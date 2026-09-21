La tennista toscana si conferma prima tra le azzurre, alla 20° posizione della classifica aggiornata con Elena in vetta per la seconda settimana di fila

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Il distacco eloquente conferma l’avvento dell’era Rybakina, dopo il sorpasso consumato a New York complice lo stato di grazia registrato agli Us Open 2026. Le variazioni non intaccano il podio, e anche il resto della Top 10, questa settimana: la classifica WTA è confermata, archiviato Guadalajara e in attesa dell’esito della finale di Sao Paolo oggi, rinviata causa pioggia. L’immobilismo che dobbiamo registrare rafforza le riflessione, e le considerazioni, della scorsa settimana quando Elena Rybakina, 30esima numero uno dell’Era Open, è riuscita a scippare il primo posto a Aryna Sabalenka. Terza la statunitense Jessica Pegula, che conferma ancora una volta il suo best. La connazionale Coco Gauff si conferma, così come la 19enne russa Mirra Andreeva. Posizione immutata per Linda Noskova, sesta, davanti all’ucraina Elina Svitolina settima. Nulla di nuovo a seguire: Karolina Muchova, ottava, la polacca Iga Swiatek, nona, mentre a chiudere la top ten c’è l’altra ucraina Marta Kostyuk. La nostra Jasmine Paolini è ancora 20esima, ma deve prestare attenzione alla leggera ripresa della russa Anna Kalinskaya intenzionata a recuperare punti. Tra la 19esima e la 21esima posizione, lo scarto è davvero ridotto. Tra l’italiana e Anna ci sono appena 80 punti.

Rybakina 1° classifica WTA, Top 10 confermata

Che cosa è cambiato per Rybakina? La numero 1 WTA deve ancora assistere all’impatto di questo avvicendamento, ma è plausibile che questa ascesa sia decisiva per scuotere Aryna Sabalenka, che abbiamo ammirato di recente allo stadio ospite del Milan. Appena qualche giorno fa era la prima tennista del ranking, oggi subisce le conseguenze di queta sua indubbia crisi dopo novantanove settimane consecutive (107 quelle complessive: era stata in vetta anche dall’11 settembre al 5 novembre 2023).

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Oggi possiamo considerare come Aryna abbia pagato l’infilata di risultati non proprio e costantemente esaltanti di inizio stagione, Lo scarto ha fatto il resto. Su di lei ha un netto vantaggio Rybakina, la quale gode di 2.026 punti in più dalla rivale. Sul terzo gradino del podio è stabile la statunitense Jessica Pegula. Il resto è noto: nessuna variazione da registrare, almeno nelle prime dieci posizioni. Più dinamica, invece, la situazione nella parte bassa della classifica.

Due ucraine e due ceche tra le migliori

In quarta posizione, sempre a soli 21 punti dal podio, c’è la connazionale Coco Gauff che precede Mirra Andreeva, best ranking confermato. In equilibrio anche un’altra campionessa Slam, Linda Noskova, sesta, davanti all’ucraina Elina Svitolina, settima. Stabile l’altra ceca Karolina Muchova, ottava, e la polacca Iga Swiatek, nona. A chiudere l’élite mondiale la seconda ucraina tra le prime dieci Marta Kostyuk, che grazie agli ottavi allo Us Open ha guadagnato l’ingresso nella parte più alta della classifica e mostra lo stato di salute delle tenniste ucraine e ceche che occupano ancora quasi la metà delle posizioni disponibili.

Non si può ancora affermare in recupero la nostra Jasmine Paolini che si migliora, si prepara alle prove che attendono lei e le altre Azzurre ma è ancora lontana dal suo best ranking.

ANSA

Jasmine Paolini prima tra le italiane

Jasmine Paolini, impegnata con le altre azzurre, rimane la leader italiana nonostante lo stato fisico non ottimale sia indubbiamente condizionato dagli inconvenienti fisici.

Immutata la situazione in classifica WTA di Elisabetta Cocciaretto, numero 67, costretta nelle ultime settimane a fare i conti con il riacutizzarsi del problema al ginocchio sinistro. Sorride, invece, Lisa Pigato che mette a segno il secondo trofeo WTA 125, conquistato a Caldas da Rainha che sale al numero 113, nuovo primato personale. Scende, al contrario, Lucrezia Stefanini, ora al numero 123.

Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre 2025 dalla top cento, ora occupa il numero 130. Un posto in meno anche per Tyra Caterina Grant, grande speranza del tennis italiano: la 18enne romana è ora numero 150. La Billie Jean King Cup contro la Cina è, adesso, l’evento più rilevante.

Top 10 21 settembre 2026

Con la vittoria di Rybakina nella finalissima di New York classifica già cambiata sette giorni fa. Questo lunedì abbiamo ben poco da aggiungere se non che il quadro era già compromesso:

Elena Rybakina 9901 Aryna Sabalenka 7875 Jessica Pegula 7265 Coco Gauff 7244 Mirra Andreeva 5743 Linda Noskova 5328 Elina Svitolina 4809 Karolina Muchova 4683 Iga Swiatek 4619 Marta Kostyuk 3980

Nella classifica settimanale aggiornata, ancora alcune novità di rilievo che si associano alla parte bassa della classifica dopo le prime 20 posizioni. Jasmine Paolini si conferma in Top 20. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya insidia Paolini

Anna Kalinskaya si prende, posizione dopo posizione, il 21° posto insidiando la nostra Jasmine Paolini la quale vanta un numero di punti relativamente esiguo. La russa, infatti, è appena a 80 punti. Una piccola garanzia per Jasmine la quale è chiamata a difendere e a trovare la quadra in una fase dell’anno molto intensa.

Salto importante, con relativa segnalazione da parte della WTA oggi, è quello di Nadia Podoroska, attuale numero 117.

L’Italia torna a Shenzen per difendere il titolo a iniziare dalla Cina. Il quarto di finale è in programma giovedì 24 settembre a partire dalle 11.00 italiane e metterà in palio l’accesso alla semifinale.