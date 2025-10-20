Ranking con una leggera flessione di punti per la tigre bielorussa che si conferma in testa alla classifica WTA, l'obiettivo WTA Finals di Paolini si realizza grazie alla sua grinta

L’obiettivo WTA Finals è la finalità ultima di tanto sacrificio, tanto patire per l’azzurra Jasmine Paolini che scala la classifica fino al 6° posto, questa settimana dopo i WTA 500 di Ningbo e del WTA 250 di Osaka. Certo, Aryna Sabalenka rimane in vetta ma si assottiglia la differenza che la separa dalla rivale, la polacca Iga Swiatek che tiene a distanza la statunitense Coco Gauff, la quale chiude il podio. Nonostante il titolo ceduto a Wuhan, Aryna rimane la queen assoluta del tennis femminile.

A seguire, nella Top 10, qualche variazione di rilievo tra la 5° e la 10° posizione: Amanda Anisimova rimane 4° davanti all’americana Jessica Pegula salita al 5° posto. Paolini sale al 6° davanti a Elena Rybakina 7° (diretta antagonista in chiave Riad). A completare nell’ordine Madison Key, Mirra Andreeva e stabile Ekaterina Alexandrova.

Classifica WTA 30 ottobre 2025: Sabalenka sempre 1°

Si gode la meritata pausa prima delle Finals ma il gesto di Aryna era di per sé eloquente, i punti persi a Wuhan rimangono tali e hanno le loro ripercussioni sulla classifica WTA. Al comando del ranking c’è sempre Sabalenka, per la cinquantatreesima settimana consecutiva (la 61esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023).

La tigre bielorussa, regina bis a New York vede risalire a 1.687 punti il vantaggio sulla campionessa di Wimbledon, Iga Swiatek che però non pare intenzionata a cederle altro terreno. Dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive), la campionessa polacca ha faticato a recuperare, complice lo stop dello scorso anno, ma non vuole perdere altro. Sul terzo gradino del podio, la vincitrice del Roland Garros, la statunitense Coco Gauff, staccata ora di 840 punti.

A seguire la situazione non accusa variazioni significative fino alla posizione oggi occupata dalla nostra Paolini. La statunitense di origine russa Amanda Anisimova è quarta, per lei best ranking, e a seguire Jessica Pegula, stabile al quinto posto.

Alle spalle della 31enne di Buffalo c’è Jasmine Paolini, che grazie alla semifinale a Ningbo (che le ha garantito il pass per le WTA Finals per il secondo anno di fila nella Race) guadagna due posizioni ed è sesta.

Recupera due posti anche la vincitrice di Ningbo, Elena Ribakina, che si riprende la settima posizione della classifica. La vera rivoluzione, piccola, si registra nella zona bassa con il passo indietro di Madison Keys, trionfatrice in Australia, davanti alla 18enne russa Mirra Andreeva, nona, tre posti più giù rispetto ad una settimana fa ed in crisi di risultati. Stabile l’altra russa Ekaterina Alexandrova, decima, che ribadisce il best e chiude la Top10.

Jasmine Paolini, migliore italiana

Merita un approfondimento a parte l’ascesa di Jasmine Paolini che dopo la conclusione di Ningbo è ancora leader tricolore Lucia Bronzetti, ora numero 91, che non sta attraversando un gran periodo. Fa quattro passi indietro anche Elisabetta Cocciaretto, numero 95.

Per non perdere concentrazione e risorse, Jasmine aveva deciso, in accordo con Sara Errani, di non giocare in doppio e focalizzarsi solo sulla WTA Finals riuscendo in un’impresa non semplice.

Paolini verso le Finals

Top 10 del 20 ottobre 2025, Paolini 6°

La classifica di questa settimana non può registrare cambi significativi ma rispecchia quanto illustrato sopra, almeno per quel che verte sulla Top 10. La situazione, dunque, per quel che verte sul ranking, mostra significative variazioni solo in coda alla classifica che vede soddisfatta Jasmine Paolini con il suo 6° (poso occupato anche nella Race):

Aryna Sabalenka 10390 Iga Swiatek 8703 Coco Gauff 7863 Amanda Anisimova 5914 Jessica Pegula 5183 Jasmine Paolini 4525 Elena Rybakina 4505 Madison Keys 4395 Mirra Andreeva 4319 Ekaterina Alexandrova 3375

Iga Swiatek

Anna Kalinskaya scende ancora

Non conosce ancora interruzione la discesa libera di Anna Kalinskaya, che perde ancora una posizione nella classifica WTA come conseguenza della stagione, non esaltante. Anzi, Anna continua a perdere punti e posizioni allontanandosi dal suo best ranking, vissuto all’epoca della sua relazione con Jannik Sinner appena un anno fa. Tutto è cambiato e anche la tennista russa fatica a ritrovare i colpi e la continuità che la avevano proiettata ai vertici del tennis femminile.

Ora è tutto pronto per mandare in scena le Finals, con Paolini forte del risultato ottenuto per il secondo anno consecutivo.