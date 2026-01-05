Prima classifica del nuovo anno ma stessa situazione: Aryna apre con un vantaggio importante su Swiatek, mentre Gauff scende dal podio in questa prima classifica aggiornata

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La prima domanda da porsi, riguarda lei. Quanto durerà l’era Sabalenka? La prima classifica ufficiale pubblicata oggi, lunedì 5 gennaio 2026, dalla WTA non consente interpretazioni su chi comanda preservando la vetta del ranking da plausibili insidie. Aryna Sabalenka, la tigre bielorussa, l’incontrastata numero 1 del 2025 fortifica la propria egemonia anche nella prima settimana del nuovo anno. La Top 10 incorona, all’alba della stagione appena incominciata, la queen capace di addomesticare Iga Swiatek e difendere la propria supremazia nel tennis femminile.

A Swiatek l’ardua difesa di un secondo posto iperbolico, considerata la strategia messa in atto da Aryna (la quale dalla sua ha avuto anche un stato fisico straordinario), la statunitense di origine russa Amanda Anisimova si aggiudica il gradino più basso del podio, scavalcando Coco Gauff. La nostra Jasmine Paolini rimane 8°, anche con l’avvento del 2026 che promette molto, molto bene.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Classifica WTA 5 gennaio 2026: queen Sabalenka, Paolini 8°

Aryna Sabalenka è la regina incontrastata della classifica WTA, confermando il suo stato di grazia fisico e mentale costruito, torneo dopo torneo, nella stagione appena chiusa. Il riflesso di quello che ha costruito l’anno appena passato (considerato il sistema del punteggio) le consente di permettersi il lusso di tenere a bada l’ascesa di Iga Swiatek, vincitrice di Wimbledon. La bielorussa guida la Top 10 nella prima classifica aggiornata del 2026, per la sessantaquattresima settimana consecutiva (la 72esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): regina bis a New York, sconfitta in finale a Riyadh da una sfavorita Rybakina, riesce comunque a ribadire vantaggio e successo.

Aryna ha molti meriti, va specifico. Merito è dovuto pure alla sua rivale, la polacca Iga Swiatek la quale è stata in grado di risalire la classifica e aggiudicarsi Wimbledon. In termini di punteggio, il vantaggio di Sabalenka su Swiatek è importante, pari a 2.312 punti (la penalità inflitta ormai è alle spalle e non incide come prima).

Il sorpasso Anisimova su Gauff

Ultimo gradino del podio alla eccezionale Amanda Anisimova, statunitense di origine russa, la quale conquista il suo best ranking dopo una stagione di incredibile bellezza e rinascita sportiva, dopo quanto patito a livello personale. Coco gauff si scopre 4°, in questa classifica, davanti a Elena Ribakyna la quale occupa stabilmente la 5° posizione davanti a Jessica Pegula che precede la quarta tennista a stelle e strisce della Top 10 Madison Keys. All’ottavo posto l’italiana Jasmine Paolini, capace nonostante tutto di centrare l’obiettivo Finals.

Chiudono la sequenza delle migliori dieci al mondo la 18enne russa Mirra Andreeva, reduce comunque da un’annata da incorniciare, e l’altra russa Ekaterina Alexandrova, decima.

ANSA

Aryna Sabalenka e Elena Rybakina, vincitrice delle WTA Finals

Paolini migliore italiana, ma lontana dal suo best ranking

Con questa nuova classifica, nulla cambia per la situazione delle italiane: Jasmine Paolini rimane stabile all’8° posto e prima tra le azzurre. C’è un piccolo rimpianto, che la riguarda: qualora avesse vissuto momenti più semplici, la sua posizione sarebbe migliore a osservare ranking e calendario con tornei, condizioni fisiche e cambi di coach, soprattutto dopo Roma. Speriamo il 2026 le regali una crescita e maggiore continuità, sul piano fisico e di risultati che la aiuterebbero almeno a recuperare quel 4° posto che aveva fatto sognare l’Italia.

A scorrere la classifica guadagna due posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora numero 81, in campo in Nuova Zelanda a Auckland mentre recupera tre posti Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento: la romagnola è numero 105. Risale cinque gradini anche Lucrezia Stefanini, ora al numero 136.

Sei posti sopra anche Nuria Brancaccio, ora al numero 161: la 25enne di Torre del Greco precede Silvia Ambrosio, che recupera quattro posizioni e risale al numero 213. Tre posti più su rispetto a sette giorni fa per Camilla Rosatello, ora al numero 215, mentre alle sue spalle guadagna quattro posizioni anche Jessica Pieri, al numero 226. Bene anche la promessa Tyra Caterina Grant, numero 234 e meno di 18 anni sulla carta di identità.

Top 10 del 5 gennaio 2026, Paolini 8°

La classifica di questa settimana è mutata in modo evidente anche per quel che riguarda la Top 10 che registra il sorpasso di Anisimova su Gauff di appena 14 punti, regalando alla statunitense di origine russa il suo best ranking:

Aryna Sabalenka 10490 Iga Swiatek 8178 Amanda Anisimova 6287 Coco Gauff 6273 Elena Rybakina 5850 Jessica Pegula 5583 Madison Keys 4335 Jasmine Paolini 4236 Mirra Andreeva 4125 Ekaterina Alexandrova 3375

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

ANSA

Jasmine Paolini

Anna Kalinskaya stabile in classifica

Riparte dalla medesima posizione in classifica, Anna Kalinskaya, tennista russa ed ex compagna di Jannik Sinner la quale è reduce da una stagione molto distante dal livello raggiunto l’anno prima.

In classifica è la numero 33 a inizio stagione, ma l’augurio è di ma è ancora lontana dal suo best ranking, quando arrivò tra le prime 20 giocatrici al mondo, vissuto all’epoca della sua relazione con Sinner, pronto a incominciare la sua personale rimonta su Carlos Alcaraz.