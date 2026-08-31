La tennista azzurra in 21° posizione in avvio degli US Open 2026: cosa cambia o può cambiare in attesa del verdetto del campo anche per la campionessa bielorussa

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Nulla deve cambiare perché Aryna Sabalenka rimanga regina indiscussa della classifica, e del ranking, WTA con gli Us Open che segnano il rientro di Carlos Alcaraz e l’apoteosi dei dubbi attorno alle condizioni del ginocchio di Jannik Sinner, il quale anche questa settimana si sottoporrà a terapie a Torino, al J Medical. L’avversaria diretta, Elena Rybakina la attende. A Flushing Meadows la tigre bielorussa è chiamata a vincere e adifendere il tesoretto dei punti accumulati, utili alla causa. Per il rsto, nulla di nuovo sul fronte Top 10. Tutto muterà, a tempo debito. Jessica Pegula, intanto, si è confermata 3°, Coco Gauff difende la quarta piazza, Mirra Andreeva è quinta. A seguire le due finalista di Wimbledon: Karolina Muchova e Linda Noskova, nuova campionessa Slam che occupa la settima poltrona. Iga Swiatek rimane ottava, Amanda Anisimova scivola in decima lasciando spazio fin dalla scorsa settimana a Elina Svitolina. La nostra Jasmine Paolini crolla al 21° posto: a due anni di distanza, la nostra miglior azzurra è fuori dalle prime 20.

Sabalenka 1° classifica WTA, rischio Us Open 2026

Come illustrato, Aryna Sabalenka è obbligata a vincere a New York più che altrove per via del tesoretto che ha messo via da autentica e incontrastata miglior tennista del circuito su questo cemento. Qualora Rybakina dovesse avanzare, ipotesi non così remota, la Tigre sarebbe obbligata a raggiungere la finalissima e a sperare che il totale punti da scartare non stupisca i suoi estimatori a favore della rivale. Insomma, deve far meglio di lei per non assottigliare se non annullare il vantaggio di 434 punti. In questi mesi altalenanti, Aryna ha assistito allo sgretolarsi dell’immane patrimonio di punti accumulati durante la scorsa stagione, tanto da averla portata a sfondare i 10000 punti. Tanti e utili alla causa che, però, non hanno evitato la crisi che sappiamo abbia accusato la campionessa bielorussa.

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Osserviamo con attenzione la classifica live e confrontiamola con i punti potenziali: la kazaka sarà tra le ultime quattro giocatrici in lizza, infatti, ci sarà la certezza matematica del sorpasso ai danni dell’attuale numero 1.

La situazione Top 10 alla vigilia degli US Open

Alla vigilia dell’avvio effettivo degli US Open, che non vedranno Sinner tra i protagonisti, la classifica non presenta travolgimenti tra le prime dieci posizioni. Terzo gradino, quindi, per la statunitense Jessica Pegula, che sta vivendo la fase più importante della sua carriera. In ripresa Coco Gauff, come la 19enne russa Mirra Andreeva, quinta (“best” confermato). In sesta e settima posizione, si confermano le due ceche, Karolina Muchova e Linda Noskova, neo campionessa di Wimbledon e protagonista della finale dello Slam.

Iga Swiatek, invece, resta all’ottavo posto pur riservando grandi aspettative di risalita anche se le favorite paiono altre giocatrici su questi campi veloci. L’ucraina Elina Svitolina occupa ancora il nono posto e così anche la statunitense Amanda Anisimova, decima.

Jasmine Paolini fuori dalla Top 20

Non va negato che vedere fuori dalla Top 20 la nostra Jasmine Paolini, una leader che sta provando a reagire, sia comunque uno choc. Perché non renderebbe merito a quanto costruito nei passati due anni dalla toscana e non non sarebbe aderente alla realtà. Infortuni e alti e bassi dall’addio a Renzo Furlan, suo storico coach, hanno progressivamente sgretolato quel dominio che la aveva portata in 4 posizione in classifica WTA. Il suo best ranking rimane intatto.

Quanto visto al debutto, in campo, lascia ben sperare. Dopo aver saltato i WTA 1000 di Toronto e Cincinnati, l’azzurra ha subito il sorpasso di Elise Mertens (oggi n.20), che si è spinta sino alla finale del WTA di Monterrey. Dietro a Paolini, prima italiana comunque, è stabilmente la numero 2 italiana Elisabetta Cocciaretto, che perde anche lei una posizione, scendendo al n.67

Top 10 in attesa di New York

Come anticipato, la possibile variazione della classifica a seguito del risultato sul campo potrebbe incidere sulla Top 10, addirittura nelle posizioni di vertice. La situazione, dunque, in attesa del giudizio del campo sarebbe ancora freezato:

Aryna Sabalenka 8575 Elena Rybakina 8141 Jessica Pegula 7265 Coco Gauff 6704 Mirra Andreeva 5443 Linda Noskova 5028 Karolina Muchova 4983 Iga Swiatek 4809 Elina Svitolina 4689 Amanda Anisimova 4533

Nella classifica settimanale aggiornata, il vantaggio di Aryna si assottiglia rispetto a Rybakina in modo inequivocabile. Inoltre Pegula consolida il terzo posto. Jasmine Paolini si conferma in discesa libera dopo il no a Cincinnati e Toronto. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya scende ancora

Anna Kalinskaya è 23esima, un posto più giù rispetto a dove la avevano lasciata. Rivelazione della settimana Kristina Liutova. Barbora Palicova guadagna, invece, ben 34 posizioni.