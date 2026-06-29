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La classifica aggiornata alla vigilia del lunedì di Wimbledon registra poche ma significative variazioni, nella domenica che anticipa l’avvio del più prestigioso torneo sull’erba. Dominio indiscusso di Aryna Sabalenka davanti a Elena Rybakina e alla polacca, ex numero 1, Iga Swiatek. Top 10 ancora rimescolata con l’ingresso di Karolina Muchova, che sale in 9° posizione davanti a Victoria Mboko compagna di doppio di Serena Williams. Rybakina e Swiatek alloggiano sul podio, alle spalle della bielorussa. Seguono Pegula, Andreeva, Anisimova, Gauff e Svitolina. Novità al 9° posto mentrela canadese scende in decima posizione. Sempre più giù la nostra azzurra, Jasmine Paolini, prima italiana ma 17°, ovvero -3 posizioni rispetto alla classifica precedente.

Sabalenka 1° della classifica WTA pre Wimbledon

Aryna Sabalenka, nonostante qualche punto in meno di vantaggio, potrebbe puntare tanto se non l’intera stagione su questa edizione di Wimbledon dopo aver sfiorato la finale londinese. La Tigre bielorussa è al comando, per l’ottantanovesima settimana consecutiva (la 97esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): mantiene 947 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, anche se piuttosto deludente fin qui sui prati, che conferma il suo best ranking. Sul terzo gradino del podio, stabile la polacca Iga Swiatek, che ha in scadenza la “cambiale” del titolo di Wimbledon vinto lo scorso anno in “coppia” con Jannik Sinner.

La 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale (aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive, le ultime 50 consecutive), precede la statunitense Jessica Pegula, quarta, a 528 punti di distanza dal terzo gradino mondiale. In quinta posizione la russa Mirra Andreeva, che conferma alle sue spalle l’altra statunitense Amanda Anisimova, sesta, la quale dovrà difendere il bagaglio punti dello scorso anno.

Stabile in settima posizione la terza americana in Top 10, Coco Gauff, che precede l’ucraina Elina Svitolina, ottava. Poi la prima, grande novità: la ceca Karolina Muchova, grazie al successo a Bad Homburg (terzo titolo in carriera, secondo in stagione) guadagna due posizioni scavalcando anche la canadese Victoria Mboko, che scivola al decimo posto e chiude l’élite mondiale mentre Linda Noskova, occupa la 12esima posizione. Un piccolo rimpasto, insomma che non tradisce il senso di questa elite mondiale: Aryna deve ritrovarsi per non cedere punti preziosi, in chiave primato.

Sembra già un tempo immenso quello trascorso fuori dalle prime dieci posizioni dalla nostra Jasmine Paolini che scivola ancora più giù, in 17esima posizione, anche questa settimana.

Paolini e le altre azzurre

Una leader alquanto in crisi, la nostra Jasmine Paolini che come ha sottolineato il mito del tennis femminile Chris Evans sembrerebbe davvero in una fase delicata della sua carriera. Anche se a Wimbledon non ha ancora brillato, l’auspicio è che riesca a diventare più solida, ritrovando la sua grinta e il suo tennis.

Scende di due gradini Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 46. Migliora, invece, Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre 2025 dalla top cento, che si assesta al numero 125. Un posto in più per Lisa Pigato, numero 133, che resta vicina al primato personale. Stabile Lucrezia Stefanini, al numero 163, così come Nuria Brancaccio, sempre al numero 170.

Migliora di un posto la 18enne romana Tyra Caterina Grant, su cui ci sono grandi speranze visto l’ingresso nei main draw, ora numero 172. Invariate le posizioni di Jennifer Ruggeri, al numero 207, che conferma il primato personale, Jessica Pieri, al numero 284, e di Dalila Spiteri, al numero 291, che chiude le prime dieci italiane. Per la cronaca, oltre a Paolini e a Grant, in tabellone a Wimbledon anche Cocciaretto .

Top 10 aggiornata al 28 giugno 2026

Torniamo alla classifica cambiata ufficialmente, che ha subito una importante variazione in Top 10. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 9090 Elena Rybakina 8143 Iga Swiatek 6409 Jessica Pegula 5881 Mirra Andreeva 5653 Amanda Anisimova 5523 Coco Gauff 4879 Elina Svitolina 4471 Karolina Muchova 3878 Victoria Mboko 3670

Jasmine Paolini scende al 17° posto secondo quest’ultimo aggiornamento. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya stabile, sorpresa Ruse

Anna Kalinskaya è stabile ma ormai ha cambiato prospettiva soprattutto dopo un anno francamente orribile. Stabile in classifica ma in Top 20 con 2121 punti sembra intenzionata a esserci per rimanere.

La scalatrice della settimana La scalatrice della settimana secondo la WTA è Elena-Gabriela Ruse: la 28enne di Bucarest, semifinalista a Bad Homburg (sconfitta da Muchova, poi vincitrice del titolo), per giunta partendo dalle qualificazioni, guadagna in un colpo solo 34 posizioni passando dal numero 105 al numero 71.