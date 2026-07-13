Quel che resta di Wimbledon si riflette in una classifica aggiornata che, nel lento cedimento di Aryna, la vede sempre più insidiata dalla rivale in un assedio continuo e che erode, di fatto, il vantaggio accumulato nel corso della scorsa stagione e della prima parte di quest’anno. Aryna Sabalenka è ancora la numero 1, ma Elena Rybakina è pronta alla scelta mentre l’ultimo gradino del podio è occupato di volta in volta da Jessica Pegula, come questa settimana, o altre contendenti. C’è da considerare che la Top 10, questa settimana, registra un numero significative di variazione e di riflessioni a seguire. Coco Gauff quarta, Mirra Andreeva quinta, Tre posti in più per la ceca Karolina Muchova, finalista a Wimbledon, che firma il primato personale così come la connazionale Linda Noskova, nuova campionessa Slam, che guadagna ben cinque posizioni, entrando per la prima volta in top ten e va ad accomodarsi sulla settima poltrona. Ottava Iga Swiatek, Amanda Anisimova, nona, mentre a chiudere scivola in decima posizione Elina Svitolina. La nostra Jasmine Paolini sorride, perché il recupero è costruito da piccoli successi tra cui anche questo Wimbledon e il posto numero 15.

Sabalenka 1° della classifica WTA post Wimbledon

Per Aryna Sabalenka, dunque, c’è un ritorno alle difficoltà note e delle quali aveva espresso il senso in più di una specifica circostanza. Al comando rimane la tigre bielorussa per la novantunesima settimana consecutiva, ma preoccupa la caduta di Sabalenka, la sua incapacità di riprendersi nonostante il supporto psicologico e mentale in questa fase. Tradotto, il suo vantaggio sulla rivale diretta si riduce ad appena 407 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, che non è stata affatto a suo agio sull’erba.

Terzo gradino per la statunitense Jessica Pegula, che guadagna una posizione ed eguaglia il primato personale pur attenta alla crescita della connazionale Coco Gauff. La statunitense è davanti alla 19enne russa Mirra Andreeva, quinta (“best” confermato). In sesta posizione, con tre posti in più rispetto alla classifica precedente, c’è la ceca Karolina Muchova, finalista a Wimbledon, che firma il primato personale così come la connazionale Linda Noskova, neo campionessa di questa inedita visione per il tennis mondiale che, grazie a Londra, guadagna ben cinque posizioni, conquistando la settima poltrona staccata di appena 49 punti da Muchova. Insomma, un discreto ribaltone.

Iga Swiatek accusa il colpo: cancellati e sovrapposti i punti della corsa stagione manca l’obiettivo del pre e crolla ottava posizione, subito davanti alla statunitense Amanda Anisimova, nona, che a sua volta non ha confermato i punti della finale del 2025 perdendo tre posizioni, e all’ucraina Elina Svitolina, che fa due passi indietro, scivola al decimo posto. Fuori dalla top ten – almeno per il momento – la canadese Victoria Mboko, ferma per un infortunio al ginocchio sinistro rimediato al Queen’s. Ancora fuori la nostra Paolini, che sale di due posti decisivi a livello di testa.

Paolini in risalita e le altre azzurre

Una leader che sta provando a reagire, bene, la nostra Jasmine Paolini. Uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), grazie ai quarti di finale raggiunti sull’erba dell’All England Club (battuta da Kostyuk) approda alla 15esima posizione lasciando sperare in una prova di determinazione.

Elisabetta Cocciaretto, invece, è in calo, e scende al numero 68: grazie alla semifinale nell’ITF da 40mila dollari di Stoccarda guadagna invece cinque posizioni Lisa Pigato, che sale al numero 128 firmando il primato personale. Scende quattordici gradini Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre 2025 dalla top cento, che si assesta al numero 139. Successo notevole, anche in classifica anche quello di Tyra Caterina Grant che guadagna ben 31 posti. Posizione numero 141 per lei.

Top 10 aggiornata al 13 luglio 2026

Come anticipato, Wimbledon costituisce uno snodo di passaggio focale comportando importanti variazioni in Top 10. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 8550 Elena Rybakina 8143 Jessica Pegula 6301 Coco Gauff 5649 Mirra Andreeva 5293 Karolina Muchova 5168 Linda Noskova 5119 Iga Swiatek 4539 Amanda Anisimova 4353 Elina Svitolina 4351

Come noterete, rispetto a quanto detto, nella classifica effettiva il vantaggio di Aryna si assottiglia rispetto a Rybakina. Inoltre Pegula sale al terzo posto e Gauff è già avanti in considerazione dell’ottimo risultato centrato nella Jasmine Paolini sale al 15° posto secondo quest’ultimo aggiornamento. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya stabile, sorpresa Krueger

Anna Kalinskaya è ancora al suo posto, il 20° per intenderci, nonostante l’uscita di scena a Londra in un match comunque di altissimo livello per quanto dimostrato fino a questo momento. La scalatrice della settimana, come indica la WTA, è invece la statunitense Ashlyn Krueger: la 22enne di Dallas, Texas, grazie ai suoi primi ottavi Slam raggiunti a Wimbledon (battuta da Kostyuk), per giunta partendo dalle qualificazioni, guadagna in un colpo solo 36 posizioni passando dal numero 102 al numero 66.