La tennista toscana si conferma prima tra le azzurre, alla 20° posizione della classifica aggiornata con Elena in vetta alla vigilia di Pechino

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Nulla da aggiungere, se non che archiviate Milano Fashion Week e Billie Jean King Cup, il tennis femminile e Aryna Sabalenka si preparano a decifrare la fase del sorpasso. Superato l’innegabile stupore derivante dall’inarrestabile ascesa di Elena Rybakina, la quale si conferma anche questa settimana in testa alla classifica WTA, le altre dovranno comprendere che portata e incidenza avrà l’avvicendamento alla vigilia del China Open di Pechino, Masters 1000 dal montepremi di 9,415,725 dollari. In questo primo torneo con la kazaka numero 1 al mondo si misurerà la determinazione della Sabalenka, che intende lottare per recuperare punti e spirito, e l’antagonismo delle altre contendenti. Ben otto Top 10 saranno presenti, a decidere le sorti del tabellone più le altre. Tornando alla classifica e al ranking, di conseguenza, in Cina si capirà molto. Tanto delle migliori al mondo che al momento risultano comunque meno in forma delle prime due. Jessica Pegula si conferma 3°, seguono poi Coco Gauff e Mirra Andreeva, la ceca Noskova, Elina Svitolina, l’altra ceca Muchova in ottava posizione, infine l’ex numero 1 Iga Swiatek e Marta Kostyuk decima a chiudere le posizioni di vertice. La nostra Jasmine Paolini, impegnata con le altre Azzurre questa settimana, si conferma 20°.

Rybakina 1° classifica WTA, Pechino decisivo

Come arriva Rybakina all’appuntamento con Pechino? La numero 1 WTA deve ancora assistere all’impatto di questo cambio vertice, ma è plausibile che questa ascesa sia decisiva per scuotere Aryna Sabalenka, che abbiamo ammirato a Milano in qualità di ambassador Gucci con Jannik Sinner. Appena qualche giorno fa era la prima tennista del ranking, oggi subisce le conseguenze della crisi dopo novantanove settimane consecutive (107 quelle complessive: era stata in vetta anche dall’11 settembre al 5 novembre 2023). Per la kazaka, invece, si tratta della seconda settimana da regina alla vigilia del 1000 decisivo per via di punti e mood.

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Su di lei ha un netto vantaggio la Rybakina, la quale gode di 2.091 punti in più rispetto alla rivale diretta. Un distacco eloquente. Sul terzo gradino del podio è stabile la statunitense Jessica Pegula. Il resto è noto: nessuna variazione da registrare, almeno nelle prime dieci posizioni. Più dinamica, invece, la situazione nella parte bassa della classifica.

Top 10 invariata

In quarta posizione, a una manciata di punti dal podio la connazionale Coco Gauff che precede Mirra Andreeva, con il suo best ranking confermato. In equilibrio anche un’altra campionessa Slam, Linda Noskova, sesta, davanti all’ucraina Elina Svitolina, settima. Stabile l’altra ceca Karolina Muchova, ottava, e la polacca Iga Swiatek, ex numero 1 che adesso occupa il nono posto.

A chiudere l’élite mondiale la seconda ucraina tra le prime dieci Marta Kostyuk, che grazie agli ottavi allo Us Open ha guadagnato l’ingresso nella parte più alta della classifica e mostra lo stato di salute delle tenniste ucraine e ceche che occupano ancora quasi la metà delle posizioni disponibili tra le prime dieci.

Cojn rammarico per la classifica e l’esito della BJKC, registriamo il posto numero 20 per la nostra Jasmine Paolini che si migliora, si prepara alle prove che attendono lei e le altre Azzurre dopo la sconfitta subita dall’Ucraina.

Con tutte le insidie di questo torneo, la Sabalenka si scoprirà nella parte bassa del tabellone al contrario di Rybakina: con tutte le proiezioni possibili c’è da prestare la massima attenzione a quel che può accadere a Pechino.

Jasmine Paolini ancora prima tra le italiane

Nonostante tutto l’impegno e il carattere, da sola Jasmine Paolini non è riuscita nell’impresa di difendere il primato per la terza volta consecutiva. Rimane il resto che non è poco, affatto. Se le scuole tennis sono in crescita è anche merito suo oltre che dell’immenso lavoro che Jannik Sinner ha costruito, tassello dopo tassello in carriera e anche con la sua immagine.

Perde posti Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 71, costretta nelle ultime settimane a fare i conti con il riacutizzarsi del problema al ginocchio sinistro che ha condizionato anche la BJK Cup. Una posizione in meno anche per Lisa Pigato, ora numero 114, sempre in zona primato personale: due per Lucrezia Stefanini, ora al numero 125.

Scende anche Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre 2025 dalla top cento, ora al numero 132. Sei posti in meno per Tyra Caterina Grant: la 18enne romana, che a Shenzhen ha fatto il suo debutto con la maglia della Nazionale, è ora numero 156. A Pechino, ribadiamo, le speranze azzurre sono affidate a Paolini che però non è stata favorita dal sorteggio con Andreeva e Sabalenka dalla sua parte del tabellone.

Top 10 28 settembre 2026

Con la vittoria di Rybakina nella finalissima di New York classifica già cambiata ma di fatto, a Pechino, incomincia la nuova era. Questo lunedì abbiamo ben poco da aggiungere se non che il quadro punti con qualche ritocco:

Elena Rybakina 9901 Aryna Sabalenka 7810 Jessica Pegula 7265 Coco Gauff 7244 Mirra Andreeva 5841 Linda Noskova 5328 Elina Svitolina 4809 Karolina Muchova 4683 Iga Swiatek 4119 Marta Kostyuk 4040

Nella classifica settimanale aggiornata, ancora alcune novità di rilievo che si associano alla parte bassa della classifica escluse le prime dieci. Jasmine Paolini si conferma in Top 20. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya perde posizioni

Anna Kalinskaya non è più una minaccia imminente considerato quanto sia più vivace l’andamneto in questa zona della classifica WTA: le distanze sono una manciata di punti e davvero un torneo può mutare le sorti delle gerarchie e ribaltare posizioni.

La russa è scesa in 22esima posizione, mentre la nostra Jasmine è rimasta dove si trovava prima della BJKC. Salto importante, con relativa segnalazione da parte della WTA oggi, è quello di Tatiana Prozorova.