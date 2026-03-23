Classifica congelata questa settimana per via di Miami che ha già espresso alcune fondamentali sentenze, a partire dalla classifica della nostra azzurra migliore

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Con il Masters 1000 di Miami ancora in divenire, la classifica settimanale assume già un significato proiettato oltre la settimana. A guidare è sempre Aryna Sabalenka la quale aveva concentrato la proprie risorse su Indian Wells, superando la finale dello scorso anno con la vittoria. A Miami, abbiamo già compreso il piano, mentre per Iga Swiatek, la quale si scopre di nuovo 3°, questo passaggio si è rivelato doloroso, se non catastrofico.

Sabalenka leader, davanti alla kazaka Elena Rybakina al suo “best ranking” di sempre, mentre Swiatek è in terza posizione con un risultato non eccelso a Miami. Stabili Coco Gauff e Jessica Pegula alle sue spalle così come Amanda Anisimova, sesta. Jasmine Paolini è sempre al 7° posto mentre scalano dalla scorsa settimana di una posizione l’ucraina Elina Svitolina e la canadese Victoria Mboko. A chiudere Mirra Andreeva, che senza la conferma di Indian Wells subisce una perdita di punti importante.

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Classifica WTA 23 marzo 2026, Sabalenka 1°

Per Aryna Sabalenka l’operazione Indian Wells è perfettamente riuscita e anche Miami è partita bene. La 27enne di Minsk difende la sua leadership e aumenta il divario dalla prossima antagonista Elena Rybakina grazie alla vittoria del torneo. La kazaka ha promesso di fare il suo meglio per disturbare la queen del ranking WTA, andando ad erodere il suo vantaggio a 3.242 punti di vantaggio.

In quarta posizione stabile la statunitense Coco Gauff, che precede la connazionale Jessica Pegula, sempre quinta nonostante non abbia confermato il titolo vinto ad Austin. A chiudere il clan delle statunitensi nella Top 10 c’è, poi, Amanda Anisimova, che si conferma sesta.

Ancora prima azzurra del ranking questa settimana Jasmine Paolini, oggi settima ma senza la speranza della vigilia a Miami a causa del vortice Ostapenko che favorirà il sorpasso. Sarà l’ucraina Elina Svitolina, la prossima settimana, a scavalcare l’azzurra mentre Victoria Mboko, 19enne canadese, rimane e rimarrà in nona posizione proprio davanti alla russa.

Paolini migliore italiana, il prossimo ranking WTA

L’uscita di scena di Jasmine Paolini, migliore azzurra in classifica con il suo 7° posto oggi ma virtualmente già scesa di una posizione, non significa che non sia possibile la risalita.

D’altronde guida la Top10 delle azzurre che rimane identica, fino alla prossima classifica ufficiale, con Jas in testa e poi Elisabetta Cocciaretto

Top 10 del 23marzo 2026, Paolini 7°

Torniamo alla classifica di questa settimana cambiata per via di Indian Wells, per quel che riguarda la Top 10, e in attesa dell’aggiornamento derivante dal risultato di Miami. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 11025 Elena Rybakina 7783 Iga Swiatek 7413 Coco Gauff 6748 Jessica Pegula 6678 Amanda Anisimova 6180 Jasmine Paolini 4232 Elina Svitolina 4020 Victoria Mboko 3351 Mirra Andreeva 3066

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Rybakina, la stella del tennis stabile in 2° posizione

Nella discussione perenne attorno alle scelte di allenamento e al rapporto con il suo coach che la vede al centro di interrogativi senza risposta, prosegue la sua escalation: la finale di Indian Wells 2026 contro Sabalenka è un attestato del processo in atto e che investe la totalità della Top10. La sua visione la porta in testa alla classifica WTA, è palese, è chiaro. Tocca a Sabalenka confermarsi la Tigre che conosciamo e tenere a bada le aspirazioni tennistiche della kazaka.