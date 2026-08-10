La tennista azzurra in 15° posizione dopo l'annuncio su Cincinnati: cosa cambia o può cambiare in attesa del verdetto del Masters 1000 di Toronto

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Nonostante Toronto non abbia ancora pronunciato i suoi verdetti definitivi, l’incontestabile caduta di Aryna Sabalenka la rende più umana, addirittura vulnerabile ma anche più vicina a Elena Rybakina. Aryna è ancora la numero 1 della classifica e del ranking, ma meno distaccata tanto da rischiare e molto. Jessica Pegula, intanto, si è confermata 3°, Coco Gauff difende la quarta piazza, Mirra Andreeva è quinta. A seguire le due finalista di Wimbledon: Karolina Muchova e Linda Noskova, nuova campionessa Slam che occupa la settima poltrona. Nulla di nuovo per Iga Swiatek, ottava, Amanda Anisimova scivola in decima lasciando spazio fin dalla scorsa settimana a Elina Svitolina. La nostra Jasmine Paolini continua a difendere il posto numero 15.

Sabalenka 1° della classifica WTA, ma rischia

Come anticipato, Aryna Sabalenka soffre per le conseguenze di quest’ultimo flop: la tigre bielorussa è ancora in testa alla classifica eppure qualora Rybakina dovesse avanzare, se non vincere il torneo allora i punti a dividerla dalla vetta sarebbero una manciata. Di suo, Aryna ha assistito allo sgretolarsi dell’immane patrimonio di punti accumulati durante la scorsa stagione, tanto da averla portata a sfondare i 10000. Tanti e utili alla causa. Sabalenka ha così difeso il suo primato in cima alla classifica, ma ora la sua salute fisica e mentale hanno preso il sopravvento ed è giusto porre attenzione su questo. E non altro.

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Terzo gradino per la statunitense Jessica Pegula, che sta vivendo la fase più importante della sua carriera. In ripresa Coco Gauff, come la 19enne russa Mirra Andreeva, quinta (“best” confermato). In sesta e settima posizione, si confermano le due ceche, Karolina Muchova e Linda Noskova, neo campionessa di Wimbledon e protagonista della finale dello Slam.

Iga Swiatek, invece, rimane anche sul piano della classifica all’ottavo posto pur riservando grandi aspettative da Toronto, che la vede ancora in campo. L’ucraina Elina Svitolina si è aggiudicata la scorsa settimana il nono posto e lo conferma anche stavolta. Decima Amanda Anisimova.

La ripresa di Jasmine Paolini

Ancora fuori dalla Top 10 Jasmine Paolini, una leader che sta provando a reagire e bene, come già detto a suo tempo e che deve mettere al primo posto la sua integrità fisica. Solo così potrà trovare quella continuità che la aveva condotta fino al 4° posto della classifica WTA.

Tornare tra le prime dieci non è semplice ma, dopo l’uscita a fine maggio dalle Top, è ancora possibile grazie ai quarti di finale raggiunti sull’erba dell’All England Club (battuta da Kostyuk). Si ferma, ha annunciato sui social, per non perdere anche gli US Open. Il parallelo con Jannik Sinner, per il ginocchio nel suo caso, vien facile. No Cincinnati, sì New York.

Top 10 in attesa del WTA Toronto

Come anticipato, la possibile variazione della classifica a seguito del risultato sul campo potrebbe incidere sulla Top 10. La situazione, dunque, in attesa del giudizio del campo sarebbe ancora freezato:

Aryna Sabalenka 8550 Elena Rybakina 8056 Jessica Pegula 6625 Coco Gauff 5649 Mirra Andreeva 5293 Karolina Muchova 5168 Linda Noskova 5016 Iga Swiatek 4539 Elina Svitolina 4459 Amanda Anisimova 4353

Nella classifica virtuale il vantaggio di Aryna si assottiglia rispetto a Rybakina in modo inequivocabile. Inoltre Pegula consolida il terzo posto. Jasmine Paolini si conferma al 15° posto secondo quest’ultimo aggiornamento. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya scende, sorpresa Liutova

Anna Kalinskaya perde un posto, scavalcata dalla vincitrice del torneo WTA di Washington, Eala, che la spinge in 21° posizione per intenderci, nonostante l’uscita di scena a Londra (per la russa) in un match comunque di altissimo livello. Rivelazione della settimana Kristina Liutova.