Classifica WTA 2 febbraio 2026, AO proibiti per la regina Sabalenka, Paolini 8° e Rybakina sul podio

Classifica freezata con Aryna sempre in testa al ranking davanti a Swiatek e a Coco Gauff, Jasmine ottava

Ancora un no, per Aryna Sabalenka che difende il suo primato ma non riesce a vincere gli Australian Open. Poco male, la finale le consente di mantenere inalterato il suo dominio nel ranking, tenendo a debita distanza la rivale Iga Swiatek. Novità sull’ultimo gradino del podio, occupato questa settimana dall’indomita vincitrice degli AO, Elena Rybakina.

La statunitense Amanda Anisimova rimane in 4° posizione, davanti alla connazionale Coco Gauff. Alle sue spalle, stabile, c’è la terza americana della Top 10 mondiale, Jessica Pegula, sesta. Subito dietro alla 31enne di Buffalo posizione confermata anche per Mirra Andreeva, settima. La 18enne russa precede la nostra Jasmine Paolini, stabile in ottava posizione, subito davanti all’elvetica Belinda Bencic, nona, infine dopo oltre quattro anni, l’ucraina Elina Svitolina è decima.

Classifica WTA 2 febbraio 2026, Sabalenka 1°

Aryna Sabalenka rimane la prima tennista al mondo, stando alla classifica WTA. La 27enne di Minsk aumenta a 3.012 punti il vantaggio su Iga Swiatek: la 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale, aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Sul terzo gradino del podio ritorna la regina di Melbourne, la kazaka Elena Rybakina – a soli 369 punti dalla polacca -, che guadagna due posizioni ed eguaglia il suo best ranking.

Stabile in quarta posizione anche la connazionale Amanda Anisimova, che precede Gauff, quinta. Resta al suo posto Jessica Pegula, mentre si mantiene in 7° posizione la giovanissima Mirra Andreeva.

L’italiana Jasmine Paolini si conferma in ottava posizione. Novità invece riguardano l’elvetica Belinda Bencic, che diventa nona, e Elina Svitolina, che torna nelle prime dieci.

Paolini migliore italiana, bene Cocciaretto

Sempre prima tra le italiane Jasmine Paolini che rimane la migliore con il suo 8° posto anche nel post AO. Dietro alla toscana, guadagna cinque posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora risalita al numero 51, mentre ne perde tre Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento: la romagnola è numero 110. Scende un gradino anche Lucrezia Stefanini, ora al numero 140.

Fa un passo indietro anche Nuria Brancaccio, che scende al numero 166: la 25enne di Torre del Greco precede Lisa Pigato, stabile al numero 191, che conferma il “best”. Guadagna dodici posti rispetto a due settimane fa (durante gli Slam la classifica non esce), invece, Silvia Ambrosio, ora numero 203.

Questa settimana Bronzetti e Stefanini (quest’ultima passata attraverso le qualificazioni) sono in tabellone nel WTA 250 di Cluj-Napoca.

Top 10 del 2 febbraio 2026, Paolini 8°

Torniamo alla classifica di questa settimana mutata in modo evidente, anche per quel che riguarda la Top 10 che registra il sorpasso di Andreeva ai danni di Paolini. La situazione attuale in Top 10 è la seguente:

Aryna Sabalenka 10990 Iga Swiatek 7978 Elena Rybakina 7610 Amanda Anisimova 6680 Coco Gauff 6423 Jessica Pegula 6103 Mirra Andreeva 4731 Jasmine Paolini 4267 Belinda Bencic 3342 Elina Svitolina 3.205

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya non si muove

Sale di ben sei posizioni la russa Anna Kalinskaya, ex compagna di Jannik Sinner la quale è reduce da una stagione molto distante dal livello raggiunto l’anno prima. Il suo best ranking è lontano ma si può consolare, a differenza di Jannik che puntava sulla conferma agli AO per rastrellare punti importanti su Alcaraz che centra il successo e vince praticamente ovunque, il più giovane nei quattro tornei del Grande Slam.