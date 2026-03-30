Classifica WTA 30 marzo 2026, Sabalenka si gode il "Sunshine Double" e tiene a bada Rybakina, Paolini scivola all'8° posto

Classifica aggiornata questa settimana: sentenze importanti, in chiave ranking e indizi su quel che verrà a breve a partire dagli obiettivi di Jasmine, la migliore azzurra

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Per Aryna Sabalenka l’abbinata Indian Wells-Miami era una sorta di tabù, un limite che nonostante le qualità tecniche e fisiche della numero 1 rimaneva tale. Oggi, con la pubblicazione della classifica aggiornata di lunedì 30 marzo, la tigre bielorussa può affermare di aver superato anche questo limite, riuscendo a compiere lo stesso Sunshine Double riuscito a Jannik Sinner.

Sabalenka leader, davanti alla kazaka Elena Rybakina al suo “best ranking” di sempre, mentre Swiatek è scivolata in quarta posizione cedendo l’ultimo gradino del posio a Coco Gauff. Stabili Jessica Pegula e Amanda Anisimova. Jasmine Paolini scivola all’8° posto superata da Svitolina. A chiudere la Top 10, rivoluzionata, Mboko e Andreeva.

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Classifica WTA 30 marzo 2026, Sabalenka Sunshine Double

Per Aryna Sabalenka il doppio colpo Miami–Indian Wells è perfettamente riuscita e per la prima volta nella sua carriera, anche da numero 1. L’impresa che ha messo a segno anche Sinner, sul versante ATP, gli ha consentito di accorciare le distanze da Alcaraz, mentre la campionessa di Minsk ha rafforzato la sua leadership.

Seconda Rybakina, nel ranking WTA, capace di mantenere saldo il suo best dietro a Aryna la quale vede erodere leggermente il suo vantaggio a 2.917 punti di vantaggio. In terza posizione torna Coco Gauff, che precede la polacca Iga Swiatek.

Delusione annunciata Paolini

Stabile Jessica Pegula, sempre quinta, davanti all’altra statunitense Amanda Anisimova, che si conferma sesta. Sale l’ucraina Elina Svitolina che scavalca la nostra azzurra, Jasmine Paolini, oggi settima. Victoria Mboko, 19enne canadese, e la russa Mirra Andreeva chiudono le prime dieci.

Top 10 del 30 marzo 2026, Paolini 8°

Torniamo alla classifica di questa settimana cambiata per via di Indian Wells, per quel che riguarda la Top 10, e in attesa dell’aggiornamento derivante dal risultato di Miami. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 11025 Elena Rybakina 8108 Coco Gauff 7278 Iga Swiatek 7263 Jessica Pegula 6243 Amanda Anisimova 6180 Elina Svitolina 3965 Jasmine Paolini 3907 Victoria Mboko 3531 Mirra Andreeva 3121

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Rybakina, la stella del tennis stabile in 2° posizione

Nella discussione perenne attorno alle scelte di allenamento e al rapporto con il suo coach che la vede al centro di interrogativi senza risposta, prosegue la personale escalation di Rybakina.

La doppia finale contro Sabalenka costituisce una sorta di annuncio sulla stagione in corso e un avvertimento per Iga Swiatek, che paga sua sua discontinuità in questa fase del 2026.

La sua visione la porta in testa alla classifica WTA, è palese, è chiaro. Tocca a Sabalenka confermarsi la Tigre che conosciamo e tenere a bada le aspirazioni, tennistiche e di ranking, della kazaka.