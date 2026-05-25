Classifica WTA 25 maggio 2026, Paolini 13° e Sabalenka regina prima del Roland Garros. Sorpresa Tyra Grant, Anna Kalinskaya scende

Quando siamo alla vigilia del Roland Garros, la nuova classifica conferma quel che già sappiamo: Aryna Sabalenka domina il ranking WTA, davanti a Elena Rybakina (n. 2) e Iga Swiatek (n. 3) mentre Jasmine Paolini è fuori senza appello dalla Top 10. Parte alta della classifica invariata, ma qualche variazione si registra altrove in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata domenica con un giorno d’anticipo per Parigi.

Grazie al 500 di Strasburgo e del 250 di Rabat, l’impatto si evidenzia dove non arrivano le prime dieci. Dopo le prime tre sul podio, troviamo Coco Gauff, poi Jessica Pegula e Amanda Anisimova, settima Svitolina davanti a Mirra Andreeva. Victoria Mboko si conferma mentre la ceca Karolina Muchova. Da sottolineare la scalata di Tyra Grant e la perdita di qualche posizione Anna Kalinskaya.

Paolini 13° e Sabalenka regina classifica WTA

Paolini è fuori dalle prime dieci tenniste del ranking WTA, da una settimana orma. Un dato complicato da elaborare, ma previsto a causa della cambiale punti che gli Internazionali di Roma imponeva alla tennista toscana di arrivare in finale se non di ripetere l’exploit.

Aryna Sabalenka dopo il doppio colpo Miami–Indian Wells rimane in vetta alla classifica WTA anche questa settimana. La Tigre tiene a bada Rybakina, nel ranking WTA, capace di mantenere il suo best dietro alla bielorussa, per l’ottantaquattresima settimana consecutiva (92esima complessiva).

La bielorussa mantiene un vantaggio che si va assottigliando sulla seconda pari a 1.255 punti mentre sul terzo gradino del podio, rimane la polacca Iga Swiatek. L’ex numero 1 del tennis mondiale ha superato la statunitense Coco Gauff, già nella precedente classifica e con la finale (persa) di Roma non riesce a centrare l’obiettivo. Stabili le connazionali Jessica Pegula, quinta, ed Amanda Anisimova, sesta, davanti all’ucraina Elina Svitolina che con la vittoria degli Internazionali conferisce un boost alla sua classifica come al ranking.

Stabili anche Mirra Andreeva, davanti alla canadese Mboko e alla ceca Karolina Muchova. L’uscita prima del dovuto dell’azzurra, che deteneva il titolo a Roma e un bel bottino di punti, ha già le sue ripercussioni. Jasmine, prima azzurra, è numero 13 al mondo. A Parigi è chiamata a una prova importante.

Roma decisiva per Paolini, Roland Garros per ripartire

Innegabile la delusione che la stessa Jasmine ha espresso, incassato un risultato nefasto come questo a Roma, dove aveva dimostrato il suo valore e la voglia di recuperare per il suo pubblico che la aveva amata il doppio, grazie alla volontà di spendersi, sacrificarsi. Aveva vinto titolo singolare e doppio. Come lei nessuna mai.

Ad oggi, la toscana vanta 2787 punti che decretano l’uscita dalle prime dieci e certificano una crisi importante da cui Jasmine deve uscire ritrovando il suo tennis, aggressivo con variazioni di ritmo e angolazioni. Il gioco su cui aveva lavorato, e molto, l’ex coach Renzo Furlan con il quale aveva interrotto il suo rapporto ormai più di un anno fa.

Exploit Tyra Grant

Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini, stabile in 13esima posizione. Alle sue spalle, risale due gradini Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 38. Stabile Lisa Pigato, numero 138, che conferma il primato personale. La 22enne di Bergamo precede Lucrezia Stefanini, che recupera due posizioni e risale al numero 152. Due posti in più rispetto al ranking precedente anche per Nuria Brancaccio, ora al numero 163.

Fa un passo avanti Lucia Bronzetti, uscita lo scorso fine ottobre dalla top cento ed ora al numero 172. Alle sue spalle c’è la “scalatrice” della settimana in casa Italia, Tyra Caterina Grant, che grazie alla vittoria nell’ITF da 60mila dollari di Kosice, in Slovacchia, guadagna trentacinque posizioni, sale al numero 184 e firma il suo “best ranking”.

Top 10 del 24 maggio 2026, Paolini 13°

Torniamo alla classifica di questa settimana cambiata ufficialmente domenica 24 maggio nel post Internazionali di Roma, che ha subito una importante variazione lontano dalla Top 10 (pressoché invariata). La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 9960 Elena Rybakina 8705 Iga Swiatek 7273 Coco Gauff 6749 Jessica Pegula 6286 Amanda Anisimova 5958 Elina Svitolina 4315 Mirra Andreeva 4181 Victoria Mboko 3395 Karolina Muchova 3318

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya scende in classifica

Anna Kalinskaya rispetto alla settimana post Internazionali ha perso due posizioni: 24° posto, questo lunedì per la tennista russa che ha ripreso in mano la sua carriera e sta risalendo la china con impegno e determinazione, salvo questo piccolo stop.