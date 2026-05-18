Perde una posizione, invece, Mirra Andreeva, davanti alla canadese Mboko e alla new entry, la ceca Karolina Muchova . L’uscita prima del dovuto dell’azzurra, che deteneva il titolo a Roma e un bel bottino di punti, ha già le sue ripercussioni. Oggi Jasmine è numero 13 al mondo. Un tonfo che non può essere negato, perché non sarebbe utile a nessuno a questo punto. Si può lavorare, però, per recuperare e ribadire – al netto dei problemi fisici – i progressi conseguiti.

La 27enne di Minsk mantiene un vantaggio che si va assottigliando pari a 1.255 punti sulla kazaka , seconda, mentre sul terzo gradino del podio, rimane la polacca Iga Swiatek. L’ex numero 1 del tennis mondiale ha superato la statunitense Coco Gauff, già nella precedente classifica e con la finale (persa) di Roma non riesce a centrare l’obiettivo. Stabili le connazionali Jessica Pegula, quinta, ed Amanda Anisimova, sesta, davanti all’ucraina Elina Svitolina che con la vittoria degli Internazionali conferisce un boost alla sua classifica importante come al ranking.

Paolini è fuori dalle prime dieci tenniste del ranking WTA. Un dato complicato da elaborare, ma previsto a causa della cambiale punti che gli Internazionali di Roma imponeva alla tennista toscana la quale ha accusato un problema al piede, nel doppi con Sara Errani. Aryna Sabalenka dopo il doppio colpo Miami – Indian Wells rimane in vetta alla classifica WTA anche questa settimana . La Tigre tiene a bada Rybakina , nel ranking WTA, capace di mantenere il suo best dietro alla bielorussa , per l’ottantatreesima settimana consecutiva (91esima complessiva).

Sabalenka leader, dunque, davanti alla kazaka Rybakina e a Swiatek salita in terza posizione . Quarta Coco Gauff, poi Jessica Pegula e Amanda Anisimova, con primo cambiamento vero ovvero la salita di Svitolina davanti a Mirra Andreeva. Victoria Mboko si conferma mentre la ceca Karolina Muchova entra nella Top10. Continua l’ascesa dell’indimenticata Anna Kalinskaya .

L’epilogo agli Internazionali di Roma ha sovvertito ogni pronostico a dimostrazione che le statistiche sono utili, ma non riassumono la motivazione – e la testa – nel tennis moderno. Elina Svitolina ha vinto contro Coco Gauff e ha incominciato la sua scalata nella Top 10 che oggi 18 maggio sancisce l’uscita dalle prime dieci della nostra Jasmine Paolini . Una grande amarezza, è innegabile, coglie chi ha sperato nella reazione. Aryna Sabalenka fuori al terzo turno si tiene stretta la vetta e a debita distanza le dirette avversarie in classifica.

Meno brillante rispetto all’anno 2025, Paolini è uscita a Roma versando una tassa umana e professionale elevatissima. Reduce dal ko al debutto di Stoccarda con lacrime, dall’eliminazione ai sedicesimi di Miami e agli ottavi a Indian Wells, la lieve ripresa di Madrid lasciava sperare in una reazione per salvare la posizione e il ranking.

Internazionali Roma spietati con Paolini

Innegabile la delusione che la stessa Jasmine ha espresso, incassato un risultato nefasto come questo a Roma, dove aveva dimostrato il suo valore e la voglia di recuperare per il suo pubblico che la aveva amata il doppio, grazie alla volontà di spendersi, sacrificarsi. Aveva vinto titolo singolare e doppio. Come lei nessuna mai.

Ad oggi, la toscana vanta 2787 punti che decretano l’uscita dalle prime dieci e certificano una crisi profonda, devastante per la nostra miglior tennista in campo come dimostrato anche sulla terra di Roma. I problemi fisici, è indubbio, hanno un loro ruolo quando si gioca senza sosta e con questo livello di prestazione. Non si può entrare in questo, ma infondere fiducia sì. per dieci anni Jasmine ha lavorato fianco a fianco con Renzo Furlan, considerato uno dei migliori coach.

Con una certa insistenza sul tema, forse ripensare a un ritorno o almeno riprendere da dove Furlan aveva interrotto potrebbe essere una eventualità.

Top 10 dell’18 maggio 2026, Paolini ottava per poco

Torniamo alla classifica di questa settimana cambiata nel post Internazionali di Roma, finiti con la finale maschile domenica 18 maggio e il trionfo di Sinner. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 9960 Elena Rybakina 8705 Iga Swiatek 7273 Coco Gauff 6749 Jessica Pegula 6286 Amanda Anisimova 5958 Elina Svitolina 4315 Mirra Andreeva 4181 Victoria Mboko 3395 Karolina Muchova 3318

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya risale la china

Positivo, invece, l’esito di Roma per la russa Anna Kalinskaya che guadagna due posizioni in classifica che la vede al 22° posto, questo lunedì. Per la tennista gli Internazionali sono stati l’occasione per accantonare ulteriori punti che già la prossima settimana dovrebbero subire una revisione.