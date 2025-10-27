Il ranking conferma in vetta la tigre bielorussa ma con uno scarto ridotto sulla polacca e la flssione inevitabile di punti che già avevamo previsto. Scende l'azzurra ma intanto si gode per il secondo anno l'obiettivo Finals

Con questo lunedì, ecco che quanto previsto si è concretizzato: Aryna Sabalenka festeggia l’anno da numero 1 del ranking WTA, ma non è l’unica evidenza con la quale misurarsi. Certo, la tigre bielorussa rimane in vetta ma si assottiglia la differenza che la separa dalla rivale, la polacca Iga Swiatek seguita dalla statunitense Coco Gauff, la quale chiude il podio.

A seguire, nella Top 10, qualche variazione di rilievo tra la 5° e la 10° posizione con particolare attenzione alla “nostra” Jasmine Paolini: Amanda Anisimova rimane 4° davanti all’americana Jessica Pegula salita al 5° posto. Elena Rybakina è 6° davanti a Madison Keys e all’azzurra che perde due posizioni.A completare nell’ordine Mirra Andreeva e Ekaterina Alexandrova, stabili.

Classifica WTA 27 ottobre 2025: Sabalenka, un anno da 1°

Aryna era di per sé eloquente, i punti persi a Wuhan rimangono tali e hanno le loro ripercussioni sulla classifica WTA. Al comando del ranking c’è sempre Sabalenka, per la cinquantatreesima settimana consecutiva (la 61esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023).

La tigre bielorussa, regina bis a New York vede risalire a 1.687 punti il vantaggio sulla campionessa di Wimbledon, Iga Swiatek che però non pare intenzionata a cederle altro terreno. Dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive), la campionessa polacca ha faticato a recuperare, complice lo stop dello scorso anno, ma non vuole perdere altro. Sul terzo gradino del podio, la vincitrice del Roland Garros, la statunitense Coco Gauff, staccata ora di 840 punti.

A seguire la situazione non accusa variazioni significative fino alla posizione oggi occupata dalla nostra Paolini. La statunitense di origine russa Amanda Anisimova è quarta, per lei best ranking, e a seguire Jessica Pegula, stabile al quinto posto.

Recupera due posti anche la vincitrice di Ningbo, Elena Rybakina, che si prende la sesta posizione della classifica. La vera rivoluzione, piccola, si registra nella zona bassa con il miglioramento di Madison Keys, trionfatrice in Australia, davanti a Paolini e alla 18enne russa Mirra Andreeva, nona in crisi di risultati. Stabile l’altra russa Ekaterina Alexandrova, decima, che ribadisce il best e chiude la Top10.

Aryna Sabalenka

Jasmine Paolini, migliore italiana e Finals agganciate

L’azzurra Jasmine Paolini si rilassa prima di mettere in mostra il suo miglior tennis in Arabia, alle prossime WTA Finals, obiettivo ovvio e mai nascosto della toscana la quale in questa stagione ha faticato di più dopo Roma a centrare gli obiettivi complice anche il cambio di coach.

Poco male, Paolini si conferma la migliora italiana nel ranking WTA anche questa settimana davanti a Elisabetta Cocciaretto, numero 89, con netta crescita rispetto alla settimana passata mentre perde, invece, quattordici posti Lucia Bronzetti, alla quale la mancata conferma della semifinale sul cemento cinese raggiunta lo scorso anno costa l’uscita dalla top 100. Ora la vediamo alla posizione numero 104.

Per non perdere concentrazione e risorse, Jasmine aveva deciso, in accordo con Sara Errani, di non giocare in doppio e focalizzarsi solo sulla WTA Finals riuscendo in un’impresa non banale a questo punto.

Top 10 del 27 ottobre 2025, Paolini 8°

La classifica di questa settimana registra cambi significativi ma rispecchia quanto illustrato sopra, almeno per quel che verte sulla Top 10. La situazione, dunque, per quel che verte sul ranking, mostra significative variazioni solo in coda alla classifica che vede soddisfatta Jasmine Paolini con il suo 8° posto e la qualificazione alle Finals:

Aryna Sabalenka 9870 Iga Swiatek 8195 Coco Gauff 6563 Amanda Anisimova 5887 Jessica Pegula 5183 Elena Rybakina 4350 Madison Keys 4335 Jasmine Paolini 4325 Mirra Andreeva 4319 Ekaterina Alexandrova 3375

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Iga Swiatek

Anna Kalinskaya sale in classifica

Lieve miglioramento quello a cui è andata incontro questo lunedì Anna Kalinskaya, in caduta libera nelle precedenti settimane. La tennista russa è in posizione 35 ma è ancora lontana dal suo best ranking, vissuto all’epoca della sua relazione con Jannik Sinner appena un anno fa. Tutto è cambiato e anche lei fatica a ritrovare i colpi e la continuità che la avevano proiettata ai vertici del tennis femminile.

Ora è tutto pronto per mandare in scena le Finals, con Paolini forte del risultato ottenuto per il secondo anno consecutivo e pronta a dare il suo massimo in Arabia.