” + 00h 05′ 23”
20 P. CASTRILLO MOVISTAR TEAM 04h 04′ 53” + 00h 06′ 45”

Classifica Tour de France 2026, chi è in maglia gialla ANSA

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