Classifica cambiata e ranking mutata di conseguenza, in vetta sempre la tigre bielorussa, ma con uno scarto più importante sulla polacca, Paolini si mantiene stabile a dieci punti da Keys

Qualcosa è cambiata, nella classifica WTA, a conclusione delle Finals: l’assoluta regina del ranking, Aryna Sabalenka, ha incassato una sconfitta incontrovertibile in due set ad opera di Elena Rybakina. Certo, la tigre bielorussa si gode il primato anche questa settimana, dominata dall’evento, ma la sconfitta è troppo netta per passare inosservata al pari del comportamento della Rybakina con Portia Archer, ad della WTA, allontanata. Iga Swiatek rimane 2°, mentre Coco Gauff 3°.

A seguire, nella Top 10, una variazione di rilievo con l’inversione tra Elena Rybakina e Jessica Pegula. Prima di loro, Amanda Anisimova ancora 4°. Madison Keys occupa il 7° posto mentre Jasmine Poalini rimane 8°. A completare il quadro delle prime dieci Mirra Andreeva e Ekaterina Alexandrova, stabili.

Classifica WTA 10 novembre 2025: Sabalenka queen dell’anno

Aryna sa stupirci e cedere lo scettro delle Finals a Elena Rybakina, discussa figura del tennis femminile dopo la nota vicenda legata al suo coach, Vukov. Nulla da aggiungere rispetto al primato di Sabalenka: la tigre bielorussa è invincibile alla guida della top ten del ranking, per la cinquantaseiesima settimana consecutiva 64esima complessiva: la 27enne di Minsk, regina bis a New York, sconfitta in finale a Riyadh da una sfavorita kazaka mantiene immutato il suo dominio.

Aumenta anche il suo vantaggio sulla Swiatek, pari a 2.475 punti (la penalità non incide molto sulla questione ranking, almeno in termini di divario). A completare il podio, la statunitense vincitrice del Roland Garros Coco Gauff, staccata sempre di 1.632 punti dalla polacca, che stavolta non ha firmato le Finals ma promette di insidiare la polacca.

Dopo questo podio, la conferma Amanda Anisimova, statunitense di origine russa, la quale ribadisce il suo best ranking in questa stagione. Elena Ribakyna sale fino ad occupare la 5° posizione in classifica davanti a Jessica Pegula che precede la quarta tennista a stelle e strisce della Top 10 Madison Keys, vincitrice in Australia reduce da un problema fisico che l’ha tormentata. All’ottavo posto si conferma l’azzurra Jasmine Paolini, che ha sofferto di una fastidiosa influenza alle Finals.

Chiudono la sequenza delle migliori dieci al mondo la 18enne russa Mirra Andreeva, che si è vista sfuggire di un soffio la qualificazione alle WTA Finals dopo un’annata che l’ha vista occupare anche posti migliori e l’altra russa Ekaterina Alexandrova, decima.

Jasmine Paolini, migliore italiana in classifica

L’azzurra Jasmine Paolini esce dall’esperienza in Arabia provata a livello fisico ma non nel morale. La sua grinta è nota, ma qui ha dimostrato che nonostante il malessere che l’ha attanagliata per l’intera durata del torneo ha ancora tantissimo da dimostrare e da conquistare.

Qualora avesse vissuto momenti più semplici, in questo 2025 forse sarebbe stata un’annata diversa magari meno tormentata dai cambi di coach che le avrebbero dovuto donare maggiore consapevolezza. Tra Jasmine e Madison Keys, ci sono appena 10 punti. Un soffio, una manciata per dare a Paolini un obiettivo alla sua portata, ne siamo certi.

Top 10 del 10 novembre 2025, Paolini 8°

La classifica di questa settimana è invariata per ovvie ragioni a livello di Top 10 e non solo. La situazione, dunque, per quel che verte sul ranking, mostra significative variazioni dopo le WTA Finals nell’inversione tra Elena Ribakyna e Jessica Pegula:

Aryna Sabalenka 10870 Iga Swiatek 8395 Coco Gauff 6763 Amanda Anisimova 6287 Elena Rybakina 5850 Jessica Pegula 5583 Madison Keys 4335 Jasmine Paolini 4325 Mirra Andreeva 4319 Ekaterina Alexandrova 3375

Anna Kalinskaya sale in classifica di due posizioni

Non sale e non scende Anna Kalinskaya, che in posizione 33 ma è ancora lontana dal suo best ranking, vissuto all’epoca della sua relazione con Jannik Sinner, appena un anno fa. La stagione non è stata all’altezza della precedente e qualche sfumatura di troppo è mancata nel gioco quanto nella testa. Per quel che conta, l’epilogo non poteva essere diverso.