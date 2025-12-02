Ranking e classifica consolidate: Aryna, regina bis a New York, chiude con un vantaggio importante sulla campionessa di Wimbledon, Iga Swiatek

Si chiude il 2025 dei tornei WTA previsti da calendario, si conferma l’avvento dell’era Sabalenka. Se vi fossero ancora dubbi o perplessità sul dominio incontrastato della classifica da parte della tigre bielorussa, il suo dominio incontrastato chiarisce senza possibilità di replica. La Top 10 incorona la queen di quest’anno, Aryna Sabalenka la quale è stata capace di addomesticare Iga Swiatek e regalarsi una vetta che sembrava impossibile. L’imprevedibile vittoria delle WTA Finals da parte della kazaka Elena Rybakina non cambia il senso delle cose.

Swiatek difende il secondo posto, Coco Gauff il terzo. Per il resto, nulla di nuovo dopo l’inversione tra Elena Rybakina e Jessica Pegula a causa della chiusura dei tornei. Prima di loro, Amanda Anisimova ancora 4°. Madison Keys occupa il 7° posto mentre Jasmine Paolini rimane 8°. A completare il quadro delle prime dieci Mirra Andreeva e Ekaterina Alexandrova, stabili.

Classifica WTA 1° dicembre 2025: Sabalenka leader

Aryna è la regina incontrastata dell’anno e della classifica WTA, con evidente superiorità rispetto alle dirette avversarie. La bielorussa guida la Top 10, per la cinquantanovesima settimana consecutiva, 68esima complessiva: regina bis a New York, sconfitta in finale a Riyadh da una sfavorita kazaka, riesce comunque a mantenere immutato il vantaggio.

Piaccia o meno, classifica e Race hanno premiato Aryna che firma questo 2025 con la sua determinazione, oltre la qualità e qualche incoerenza. Merito anche alla vincitrice di Wimbledon, Swiatek capace di una risalita inattesa ma che mette in evidenza il suo potenziale. In termini di punteggio, il vantaggio di Sabalenka su Swiatek è importante, pari a 2.475 punti (la penalità inflitta non incide molto sulla questione ranking, almeno in termini di divario).

Immediatamente fuori dal podio, segue Amanda Anisimova, statunitense di origine russa, la quale ribadisce il suo best ranking dopo una stagione di assoluta bellezza soprattutto dopo i dolori vissuti. Elena Ribakyna occupa stabilmente la 5° posizione in classifica davanti a Jessica Pegula che precede la quarta tennista a stelle e strisce della Top 10 Madison Keys, vincitrice in Australia e reduce da un problema fisico che l’ha tormentata. All’ottavo posto la nostra Jasmine Paolini, che ha centrato l’obiettivo di questa parte finale della stagione. Per una manciata di punti può avvicinare la sua rivale diretta e tornare a quel best ranking che aveva concretizzato la scorsa stagione.

Chiudono la sequenza delle migliori dieci al mondo la 18enne russa Mirra Andreeva, che si è vista sfuggire di un soffio la qualificazione alle WTA Finals dopo un’annata da incorniciare e l’altra russa Ekaterina Alexandrova, decima.

Jasmine Paolini, migliore italiana ma lontana dal suo best

Soffermiamoci sulla situazione delle italiane: Jasmine Paolini rimane stabile all’8° posto. C’è un piccolo rimpianto, che la riguarda: qualora avesse vissuto momenti più semplici, la sua posizione sarebbe migliore a osservare classifica e calendario con tornei e complicazioni, legate a condizioni fisiche e cambi di coach, soprattutto dopo Roma. Tra Jasmine e Madison Keys, appena 10 punti.

Dietro Jasmine, Elisabetta Cocciaretto è al n.84. Poche in generale anche le variazioni tra le prime 10 italiane della classifica. Scende di una posizione Lucia Bronzetti (n.106) e di quattro Silvia Ambrosio (n.207). Notizie positive arrivano invece da Camilla Rosatello, che sale di cinque e si riporta al n.220. Dopo il best ranking della scorsa settimana al n.206, perde invece 33 posizioni Tyra Caterina Grant a causa delle cambiali di un anno fa. A chiudere, poi, c’è ancora Lisa Pigato, stabile al n.279.

Top 10 del 1° dicembre 2025, Paolini 8°

La classifica di questa settimana è invariata per ragioni già spiegate a livello di Top 10 e non solo considerata la chiusura di fatto dei tornei. La situazione, dunque, per quel che verte sul ranking, non mostra significative variazioni già registrate dopo le WTA Finals:

Aryna Sabalenka 10870 Iga Swiatek 8395 Coco Gauff 6763 Amanda Anisimova 6287 Elena Rybakina 5850 Jessica Pegula 5583 Madison Keys 4335 Jasmine Paolini 4325 Mirra Andreeva 4319 Ekaterina Alexandrova 3375

Anna Kalinskaya stabile in classifica

Nessuna variazione in classifica anche per Anna Kalinskaya, che si sta prendendo una pausa importante per ricaricarsi e ripartire. In classifica è la numero 33 ma è ancora lontana dal suo best ranking, vissuto all’epoca della sua relazione con Jannik Sinner, pronto a incominciare la preparazione a Dubai.