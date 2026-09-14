La tennista azzurra in 20esima posizione ma la Top 10 è stravolta da New York: cosa cambia dopo il verdetto del campo a conclusione degli US Open 2026

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Il sorpasso si è consumato in una finale che ha contrapposto le due nuove rivali, ai vertici della classifica WTA e del tennis femminile. Aryna Sabalenka ha ceduto, senza riuscire a contenere l’ascesa della kazaka Elena Rybakina. Agli Us Open paga pegno, la ex numero 1 versando una cambiale elevata e al tempo stesso inevitabile, pur non costituendo l’unica novità che la nuova Top 10 ci porta. L’inversione suggerita dagli eventi è concreta, evidente dall’ordine delle posizioni. La settimana post Us Open, ultimo Slam della stagione, ci mette davanti alla presenza di due ceche e due ucraine nelle prime dieci. Jessica Pegula difende il terzo posto, mentre Iga Swiatek non riesce a risalire e scende al nono posto. L’unica notizia che potrebbe asciar sperare l’Italia sarebbe la leggera risalita di Jasmine Paolini che aggancia la 20esima posizione.

Rybakin 1° classifica WTA, si chiude l’era Sabalenka

Comunque andrà, la striscia di settimane consecutive al vertice del ranking si interrompe a novantanove e Aryna Sabalenka dovrà misurarsi con un riflesso della situazione che rimescola calendario e anche programma Certo, come scritto e riscritto, non è una situazione dettata dalla sola sconfitta nella finalissima di New York.

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Aryna ha assistito allo sgretolarsi del tesoretto messo via durante la scorsa stagione, tanto da averla portata a sfondare i 10000 punti, impresa di non poco conto che le ha permesso di tenere a bada le altre contendenti.

ANSA

La disperazione di Aryna Sabalenka

La nuova Top 10 con due ucraine e due ceche

Si chiude una fase importante, certo eppure non è la sola considerazione che dobbiamo e possiamo aggiungere. Sul terzo gradino del podio è stabile la statunitense Jessica Pegula, che ribadisce il primato personale.

In quarta posizione, a soli 21 punti dal podio, c’è la connazionale Coco Gauff che precede la 19enne russa Mirra Andreeva, anche lei sempre al quinto posto con il best ranking confermato. Posizione immutata anche per un’altra campionessa Slam, Linda Noskova, sesta, davanti all’ucraina Elina Svitolina, settima, con due posti in più rispetto a quindici giorni fa grazie al terzo turno a New York.

Di conseguenza scendono di un gradino sia l’altra ceca Karolina Muchova, ottava, che la polacca Iga Swiatek, nona. A chiudere l’élite mondiale c’è la new entry, l’ucraina Marta Kostyuk, che grazie agli ottavi allo Us Open guadagna una posizione ed è decima.

Esce dalla top ten Amanda Anisimova, che paga la medesima cambiale di Aryna e cede alla la mancata conferma della finale newyorkese dello scorso anno e scivola in undicesima posizione. La nostra Jasmine Paolini si migliora, ma non eccede nella sua crescita e guadagna una sola posizione.

Jasmine Paolini torna in Top 20

Torna in Top 20, la nostra migliore azzurra Jasmine Paolini, una leader che sta provando a reagire, nonostante lo stato fisico non ottimale e la scelta di dedicarsi in primis alla sua carriera individuale. Quanto ci dice il campo, lascia ben sperare. Dopo aver saltato i WTA 1000 di Toronto e Cincinnati, l’azzurra ha subito il sorpasso di Elise Mertens per tornare in 20esima posizione. Una posizione che ci auguriamo riesca a difendere. E a migliorare.

Passiamo alle altre azzurre. Elisabetta Cocciaretto, al numero 60, è stabile pur avendo subito il riacutizzarsi del problema al ginocchio sinistro. Grazie al secondo turno allo Us Open (stoppata da Paolini) partendo dalle qualificazioni, posizione immutata anche per Lucrezia Stefanini, sempre al numero 119. Alle sue spalle Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre 2025 dalla top cento, ora al numero 127: ne scende invece sette, Lisa Pigato, ora numero 137. Posizione invariata anche per Tyra Caterina Grant: la 18enne speranza del tennis italiano è numero 149.

ANSA

La grinta di Jasmine Paolini

Top 10 post US Open

Con la vittoria di Rybakina nella finalissima di New York classifica stravolta, nelle prime dieci posizioni come annunciato già sette giorni fa. Vi diamo conto della condizioni attuale fino all’effettiva conclusione degli Us Open 2026:

Elena Rybakina 9901 Aryna Sabalenka 7875 Jessica Pegula 7265 Coco Gauff 7244 Mirra Andreeva 5743 Linda Noskova 5328 Elina Svitolina 4809 Karolina Muchova 4683 Iga Swiatek 4619 Marta Kostyuk 3980

Nella classifica settimanale aggiornata, posizioni stravolte e alcune novità di rilievo che si associano all’inversione in testa alla classifica. Jasmine Paolini si conferma in leggera risalita, ma ancora non ai livelli che la avevano consacrata nella Top 5. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya ancora in crescita

Anna Kalinskaya è 22esima, in leggera risalita grazie alla sua prestazione agli Us Open che le hanno consentito di rastrellare punti utili. Dietro di lei, la vincitrice degli Australian Open Madison Keys, mentre la sclatrice della settimana, secondo la WTA, è la cinese Zheng Qinwen che guadagna ben 69 posizioni in classifica raggiungendo il 52° posto. Un segnale di come il peggio sia alle spalle.