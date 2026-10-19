Nuovo crollo della tennista azzurra che si conferma comunque prima tra le italiane, Top 10 invariata con notevoli cambiamenti nella parte meno luminosa della classifica e la speranza di ripresa della nostra azzurra

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La prodigiosa ascesa e il relativo consolidamento dell’inamovibile Elena Rybakina, ci inducono a evidenziare quanto siano rilevanti le condizioni della diretta antagonista, Aryna Sabalenka, la Tigre bielorussa numero 2 della classifica mondiale WTA. Le variazioni sono inesistenti nella Top 10 rispetto alla settimana appena passata, con l’ultimo WTA 1000 di Wuhan concluso e archiviato senza conseguenze sulla parte alta delle gerarchie. La kazaka, Aryna e poi Mirra Andreeva, che conferma il suo best ranking e i sospetti risalenti a un anno fa circa. Il resto delle prime dieci non subisce cambiamenti, scossoni o altro. Quindi seguono Jessica Pegula e Coco Gauff, Elina Svitolina in sesta posizione, davanti a Karolina Muchova e Linda Noskova. Nona l’ex numero Iga Swiatek, mentre a chiudere c’è l’altra ucraina Marta Kostyuk. Basta scendere alla 11esima posizione per capire l’impatto del torneo. Crollo verticale per Jasmine Paolini, scivolata al 35° posto questa settimana. Anna Kalinskaya perde due posizioni mentre Zheng guadagna un bel +1.

Rybakina 1° classifica WTA, Sabalenka dietro

Posto l’entusiasmo per il rinnovamento in Top 3 poco cambia, questo lunedì. Per la sesta settimana consecutiva, Elena Rybakina precede Aryna Sabalenka, che ha salutato la vetta e il numero 1 dopo gli Us Open con novantanove settimane consecutive in cima all’attivo (107 quelle complessive: era stata in vetta anche dall’11 settembre al 5 novembre 2023). Lo scarto da kazaka è ridotto a 1646 punti, ma ciò non può indurci a ritenere semplice l’operazione recupero. Sul terzo gradino del podio, grazie alla finale di Pechino (battuta da Zheng), già la scorda settimana avevano celebrato il best della russa Mirra Andreeva.

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La 19enne russa aveva scavalcato le statunitensi Jessica Pegula, quarta, e Coco Gauff, ora quinta davanti all’ucraina Elina Svitolina, sesta. Sempre grazie ai quarti sul cemento cinese (superata da Bartunkova) migliora di una posizione la ceca Karolina Muchova, ora settima. Stabile Linda Noskova, ottava. Alle spalle della campionessa di Wimbledon, ci sono la polacca Iga Swiatek, sempre nona, con l’incognita futuro, mentre a chiudere l’élite mondiale si conferma la seconda ucraina in top 10, Marta Kostyuk.

Quest’anno l’appuntamento con le Finals sarà a Indian Wells e Rybakina arriva con uno stato di forma buono, decisamente positivo anche rispetto allo scorso anno a Riyadh, quando non era ancora la numero 1 della classifica WTA. La Race, intanto, chiude la questione: sarà una sfida tra le già sicure Rybakina, Sabalenka, Andreeva, Pegula, Gauff, Svitolina, Noskova.

Tonfo in classifica per Jasmine Paolini

Per quanto si possa essere preparati, non lo si è mai abbastanza all’evidenza dell’emorragia di punti che non si argina per la nostra Jasmine Paolini. La tennista azzurra migliore non riesce a imprimere la svolta e lo scarto punti è impietoso nei suoi confronti. Paolini questo lunedì risulta 35esima in classifica: uscita a fine maggio dalla top 10 (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, raggiungendo la posizione numero 4), perde ancora due posizioni. Adesso, precisamente domani martedì 20 ottobre, proverà la carta Ningbo Open. Il tabellone non pare certo favorevole, ma qui può comunque tentare di invertire la tendenza.

Intervento a parte (la aspettiamo fiduciosi nel 2027), Elisabetta Cocciaretto è stabile al numero 65. Lucrezia Stefanini occupa il numero 107, mentre grazie agli ottavi nel WTA 125 di Rovereto ne fa uno avanti Lisa Pigato, ora numero 108 a ridosso proprio di una azzurra. Lucia Bronzetti, uscita esattamente un anno fa dalla top cento, si trova al numero 135. Sale ancora la giovanissima Tyra Caterina Grant: la 18enne romana, è ora numero 152. Perde tre posizioni, invece, Samira De Stefano.

Top 10, la situazione post Wuhan

Dopo l’ultimo WTA 1000 di stagione a Wuhan, eccoci alla classifica aggiornata con qualche punto in più e altri in meno che non cambiano la sostanza della nostra gerarchia punti. Ecco la situazione punti così come diffusa lunedì 19 ottobre dalla WTA:

Elena Rybakina 9196 Aryna Sabalenka 7550 Mirra Andreeva 6306 Jessica Pegula 6235 Coco Gauff 5974 Elina Svitolina 5229 Karolina Muchova 4833 Linda Noskova 4678 Iga Swiatek 4389 Marta Kostyuk 3920

Nella classifica settimanale alcune novità di rilievo si associano alla classifica, escluse le prime dieci. Jasmine Paolini non riesce a recuperare e continua a scendere: crolla e si scopre 35°, comunque migliore italiana al mondo. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya scende mentre Zheng recupera

Merito va riconosciuto, invece, alla cinese Qinwen Zheng che continua a risalire con un bagaglio utile e che la porta questa settimana a scavalcare Anna Kalinskaya. Adesso è alla 23esima, davanti a Jelena Ostapenko, che guadagna ben 10 posizioni.

Non basta a meritarsi il titolo di miglior scalatrice della settimana: se lo aggiudica Sonay Kartal.