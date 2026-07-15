Classifica Tour de France 2026, chi è in maglia gialla

|1
|T. POGACAR
|UAE TEAM EMIRATES XRG
|03h 58′ 08”
|2
|R. EVENEPOEL
|RED BULL – BORA – HANSGROHE
|03h 58′ 40”
|+ 00h 00′ 32”
|3
|P. SEIXAS
|DECATHLON CMA CGM TEAM
|03h 58′ 42”
|+ 00h 00′ 34”
|4
|F. LIPOWITZ
|RED BULL – BORA – HANSGROHE
|03h 58′ 42”
|+ 00h 00′ 34”
|5
|J. AYUSO
|LIDL-TREK
|03h 58′ 46”
|+ 00h 00′ 38”
|6
|M. SKJELMOSE
|LIDL-TREK
|03h 58′ 46”
|+ 00h 00′ 38”
|7
|J. VINGEGAARD
|TEAM VISMA | LEASE A BIKE
|03h 58′ 52”
|+ 00h 00′ 44”
|8
|I. DEL TORO
|UAE TEAM EMIRATES XRG
|03h 59′ 39”
|+ 00h 01′ 31”
|9
|T. PIDCOCK
|PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
|04h 00′ 07”
|+ 00h 01′ 59”
|10
|L. MARTINEZ
|BAHRAIN VICTORIOUS
|04h 00′ 11”
|+ 00h 02′ 03”
|11
|R. CARAPAZ
|EF EDUCATION – EASYPOST
|04h 00′ 17”
|+ 00h 02′ 09”
|12
|D. PIGANZOLI
|TEAM VISMA | LEASE A BIKE
|04h 00′ 50”
|+ 00h 02′ 42”
|13
|I. VAN WILDER
|SOUDAL QUICK-STEP
|04h 00′ 56”
|+ 00h 02′ 48”
|14
|R. DEBRUYNE
|ALPECIN-PREMIER TECH
|04h 00′ 56”
|+ 00h 02′ 48”
|15
|E. BERNAL
|NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM
|04h 01′ 01”
|+ 00h 02′ 53”
|16
|Y. VOISARD
|TUDOR PRO CYCLING TEAM
|04h 01′ 13”
|+ 00h 03′ 05”
|17
|A. YATES
|UAE TEAM EMIRATES XRG
|04h 01′ 53”
|+ 00h 03′ 45”
|18
|T. JOHANNESSEN
|UNO-X MOBILITY
|04h 02′ 58”
|+ 00h 04′ 50”
|19
|S. QUINN
|EF EDUCATION – EASYPOST
|04h 03′ 31”
|+ 00h 05′ 23”
|20
|P. CASTRILLO
|MOVISTAR TEAM
|04h 04′ 53”
|+ 00h 06′ 45”
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Le prime venti posizioni della classifica generale del Tour de France 2026: la maglia gialla e tutti i principali inseguitori
Pubblicato:
ANSA