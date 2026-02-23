Classifica WTA 23 febbraio 2026, Sabalenka consolida, Paolini 7° risalita a piccoli passi

Classifica questa settimana con in cima Aryna davanti a Swiatek e Jasmine in risalita ai danni della russa Andreeva

Cosa resterà di Dubai, lo comprendiamo già da questo lunedì: non c’è alcun stravolgimento, quanto un cambiamento gentile che contribuisce a consolidare la posizione apicale di Aryna Sabalenka, E contribuisce, a piccoli passi, alla risalita di Jasmine Paolini nella Top 10. Al comando c’è sempre lei, davanti a Iga Swiatek ma con un divario sempre più importante. Sul terzo gradino del podio ritroviamo la regina di Melbourne, la kazaka Elena Rybakina al suo “best”.

Coco Gauff e Jessica Pegula si confermano alle sue spalle così come Amanda Anisimova, sesta. La prima novità riguarda Paolini e Mirra Andreeva che si invertono. Chiudono la Top 10 l’ucraina Elina Svitolina e la canadese Victoria Mboko.

Classifica WTA 23 febbraio 2026, Sabalenka 1°

Aryna Sabalenka è la prima tennista al mondo, stando alla classifica WTA di questa settimana. Nulla di nuovo, direte. Corretto se non che il divario aumenta e mette al riparo la tigre bielorussa dall’assalto di Iga Swiatek: la 27enne di Minsk mantiene 3.087 punti di vantaggio sulla polacca. Un divario che cresce e che protegge Aryna. Terza Elena Ribakina, che conferma il suo “best ranking”.

In quarta posizione la statunitense Coco Gauff, che precede la connazionale Jessica Pegula, quinta, e Amanda Anisimova, sesta, terza americana (anche se di origine russa) la quale ha perso i punti del trionfo in Qatar. Risale in 7° posizione Jasmine Paolini, che scavalca Mirra Andreeva. Elina Svitolina, nona, come la settimana passata al pari della canadese Victoria Mboko, 19enne canadese che si conferma decima. .

Paolini migliore italiana recupera nel ranking WTA

Tra le azzurre domina Jasmine Paolini, la migliore con il suo 7° posto che attesta la volontà della toscana di recuperare. Dietro alla 29enne di Bagni di Lucca, Elisabetta Cocciaretto, costretta al ritiro a Dubai (infortunio alla coscia sinistra) dopo aver superato le qualificazioni. Lucrezia Stefanini è ora al numero 139. Scende ancora Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento: la romagnola è numero 143.

Una posizione in meno per Nuria Brancaccio, ora al numero 165: la 25enne di Torre del Greco precede Lisa Pigato, che fa tre passi indietro al numero 196, sempre più o meno in zona “best”. Scende un gradino rispetto ad una settimana fa anche Silvia Ambrosio, ora numero 206.

Guadagna altre tre posizioni, invece, Tyra Caterina Grant: la 17enne romana, ora numero 266.

Top 10 del 23 febbraio 2026, Paolini 7°

Torniamo alla classifica di questa settimana mutata nella parte finale della Top 10. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 10675 Iga Swiatek 7588 Elena Rybakina 7253 Coco Gauff 6803 Jessica Pegula 6768 Amanda Anisimova 6070 Jasmine Paolini 4047 Mirra Andreeva 4001 Elina Svitolina 3845 Victoria Mboko 3214

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya stabile

Stabile alla posizione numero 23 Anna Kalinskaya, ex compagna di Jannik Sinner, la quale è reduce da una stagione molto distante dal livello raggiunto l’anno prima. Il suo best ranking è lontano ma si può consolare con questo balzo nella parte alta della classifica, a ridosso della Top 20.