Classifica WTA 2 marzo 2026, Sabalenka leader irraggiungibile, Paolini sempre 7°

Classifica questa settimana con una situazione analoga: Aryna davanti a Swiatek, con Jasmine stabile in attesa di Indian Wells

In un lunedì che cambia ogni cosa, la classifica WTA scivola in secondo piano. Aryna Sabalenka rimane leader, davanti a Iga Swiatek ma con un divario sempre più importante. Sul terzo gradino del podio la regina di Melbourne, la kazaka Elena Rybakina al suo “best ranking” di sempre.

Coco Gauff e Jessica Pegula si confermano alle sue spalle così come Amanda Anisimova, sesta. Jasmine Paolini si conferma al 7° posto e così la russa Mirra Andreeva. La Top 10 si chiude con l’ucraina Elina Svitolina e la canadese Victoria Mboko.

Classifica WTA 2 marzo 2026, Sabalenka 1°

Aryna Sabalenka concolida il proprio primato, in vetta alla classifica WTA anche questa settimana e nella pubblicazione di lunedì 2 marzo. Nulla di nuovo, direte. Corretto se non che il divario dalla polacca si rafforza.

La 27enne di Minsk mantiene 3.087 punti di vantaggio su Iga Swiatek: la 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale, aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive).

Dietro alle prime due, Elena Ribakina – sempre a soli 335 punti dalla polacca -, che ribadisce il “best” e incomincia a nutrire qualche ambizione in più visto lo stato di forma attuale e la propsettiva di ridurre ancora quel divario.

In quarta posizione stabile la statunitense Coco Gauff, che precede la connazionale Jessica Pegula, sempre quinta nonostante non abbia confermato il titolo vinto ad Austin. A chiudere il clan delle statunitensi nella Top 10 c’è, poi, Amanda Anisimova, che si conferma sesta.

Ferma e dunque stabile Jasmine Paolini, settima e prima azzurra nel ranking davanti a Mirra Andreeva, ottava, chiamata ora a confermare il titolo e a difendere i punti di Indian Wells 2025. Stabile in nona posizione l’ucraina Elina Svitolina, così come in decima Victoria Mboko, 19enne canadese.

Paolini migliore italiana stabile nel ranking WTA

Il piccolo passo avanti della scorsa settimana, consolidato dal numero odierno, premia Jasmine Paolini, la migliore azzurra in classifica con il suo 7° posto che attesta la volontà della toscana di recuperare.

Alle sue spalle, troviamo Elisabetta Cocciaretto, ferma per un problema alla coscia sinistra accusato a Dubai, che scende al numero 42 e perde dunque poco nel quadro generale rispetto alla scorsa settimana. Ne fa uno avanti, invece, Lucrezia Stefanini, ora al numero 138. Risale due gradini Lucia Bronzetti, mentre sono sette le posizioni in più per Nuria Brancaccio, ora al numero 158. Dietro di lei, Lisa Pigato finita al numero 198, sempre più o meno in zona “best”. Scende due gradini rispetto ad una settimana fa anche Silvia Ambrosio, ora numero 208.

Scende anche Camilla Rosatello, ora al numero 208, mentre risale un paio di gradini Jessica Pieri, ora al numero 250. Tyra Caterina Grant chiude la Top 10 italiana.

Top 10 del 2 marzo 2026, Paolini 7°

Torniamo alla classifica di questa settimana assolutamente stabile, per quel che riguarda la Top 10. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 10675 Iga Swiatek 7588 Elena Rybakina 7253 Coco Gauff 6803 Jessica Pegula 6583 Amanda Anisimova 6070 Jasmine Paolini 4232 Mirra Andreeva 4001 Elina Svitolina 3845 Victoria Mboko 3211

Anna Kalinskaya stabile

Sale di una posizione, al numero 22 Anna Kalinskaya, ex compagna di Jannik Sinner, la quale è reduce da una stagione molto distante dal livello raggiunto l’anno prima. Il suo best ranking è lontano ma tanto sarà deciso anche da Indian Wells, prossimo torneo in programma da calendario per le Top del circuito pro.