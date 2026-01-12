Classifica aggiornata: Aryna apre con un vantaggio importante su Swiatek, ma Gauff si riprende il terzo gradino del podio davanti alla statunitense di origine russa. Soddisfazione per Jasmine che guadagna una posizione

L’era Sabalenka continua, ma per quanto sia un’affermazione ovvia e prevedibile la nuova classifica WTA pubblicata stamani, 12 gennaio 2026, riserva qualche soddisfazione. Finiti i tornei WTA 500 di Brisbane e del Wta 250 di Auckland, il ranking aggiornato ci segnala piccole variazioni sostanziali nella Top10 soprattutto in chiave azzurra. Aryna Sabalenka, la tigre bielorussa, rimane l’incontrastata numero 1 davanti a Iga Swiatek.

Al 3° posto la prima novità, con Coco Gauff che fa scivolare in 4° posizione Amanda Anisimova. La news più bella arriva da Jasmine Paolini che sale al 7°. La scalata ha inizio.

Classifica WTA 12 gennaio 2026: Sabalenka 1°, sale Paolini

Aryna Sabalenka domina la classifica WTA, confermando il suo stato di grazia fisico e mentale costruito, torneo dopo torneo, nella stagione appena conclusa. Riesce anche questa settimana a tenere a bada l’ascesa di Iga Swiatek, vincitrice di Wimbledon 2025. La bielorussa guida la Top 10 nella seconda classifica aggiornata del 2026, per la sessantacinquesima settimana consecutiva (la 73esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023). L’atto politico che abbiamo visto pare non aver turbato per ora la tigre, che si prepara agli Australian Open soprattutto a livello di testa.

Nulla è scontato, con simili premesse e all’avvio di una stagione alquanto turbolenta. In termini di punteggio, il vantaggio di Sabalenka su Swiatek è importante, pari a 2.662 punti (la penalità inflitta ormai è alle spalle e non incide come prima).

Il controsorpasso di Gauff

Ultimo gradino del podio è tornato ad essere occupato dalla statunitense Coco Gauff, che scavalca la connazionale di origine russa Amanda Anisimova, la quale conquista il suo best ranking dopo una stagione di incredibile bellezza e rinascita sportiva e quanto patito a livello personale. Lo scarto è di 103 punti.

Stabile Elena Ribakyna la quale occupa la 5° posizione davanti a Jessica Pegula. Guadagna una posizione la nostra azzurra Jasmine Paolini, la quale si piazza davanti alla russa Mirra Andreeva la quale riesce ad arginare Madison Key, che agli AO si gioca moltissimi punti. Novità al 10° posto con Belinda Bencic.

Paolini migliore italiana, ma lontana dal suo best ranking

Con questa nuova classifica, poco cambia per le italiane: Jasmine Paolini rimane la migliore italiana con il suo 7° posto. L’avvio promette bene, con un cauto ottimismo: tornare al suo best ranking sarebbe un sogno, per lei e il tennis femminile italiano dopo la nuova classifica maschile che vede in Top 5 Musetti oltre a Sinner.

Alle spalle di Jasmine, guadagna una posizione Elisabetta Cocciaretto, ora numero 80, mentre ne perde una Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento: la romagnola è numero 106. Cede anche Lucrezia Stefanini, ora al numero 139.

Nuria Brancaccio pere tre posizioni e scende alla posizione numero 164; Silvia Ambrosio, scivola al numero 214. Dieci posizioni più giù rispetto a sette giorni fa per Camilla Rosatello, ora al numero 225, mentre ne perde due anche Jessica Pieri, ora al numero 226.

Stabile la giovanissima Tyra Caterina Grant: la 17enne romana è numero 234. Sorprendente, ma non troppo per la finale dell’ITF da 60mila dollari di Nonthaburi, in Thailandia, Lisa Pigato che scala ventotto posizioni.

Top 10 del 12 gennaio 2026, Paolini 7°

La classifica di questa settimana è mutata in modo evidente anche per quel che riguarda la Top 10 che registra il controsorpasso di Gauff ai danni di Anisimova, ma soprattutto la scalata di una posizione di Paolini. La situazione attuale in Top 10 è la seguente:

Aryna Sabalenka 10990 Iga Swiatek 8328 Coco Gauff 6423 Amanda Anisimova 6320 Elena Rybakina 5850 Jessica Pegula 5453 Jasmine Paolini 4267 Mirra Andreeva 4232 Madison Keys 4003 Belinda Bencic 3512

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

ANSA

Jasmine Paolini

Anna Kalinskaya stabile in classifica

Situazione analoga a quella della settimana passata per Anna Kalinskaya, tennista russa ed ex compagna di Jannik Sinner la quale è reduce da una stagione molto distante dal livello raggiunto l’anno prima.

In classifica è la numero 33, ma rinnoviamo l’augurio di ritrovare la condizione che la aveva condotta ai vertici della Top 20 della classifica WTA.