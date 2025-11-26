Classifica WTA 24 novembre 2025, è l'anno di Sabalenka e Paolini chiude 8°, ma c'è da sperare

Ranking e classifica consolidate: Aryna, regina bis a New York, chiude con un vantaggio di quasi 2.500 punti sulla campionessa di Wimbledon Swiatek: sul terzo gradino del podio c’è la vincitrice di Parigi Gauff

Classifica pressoché invariata, per quel che riguarda le posizioni di vertice e, di fatto, la Top 10 che incorona definitivamente (possiamo sostenerlo senza alcun timore di smentita) l’era Aryna Sabalenka. Anche questa settimana, la tigre bielorussa si laurea campionessa pur avendo chiuso l’anno tennistico con l’imprevedibile vittoria delle WTA Finals da parte della kazaka Elena Rybakina. A seguire la polacca Iga Swiatek e, a chiudere, Coco Gauff, vincitrice della scorsa edizione.

Per il resto, nulla di nuovo dopo lo scossone della scorsa settimana con l’inversione tra Elena Rybakina e Jessica Pegula. Prima di loro, Amanda Anisimova ancora 4°. Madison Keys occupa il 7° posto mentre Jasmine Paolini rimane 8°. A completare il quadro delle prime dieci Mirra Andreeva e Ekaterina Alexandrova, stabili.

Classifica WTA 24 novembre 2025: Sabalenka leader dell’anno

Aryna chiude da regina l’anno e la classifica WTA, anzi. La tigre bielorussa è inarrivabile, alla guida della Top 10, per la cinquantottesima settimana consecutiva, 66esima complessiva: regina bis a New York, sconfitta in finale a Riyadh da una sfavorita kazaka, riesce comunque a mantenere immutato il suo dominio e il vantaggio sull’avversaria.

Si potrà discutere, e accadrà, ancora del sistema e del meccanismo che determina il ranking e poi anche della classifica Race, ma alcuni fatti rimangono. La qualità e la continuità di Aryna, la rinascita paziente di Swiatek e il potenziale ancora inespresso di Coco Gauff. In termini di punteggio, il vantaggio di Sabalenka su Swiatek è importante, pari a 2.475 punti (la penalità non incide molto sulla questione ranking, almeno in termini di divario).

Dopo questo trio al vertice, segue la confermata Amanda Anisimova, statunitense di origine russa, la quale ribadisce il suo best ranking dopo una stagione davvero fantastica, non c’è che dire. Elena Ribakyna occupa stabilmente la 5° posizione in classifica davanti a Jessica Pegula che precede la quarta tennista a stelle e strisce della Top 10 Madison Keys, vincitrice in Australia e reduce da un problema fisico che l’ha tormentata. All’ottavo posto la nostra Jasmine Paolini, che ha centrato l’obiettivo di questa parte finale della stagione. La speranza, adesso, è che possa tornare ai livelli che dell’anno passato e agganciare quel 4° posto best ranking.

Chiudono la sequenza delle migliori dieci al mondo la 18enne russa Mirra Andreeva, che si è vista sfuggire di un soffio la qualificazione alle WTA Finals dopo un’annata che l’ha vista occupare anche posti migliori e l’altra russa Ekaterina Alexandrova, decima. Variazioni pressoché nulle.

Jasmine Paolini, migliore italiana con obiettivo ovvio

Variazioni minime, invece, riguardano la classifica delle italiane, esclusa la nostra Jasmine Paolini che rimane stabile all’8° posto. C’è un piccolo rimpianto, che la riguarda: qualora avesse vissuto momenti più semplici, la sua posizione sarebbe migliore a osservare classifica e calendario con tornei e complicazioni, legate a condizioni fisiche e cambi di coach, soprattutto dopo Roma.

Tra Jasmine e Madison Keys, ci sono appena 10 punti. Un soffio, una manciata per dare a Paolini un obiettivo alla sua portata, ne siamo certi.

Guardiamo anche per questa settimana, alquanto stabile visti i pochissimi 125 che mancano, che cosa è accaduto nelle parti basse della classifica WTA alle altre italiane.

Alle spalle di Paolini, posizione invariata per Elisabetta Cocciaretto, al numero 84, mentre fa due passi indietro Lucia Bronzetti, uscita un mese fa dalla top cento: la romagnola è ora numero 105. Perde, invece, un posto Lucrezia Stefanini, ora al numero 141.

Scivola indietro di tredici gradini Nuria Brancaccio, ora al numero 165: la 25enne di Torre del Greco precede Silvia Ambrosio, che recupera due posizioni e risale al numero 203, eguagliando il primato personale stabilito a fine ottobre. Best ranking invece per la giovanissima Tyra Caterina Grant: la 17enne romana fa cinque passi avanti ed è ora numero 206.

Top 10 del 24 novembre 2025, Paolini 8°

La classifica di questa settimana è invariata per ragioni già spiegate a livello di Top 10 e non solo. La situazione, dunque, per quel che verte sul ranking, mostra significative variazioni già registrate dopo le WTA Finals:

Aryna Sabalenka 10870 Iga Swiatek 8395 Coco Gauff 6763 Amanda Anisimova 6287 Elena Rybakina 5850 Jessica Pegula 5583 Madison Keys 4335 Jasmine Paolini 4325 Mirra Andreeva 4319 Ekaterina Alexandrova 3375

Anna Kalinskaya stabile in classifica

Nessuna variazione anche per Anna Kalinskaya, che ha postato immagini da luoghi incontaminati e consolida la posizione in classifica numero 33 ma è ancora lontana dal suo best ranking, vissuto all’epoca della sua relazione con Jannik Sinner, fresco vincitore delle Nitto ATP Finals.