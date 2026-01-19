Classifica WTA 18 gennaio 2026, l'era Sabalenka prosegue, Paolini scivola all'8° posto sale Andreeva. Exploit Cocciaretto

Classifica aggiornata domenica con Aryna sempre in testa al ranking davanti a Swiatek e a Coco Gauff, Jasmine perde una posizione a favore della russa

Con un giorno di anticipo si constata il dominio di Aryna Sabalenka nella classifica WTA aggiornata e pubblicata il 18 gennaio 2026. In avvio del primo, grande evento stagionale – gli Australian Open – il ranking ci segnala piccole ma sostanziali variazioni nella Top 10 soprattutto in chiave azzurra. La tigre bielorussa rimane l’indiscussa numero 1 davanti a Iga Swiatek.

Al 3° posto si conferma Coco Gauff che ha scavalcato la scorsa settimana Amanda Anisimova. Inversione tra la nostra Jasmine Paolini che scende all’8° e Mirra Andreeva che guadagna il 7° posto.

Aryna Sabalenka è la prima tennista al mondo, stando alla classifica WTA, alla vigilia degli Ao, primo appuntamento con un torneo del Grande Slam stagionale. Per la sessantaseiesima settimana consecutiva (la 74esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023), la 27enne di Minsk mantiene 2.662 punti di vantaggio su Iga Swiatek: la 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale, aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Sul terzo gradino del podio c’è sempre la statunitense Coco Gauff, staccata di 1.905 punti dalla polacca.

Stabile in quarta posizione anche la connazionale Amanda Anisimova, che precede Elena Rybakina, quinta: alle spalle della kazaka c’è Jessica Pegula, sesta. Recupera posizioni importanti la giovanissima Mirra Andreeva, settima dopo il successo ad Adelaide, quarto titolo WTA per lei in carriera.

Scende di una posizione Jasmine Paolini, che scivola in ottava posizione. L’azzurra precede la quarta statunitense nell’élite mondiale, Madison Keys, nona, per di più con la pesante “cambiale” del trionfo di Melbourne di dodici mesi fa, mentre è stabile l’elvetica Belinda Bencic, decima.

Coco Gauff versus Amanda Anisimova

Ultimo gradino del podio è tornato ad essere occupato dalla statunitense Coco Gauff, che scavalca la connazionale di origine russa Amanda Anisimova, la quale conquista il suo best ranking dopo una stagione di incredibile bellezza e rinascita sportiva e quanto patito a livello personale. La differenza punti rimane stabile, a 103 punti.

Stabile Elena Ribakyna la quale occupa la 5° posizione davanti a Jessica Pegula. Perde una posizione, rispetto alla settimana precedente, la nostra Jasmine Paolini, anche stavolta a chiudere sono Madison Keys, che agli AO si gioca moltissimi punti e Belinda Bencic.

Paolini migliore italiana, ma lontana dal suo best ranking

Con questa nuova classifica domenicale, Jasmine Paolini rimane la migliore italiana con il suo 8° posto. Ma a stupire, con favore, è la prestazione agonistica di Elisabetta Cocciaretto che si proietta nell’elite mondiale e dimostra la bontà di alcune scelte.

Per lei salto di 24 posizioni dell’azzurra Elisabetta Cocciaretto: la 24enne di Fermo, grazie al suo secondo titolo WTA in carriera (il primo era stato Losanna 2023) conquistato ad Hobart, risale dal numero 80 al numero 56, lei che è riuscita ad arrampicarsi fino al numero 29 ad agosto del 2023. Perde, invece, una posizione Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento: la romagnola è numero 107. Stabile Lucrezia Stefanini, al numero 139. Cede posizione anche Nuria Brancaccio, che scende al numero 165: la 25enne di Torre del Greco precede grazie alla finale nell’ITF da 60mila dollari di Nonthaburi, in Thailandia, precede Lisa Pigato, ora numero 208.

Scivola indietro di un posto rispetto a sette giorni fa Silvia Ambrosio, ora numero 215, così come Camilla Rosatello, ora al numero 226, mentre perdono due posizioni sia Jessica Pieri, ora al numero 230, che la giovanissima Tyra Caterina Grant: la 17enne romana, ora numero 236, chiude la top italiana.

Top 10 del 18 gennaio 2026, Paolini 8°

La classifica di questa settimana è mutata in modo evidente anche per quel che riguarda la Top 10 che registra il sorpasso di Andreeva ai danni di Paolini. La situazione attuale in Top 10 è la seguente:

Aryna Sabalenka 10990 Iga Swiatek 8328 Coco Gauff 6423 Amanda Anisimova 6320 Elena Rybakina 5850 Jessica Pegula 5453 Mirra Andreeva 4731 Jasmine Paolini 4267 Madison Keys 4111 Belinda Bencic 3512

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya stabile in classifica

Situazione analoga a quella della settimana scorsa, ad Ao ormai iniziato, per Anna Kalinskaya, tennista russa ed ex compagna di Jannik Sinner la quale è reduce da una stagione molto distante dal livello raggiunto l’anno prima. Il suo est ranking non è ancora raggiunto e in classifica è stabile al numero 33, ma rinnoviamo l’augurio di ritrovare la condizione che la aveva condotta ai vertici della Top 20 della classifica WTA.