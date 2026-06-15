Classifica WTA 15 giugno 2026 Sabalenka in testa, ma Andreeva cresce, Paolini stabile. Kalinskaya ok e scatto Vekic

Qualche ritocco si prevedeva e si percepisce, in effetti, nella classifica WTA aggiornata di un lunedì che anticipa e introduce a Wimbledon, all’evento più atteso della stagione sull’erba. Dopo la conclusione dei primi tornei su questa superficie, il WTA 500 del Queen’s di Londra ed il 250 di s’-Hertogenbosch si registra ancora il dominio di Aryna Sabalenka davanti a Elena Rybakina e alla polacca, ex numero 1 Iga Swiatek.

Top 10 ancora in divenire, anche questa settimana. Rybakina e Swiatek alloggiano sul podio, alle spalle della bielorussa ma poi seguono Pegula e Andreeva che guadagna un’altra posizione mentre la vincitrice di Parigi, davanti a Anisimova e Gauff. Svitolina, Mboko e Muchova chiudono la classifica di vertice. La nostra Jasmine Paolini, prima azzurra del ranking, rimane al 14° posto.

Sabalenka 1° della classifica WTA, aspettando Wimbledon

La situazione dopo il down del Roland Garros che ha investito Aryna Sabalenka, la quale ha esplicitato le sue sensazioni con indubbio coraggio, non intacca il suo primato nel ranking WTA che la conferma ai vertici con un vantaggio invariato rispetto alla settimana scorsa e più ridotto. Nonostante ciò, la tigre bielorussa arriva a Wimbledon con un vantaggio importante su Rybakina. Seguono Swiatek, Pegula, Andreeva e Anisimova che si scopre questo lunedì dietro alla russa.

Quindi Sabalenka rimane ai vertici per l’ottantasettesima settimana consecutiva (la 95esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): invariati i 947 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, che conferma il best ranking e mantiene a distanza ‘ex numero 1 polacca Iga Swiatek.

La tre volte vincitrice di Parigi precede le statunitensi Jessica Pegula, quarta, e Mirra Andreeva che guadagna una posizione a discapito di Amanda Anisimova.

Sempre settima la terza statunitense in Top 10, Coco Gauff, che perde i punti del Roland Garros. Alle sue spalle un posto in meno anche per l’ucraina Elina Svitolina, ottava, davanti alla canadese Victoria Mboko (compagna di doppio della magnifica Serena Williams), nona, mentre la ceca Karolina Muchova, decima, chiude anche questa settimana le prime dieci.

Sembra già un tempo immenso quello trascorso fuori dalle prime dieci posizioni dalla nostra Jasmine Paolini che rimane in 14esima posizione. Innegabile la delusione che ha espresso, incassata a Parigi per via di un problema fisico. Ad oggi, la toscana vanta 2617 punti.

Paolini e le altre azzurre

Posta anche una certa apprensione per via delle condizioni di Jasmine, Paolini rimane la miglior italiana in attività con il suo 14esimo posto davanti alle altre tenniste italiane del ranking. Alle sue spalle, scende cinque gradini Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 46. Grazie alla finale nel WTA 125 di Modena risale ben ventuno posti in classifica Lucia Bronzetti, al numero 121. Tre posti in meno per Lisa Pigato, numero 135, che resta comunque vicina al primato personale: perde quattro posizioni la 18enne romana Tyra Caterina Grant, ora numero 161, anche lei sempre in zona “best ranking” e osservata speciale del tennis femminile italiano.

Seguono Lucrezia Stefanini, numero 163, Nuria Brancaccio, ora al numero 168, Jennifer Ruggeri, numero 219, che resta vicina al primato personale, poi Samira De Stefano, ora al numero 265, e Jessica Pieri, numero 266.

Top 10 aggiornata al 15 giugno 2026

Torniamo alla classifica cambiata ufficialmente, che ha subito una importante variazione lontano sia in Top 10 sia nei primi 30. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 9090 Elena Rybakina 8143 Iga Swiatek 6733 Jessica Pegula 6056 Mirra Andreeva 5751 Amanda Anisimova 5631 Coco Gauff 4879 Elina Svitolina 4315 Victoria Mboko 3670 Karolina Muchova 3388

Jasmine Paolini rimane al 14° posto secondo quest’ultimo aggiornamento. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya ok, sorpresa

Anna Kalinskaya cambia prospettiva, guadando dall’alto la classifica rinnovata che la vede stabile in Top 20 con 2121 punti. La scalatrice della settimana è la croata Donna Vekic grazie ai punti del Queen’s di Londra e del suo quinto trofeo WTA in carriera, il più prestigioso, guadagnando di colpo 43 posizioni passando dal numero 76 al numero 33.

Dopo l’exploit della polacca Maja Chwalinska grazie alla prima finale WTA in carriera (partendo dalle qualificazioni) raggiunta al Roland Garros, un’altra sorpresa a dimostrazione che il tennis feminile c’è e non mancheranno novità importanti. Speriamo anche in chiave azzurra.