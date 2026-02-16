Classifica WTA 16 febbraio 2026, Sabalenka regina, Paolini 8° e piccola rivoluzione Top 10

Classifica questa settimana con in cima Aryna davanti a Swiatek e a Coco Gauff, Jasmine ottava. Variazioni in Top 10

Se la scorsa settimana, era un lieve cambiamento ad essere registrato dalla classifica ciò che si deduce dal ranking aggiornato è una rivoluzione gentile nella Top 10. Tre cambi di poltrona e una “new entry” nella top ten mondiale, dopo la conclusione di Doha. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, davanti a Iga Swiatek. Sul terzo gradino del podio c’è sempre la regina di Melbourne, la kazaka Elena Ribakina al suo “best”. Ma dopo quel che si evince è un rimescolamento interessante.

Guadagnano una pozione sia Coco Gauff sia Jessica Pegula. Scende Amanda Anisimova, sesta, che non ha confermato i punti del trionfo in Qatar dello scorso anno uscendo subito di scena a causa di un problema fisico. Mirra Andreeva 7°, posizione 8° per l’azzurra Jasmine Paolini, stabile, subito davanti all’ucraina Elina Svitolina e alla new entry Victoria Mboko.

Classifica WTA 16 febbraio 2026, Sabalenka 1°

Aryna Sabalenka rimane la prima tennista al mondo, stando alla classifica WTA di questa settimana. Non che la cosa ci sorprenda, assolutamente. Per la settantesima settimana consecutiva (la 78esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk mantiene 3.067 punti di vantaggio su Iga Swiatek. Terza Elena Ribakina – a soli 280 punti dalla polacca -, che conferma il suo “best ranking”.

In quarta posizione risale la statunitense Coco Gauff, che precede la connazionale Jessica Pegula, quinta, anche lei un posto più su rispetto a sette giorni fa. A farne le spese è la rivelazione del 2025, ovvero la statunitense di origine russa Amanda Anisimova, sesta, la quale ha perso i punti del trionfo in Qatar. Mirra Andreeva, settima. La 18enne russa precede Jasmine Paolini, stabile in ottava posizione, come l’ucraina Elina Svitolina, nona. La canadese Victoria Mboko, 19enne canadese va ad occupare la decima poltrona.

Fuori dalla Top 10, Ekaterina Alexandrova: la russa, che non ha confermato la semifinale dello scorso anno a Doha (dov’è uscita subito), perde due posizioni e scende al 12esimo posto.

Paolini migliore italiana

Anche questa settimana, ma era prevedibile tra le azzurre domina Jasmine Paolini, la migliore con il suo 8° posto . Dietro alla 29enne di Bagni di Lucca, troviamo Elisabetta Cocciaretto, che guadagna ben 17 posizioni grazie ai suoi primi quarti in un torneo della categoria seconda solo agli Slam, per giunta da lucky loser. Non il balzo migliore (tocca a Maria Sakkari, questo riconoscimento) ma tra le migliori. Lucrezia Stefanini sale al numero 137.

Risale un paio di gradini anche Lucia Bronzetti, che risulta al numero 140 mentre Nuria Brancaccio occupa la 164esima posizione. Lisa Pigato è stabile al numero 193. Fa un passo avanti, invece, rispetto ad una settimana fa, Silvia Ambrosio, ora numero 205.

Camilla Rosatello, numero 217, scivola indietro di un gradino Jessica Pieri, ora al numero 246. Grazie alla semifinale nell’ITF da 40mila dollari di Grenoble, fa cinque passi avanti Tyra Caterina Grant. Questa settimana è in posizione 260.

Top 10 del 16 febbraio 2026, Paolini 8°

Torniamo alla classifica di questa settimana mutata nella parte finale della Top 10. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 10870 Iga Swiatek 7803 Elena Rybakina 7523 Coco Gauff 6423 Jessica Pegula 5888 Amanda Anisimova 5690 Mirra Andreeva 4786 Jasmine Paolini 4157 Elina Svitolina 3260 Victoria Mboko 3246

Anna Kalinskaya sale

Sale fino alla posizione numero 23 Anna Kalinskaya, ex compagna di Jannik Sinner, la quale è reduce da una stagione molto distante dal livello raggiunto l’anno prima. Il suo best ranking è lontano ma si può consolare con questo balzo nella parte alta della classifica, a ridosso della Top 20.