Classifica WTA 23 febbraio 2026, Sabalenka consolida, Paolini 7° risalita a piccoli passi

Cosa resterà di Dubai, lo comprendiamo già da questo lunedì: non c’è alcun stravolgimento, quanto un cambiamento gentile che contribuisce a consolidare la posizione apicale di Aryna Sabalenka, E contribuisce, a piccoli passi, alla risalita di Jasmine Paolini nella Top 10. Al comando c’è sempre lei, davanti a Iga Swiatek ma con un divario sempre più importante. Sul terzo gradino del podio ritroviamo la regina di Melbourne, la kazaka Elena Rybakina al suo “best”.
Coco Gauff e Jessica Pegula si confermano alle sue spalle così come Amanda Anisimova, sesta. La prima novità riguarda Paolini e Mirra Andreeva che si invertono. Chiudono la Top 10 l’ucraina Elina Svitolina e la canadese Victoria Mboko.
- Classifica WTA 23 febbraio 2026, Sabalenka 1°
- Paolini migliore italiana recupera nel ranking WTA
- Top 10 del 23 febbraio 2026, Paolini 7°
- Anna Kalinskaya stabile
Classifica WTA 23 febbraio 2026, Sabalenka 1°
Aryna Sabalenka è la prima tennista al mondo, stando alla classifica WTA di questa settimana. Nulla di nuovo, direte. Corretto se non che il divario aumenta e mette al riparo la tigre bielorussa dall’assalto di Iga Swiatek: la 27enne di Minsk mantiene 3.087 punti di vantaggio sulla polacca. Un divario che cresce e che protegge Aryna. Terza Elena Ribakina, che conferma il suo “best ranking”.
In quarta posizione la statunitense Coco Gauff, che precede la connazionale Jessica Pegula, quinta, e Amanda Anisimova, sesta, terza americana (anche se di origine russa) la quale ha perso i punti del trionfo in Qatar. Risale in 7° posizione Jasmine Paolini, che scavalca Mirra Andreeva. Elina Svitolina, nona, come la settimana passata al pari della canadese Victoria Mboko, 19enne canadese che si conferma decima. .
Paolini migliore italiana recupera nel ranking WTA
Tra le azzurre domina Jasmine Paolini, la migliore con il suo 7° posto che attesta la volontà della toscana di recuperare. Dietro alla 29enne di Bagni di Lucca, Elisabetta Cocciaretto, costretta al ritiro a Dubai (infortunio alla coscia sinistra) dopo aver superato le qualificazioni. Lucrezia Stefanini è ora al numero 139. Scende ancora Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento: la romagnola è numero 143.
Una posizione in meno per Nuria Brancaccio, ora al numero 165: la 25enne di Torre del Greco precede Lisa Pigato, che fa tre passi indietro al numero 196, sempre più o meno in zona “best”. Scende un gradino rispetto ad una settimana fa anche Silvia Ambrosio, ora numero 206.
Guadagna altre tre posizioni, invece, Tyra Caterina Grant: la 17enne romana, ora numero 266.
Top 10 del 23 febbraio 2026, Paolini 7°
Torniamo alla classifica di questa settimana mutata nella parte finale della Top 10. La situazione attuale è la seguente:
- Aryna Sabalenka 10675
- Iga Swiatek 7588
- Elena Rybakina 7253
- Coco Gauff 6803
- Jessica Pegula 6768
- Amanda Anisimova 6070
- Jasmine Paolini 4047
- Mirra Andreeva 4001
- Elina Svitolina 3845
- Victoria Mboko 3214
La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.
Anna Kalinskaya stabile
Stabile alla posizione numero 23 Anna Kalinskaya, ex compagna di Jannik Sinner, la quale è reduce da una stagione molto distante dal livello raggiunto l’anno prima. Il suo best ranking è lontano ma si può consolare con questo balzo nella parte alta della classifica, a ridosso della Top 20.