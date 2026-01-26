Classifica freezata con Aryna sempre in testa al ranking davanti a Swiatek e a Coco Gauff, Jasmine ottava

Nulla di nuovo sul fronte della classifica WTA, come intuibile e logico nel mezzo degli Australian Open eppure questa ripetizione serve a soffermarsi sullo stato delle cose nel tennis femminile. Il dominio di Aryna Sabalenka è ormai evidente, consolidato ma ciò non significa rassegnazione per Iga Swiatek che continua a crescere. E a stupire. Come la nuova generazione di tenniste.

Al 3° posto si conferma la statunitense Coco Gauff che ha scavalcato l’altrettanto giovane Amanda Anisimova. Inversione tra la nostra Jasmine Paolini che scende all’8° e Mirra Andreeva che guadagna il 7° posto. Russa, appena diciottenne, è un’altra certezza della stagione passata che promette di trovare conferme.

Classifica WTA 26 gennaio 2026, situazione freezata

Aryna Sabalenka è la prima tennista al mondo, stando alla classifica WTA, nel mezzo degli AO che sanciranno o meno il divario dalla sua rivale diretta. La 27enne di Minsk mantiene 2.662 punti di vantaggio su Iga Swiatek: la 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale, aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Il recupero è evidente, ma la tigre bielorussa è riuscita a studiare un programma perfetto, puntuale che ha consentito ad Aryna di difendere il suo primato. Sul terzo gradino del podio c’è sempre la statunitense Coco Gauff, staccata di 1.905 punti dalla polacca.

Stabile in quarta posizione anche la connazionale Amanda Anisimova, che precede Elena Rybakina, quinta: alle spalle della kazaka c’è Jessica Pegula, sesta. Recupera posizioni importanti la giovanissima Mirra Andreeva.

Scende di una posizione Jasmine Paolini, che scivola in ottava posizione. L’azzurra precede la quarta statunitense nella Top10 mondiale, Madison Keys, nona, uscita a Melbourne, mentre è stabile l’elvetica Belinda Bencic, decima.

Paolini migliore italiana, exploit Cocciaretto

La lunga e calda esperienza agli AO, comunque andrà vedrà sempre in testa tra le italiane Jasmine Paolini che rimane la migliore italiana con il suo 8° posto. La qualità e la grinta di Jas, fermata da un problema gastrointestinale (pur non avendo mai brillato in modo esagerato nelle ultime edizioni di questo torneo), non si discutono al pari della sua varietà di gioco. E della sua mentalità, che l’ha consegnata al vertice mondiale.

La scorsa settimana il salto di 24 posizioni dell’azzurra Elisabetta Cocciaretto, è passato quasi in secondo piano. La 24enne di Fermo, grazie al suo secondo titolo WTA in carriera (il primo era stato Losanna 2023) conquistato ad Hobart, ha guadagnato il numero 56 confermandosi una promessa da seguire e da puntare dopo la buonissima prestazione in Billie Jean King Cup.

Top 10 del 26 gennaio 2026, Paolini 8°

La classifica di questa settimana è mutata in modo evidente anche per quel che riguarda la Top 10 che registra il sorpasso di Andreeva ai danni di Paolini. La situazione attuale in Top 10 è la seguente:

Aryna Sabalenka 10990 Iga Swiatek 8328 Coco Gauff 6423 Amanda Anisimova 6320 Elena Rybakina 5850 Jessica Pegula 5453 Mirra Andreeva 4731 Jasmine Paolini 4267 Madison Keys 4111 Belinda Bencic 3512

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya non si muove

Nessuna variazione ovviamente anche per Anna Kalinskaya, tennista russa ed ex compagna di Jannik Sinner la quale è reduce da una stagione molto distante dal livello raggiunto l’anno prima. Il suo est ranking non è ancora raggiunto e in classifica è ferma al numero 33. Per ora Anna avanza, ma siamo solo all’inizio di ciò che potrebbe essere il suo ritorno ai vertici.