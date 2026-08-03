C’è quella classifica live che suggerisce alcune riflessioni e quella ufficiale WTA non ancora aggiornata, dopo quanto accaduto a Washington. Nulla di preoccupante, ma nell’era AI ci suggerisce quanto il controllo umano sia indispensabile, corretto. Perché le finali del torneo sono state rinviate per pioggia e dunque il tesoretto di punti non è stato ancora caricato a conferma che la situazione è leggermente diversa da quel che appare. Aryna Sabalenka è ancora la numero 1, ma Elena Rybakina è presente mentre l’ascesa di Jessica Pegula continua. Coco Gauff ancora quarta, Mirra Andreeva quinta. Seguono le due ceche: Karolina Muchova, finalista a Wimbledon, che firma il primato personale così come la connazionale Linda Noskova, nuova campionessa Slam accomodata sulla settima poltrona. Nulla di nuovo per Iga Swiatek, ottava, ma un piccolo e importante cambiamento si annuncia già in nona. Amanda Anisimova è stata scavalcata da Elina Svitolina, nella classifica virtuale. La nostra Jasmine Paolini continua a difendere il il posto numero 15. Dopo la finale delle 18 il verdetto.

Sabalenka 1° della classifica WTA, comunque

Per Aryna Sabalenka, dunque, c’è un ritorno alle difficoltà note e delle quali aveva espresso il senso in più di una specifica circostanza. Al comando rimane la tigre bielorussa per la novantunesima settimana consecutiva, ma preoccupa la caduta di Sabalenka, la sua incapacità di riprendersi nonostante il supporto psicologico e mentale in questa fase. Tradotto, il suo vantaggio sulla rivale diretta si riduce ad appena 407 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, che non è stata affatto a suo agio sull’erba.

Terzo gradino per la statunitense Jessica Pegula, che si vedrà aggiungere i punti guadagnati nell’ultimo torneo con una consapevolezza che forse non ha mai maturato prima in carriera. In ascesa Coco Gauff, come la 19enne russa Mirra Andreeva, quinta (“best” confermato). In sesta e settima posizione, si confermano le due ceche Karolina Muchova, finalista a Londra, che firma il primato personale così come Linda Noskova, neo campionessa di Wimbledon.

Iga Swiatek, invece, accusa il colpo e rimane anche sul piano della classifica virtuale all’ottavo posto. Nona l’ucraina Elina Svitolina, che riale di un posto nella Top10, e decima Amanda Anisimova. Tutto da consolidare, salvo sorprese, secondo quel che calcolerà il computer in attesa della finale americana.

Il coraggio di Jasmine Paolini

Ancora fuori dalla Top 10 la nostra Paolini, una leader che sta provando a reagire e bene, come già detto a suo tempo quando abbiamo compreso anche la ragione della sua scelta di fermarsi e di recuperare. Tornare in Top 10 non è semplice ma uscita a fine maggio dalle prime dieci tra le quali dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros, grazie ai quarti di finale raggiunti sull’erba dell’All England Club (battuta da Kostyuk) approda alla 15esima posizione che difende con determinazione.

Top 10 aggiornata al 3 agosto sera: il caso di Washington

Come anticipato, a causa del rinvio per pioggia il torneo di Washington ha causato un piccolo ritardo per il computer che presenta stamni una situazione alquanto anacronistica. Ci pensa la classifica live a sistemare le cose, almeno in attesa dell’aggiornamento definitivo che conferma Aryna al vertice della classifica davanti a Rybakina e con un nuovo assetto costituisce uno snodo di passaggio focale comportando importanti variazioni in Top 10. La situazione virtuale è la seguente in attesa della finale Pegula-Eala:

Aryna Sabalenka 8550 Elena Rybakina 8056 Jessica Pegula 6625 Coco Gauff 5649 Mirra Andreeva 5293 Karolina Muchova 5168 Linda Noskova 5016 Iga Swiatek 4539 Elina Svitolina 4459 Amanda Anisimova 4353

Come noterete, rispetto a quanto detto, nella classifica virtuale il vantaggio di Aryna si assottiglia rispetto a Rybakina. Inoltre Pegula consolida il terzo posto. Jasmine Paolini si conferma al 15° posto secondo quest’ultimo aggiornamento. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya stabile, sorpresa Krueger

Anna Kalinskaya è ancora al suo posto, il 20° per intenderci, nonostante l’uscita di scena a Londra in un match comunque di altissimo livello per quanto dimostrato fino a questo momento ma aiutata dal risultato di Washington.