Classifica WTA 22 giugno 2026 Sabalenka domina pre Wimbledon 2026, Noskova in Top 10, Paolini ancora fuori. Anna Kalinskaya stabile

In questo lunedì che anticipa e introduce a Wimbledon, poche variazioni nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione dei tornei sull’erba di Berlino (WTA 500) e di Nottingham (WTA 250). Dominio indiscusso di Aryna Sabalenka davanti a Elena Rybakina e alla polacca, ex numero 1, Iga Swiatek. Top 10 ancora in divenire, con la new entry Linda Noskova, decima posizione. Rybakina e Swiatek alloggiano sul podio, alle spalle della bielorussa ma poi seguono Pegula e Andreeva che guadagna un’altra posizione mentre la vincitrice di Parigi, davanti a Anisimova e Gauff. Svitolina, Mboko e Noskova appunto chiudono la classifica di vertice. La nostra Jasmine Paolini, prima azzurra del ranking, rimane al 14° posto anche questa settimana.

Sabalenka 1° della classifica WTA con vista Wimbledon

Aryna Sabalenka ha esplicitato le sue sensazioni nel post eliminazione dal Roland Garros con indubbio coraggio, ma ciò non ha intaccato il suo primato in classifica e nel ranking WTA. Nonostante qualche punto in meno di vantaggio, la tigre bielorussa arriva a Wimbledon (si inizia il 29 giugno) con un plus ancora notevole sulla seconda, su Rybakina. Seguono Swiatek, Pegula, Andreeva e Anisimova che si scopre questo lunedì dietro alla russa.

Quindi Sabalenka rimane ai vertici per l’ottantottesima settimana consecutiva (la 96esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): invariati i 947 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, che conferma il best ranking e mantiene a distanza ‘ex numero 1 polacca Iga Swiatek.

La tre volte vincitrice di Parigi precede le statunitensi Jessica Pegula, quarta, e Mirra Andreeva che ha guadagnato una posizione a discapito di Amanda Anisimova.

Sempre settima la terza statunitense in Top 10, Coco Gauff, che perde i punti del Roland Garros vinto nel 2025. Alle sue spalle un posto in meno anche per l’ucraina Elina Svitolina, ottava, davanti alla canadese Victoria Mboko (compagna di doppio della magnifica Serena Williams), nona, mentre la new entry Linda Noskova si prende ben tre posizioni.

Sembra già un tempo immenso quello trascorso fuori dalle prime dieci posizioni dalla nostra Jasmine Paolini che rimane in 14esima posizione, anche questa settimana.

Paolini e le altre azzurre

Leader azzurra anche questa settimana, ma con una certa malinconia, Jasmine Paolini. Come sottolineato, uscita a fine maggio dalle prime dieci dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024 è stabile in 14esima posizione e rientra nel tour questa settimana dopo l’infortunio al Roland Garros.

Alle sue spalle, risale due gradini Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 44, anche lei ferma da Parigi. Perde una posizione Lucia Bronzetti, al numero 127. Seguono Lisa Pigato, numero 134, Lucrezia Stefanini, al numero 163, Nuria Brancaccio, ora al numero 170.

Scivola la 18enne romana Tyra Caterina Grant, ora numero 173, mentre grazie agli ottavi nel WTA 125 di Brescia (partendo dalle qualificazioni) ne guadagna dodici Jennifer Ruggeri, ora numero 207. Chiudono Jessica Pieri, numero 284 e Dalila Spiteri, numero 291. Paolini e Cocciaretto questa settimana saranno a Eastbourne.

Top 10 aggiornata al 22 giugno 2026

Torniamo alla classifica cambiata ufficialmente, che ha subito una importante variazione in Top 10. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 9090 Elena Rybakina 8143 Iga Swiatek 6733 Jessica Pegula 6380 Mirra Andreeva 5751 Amanda Anisimova 5523 Coco Gauff 4879 Elina Svitolina 4423 Victoria Mboko 3670 Linda Noskova 3489

Jasmine Paolini rimane al 14° posto secondo quest’ultimo aggiornamento. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya stabile, sorpresa Vidmanova

Anna Kalinskaya cambia prospettiva, stabile in classifica ma in Top 20 con 2121 punti. La scalatrice della settimana La scalatrice della settimana secondo la WTA è la ceca Darja Vidmanova: la 23enne di origini moscovite, vincitrice sul cemento portoghese di Figueira da Foz del suo primo titolo WTA 125, guadagna in un colpo solo 18 posizioni passando dal numero 108 al numero 90, abbatte per la prima volta il muro delle top 100 e firma il suo best ranking.