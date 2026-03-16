Classifica ribaltata questa settimana per via di Indian Wells: Aryna davanti a Rybakina, con Jasmine stabile in attesa al settimo posto del ranking

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’attesa ha confermato quanto e come la classifica WTA sia stata soggetta a inevitabili condizionamenti, derivanti dalla rilevanza che Indian Wells – con il suo apporto di punti – detiene in un delicato passaggio della stagione. Aryna Sabalenka aveva pianificato la centralità di questo torneo nel suo programma, complice la situazione pregressa, la necessità di confermare quanto guadagnato nell’edizione precedente e l’intento, in chiave ranking, di allargare la forbice che divide la Tigre bielorussa da Iga Swiatek, la quale si scopre 3°.

La piccola rivoluzione annunciata vede Sabalenka leader, davanti alla kazaka Elena Rybakina al suo “best ranking” di sempre, mentre Swiatek scivola in terza posizione. Stabili Coco Gauff e Jessica Pegula alle sue spalle così come Amanda Anisimova, sesta. Jasmine Paolini è sempre al 7° posto mentre scalano di una posizione l’ucraina Elina Svitolina e la canadese Victoria Mboko.

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Classifica WTA 16 marzo 2026, Sabalenka 1°

Per Aryna Sabalenka l’operazione Indian Wells è perfettamente riuscita. La 27enne di Minsk, dopo la due settimane americana, difende la sua leadership e aumenta il divario dalla prossima antagonista Elena Rybakina grazie alla vittoria del torneo. Il divario dalla kazaka aumenta a 3.242 punti di vantaggio. La ex numero 1 della classifica scivola in terza posizione, ma non è l’unico scossone in Top10.

In quarta posizione stabile la statunitense Coco Gauff, che precede la connazionale Jessica Pegula, sempre quinta nonostante non abbia confermato il titolo vinto ad Austin. A chiudere il clan delle statunitensi nella Top 10 c’è, poi, Amanda Anisimova, che si conferma sesta.

Stabile, e prima azzurra del ranking, è Jasmine Paolini, settima che a Indian Wells non ha mai brillato con tutta franchezza mentre stavolta si guadagna un discreto numero di punti. la mancata conferma di Mirra Andreeva negli States, aiuta l’ucraina Elina Svitolina, così come Victoria Mboko, 19enne canadese, che salgono rispettivamente in ottava e nono. A chiudere è la russa, che viene penalizzata dalla cancellazione dei punti 2025.

ANSA

Jasmine Paolini

Paolini migliore italiana, stabile ranking WTA

Dopo il passo in avanti di Jasmine Paolini, migliore azzurra in classifica con il suo 7° posto si registra una situazione pressoché invariata per le altre italiane.

Alle sue spalle, fa due passi indietro Elisabetta Cocciaretto, ferma per un problema alla coscia sinistra accusato a Dubai, che scende al numero 44. Ne fa cinque, invece, Lucrezia Stefanini, ora al numero 143. Grazie ai quarti nel WTA 125 di Antalya – i secondi consecutivi – sono altre sette le posizioni in più per Nuria Brancaccio, ora al numero 151. Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento, perde altri undici posti ed è ora numero 152.

Scende in classifica anche Lisa Pigato, che si assesta al numero 200, sempre più o meno in zona “best”. Scende sei gradini rispetto a due settimane fa anche Silvia Ambrosio, ora numero 214. Quindici posizioni in meno per Camilla Rosatello, ora al numero 224, mentre fa un passo avanti Jessica Pieri, ora al numero 249. Guadagna sei posizioni Dalila Spiteri, ora numero 266, che chiude la Top10 italiana e supera Tyra.

ANSA

Aryna Sabalenka

Top 10 del 16 marzo 2026, Paolini 7°

Torniamo alla classifica di questa settimana cambiata per via di Indian Wells, per quel che riguarda la Top 10. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 11025 Elena Rybakina 7783 Iga Swiatek 7413 Coco Gauff 6748 Jessica Pegula 6678 Amanda Anisimova 6180 Jasmine Paolini 4232 Elina Svitolina 4020 Victoria Mboko 3351 Mirra Andreeva 3066

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Rybakina, nuova stella del tennis lancia la sfida

Nella discussione perenne che la vede al centro di interrogativi senza risposta, infila un risultato dietro l’altro: la finale di Indian Wells 2026 contro Sabalenka è un attestato del processo in atto e che investe la totalità della Top10. la kazaka ha un progetto chiaro e lo sta mettendo in atto, torneo dopo torneo.

La sua stessa dichiarazione, post IW, è un manifesto nonché un avvertimento nei confronti di Aryna la quale è solida al vertice del ranking, ma non può commettere leggerezze