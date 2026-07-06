La classifica verrà aggiornata dopo Wimbledon, ma l’uscita di scena dal torneo di Aryna Sabalenka e qualche piccola eppure rilevante sorpresa incide già a una settimana dall’inizio del prestigioso evento che segna la parte della stagione sull’erba. Sabalenka rimane in testa alla classifica virtuale davanti a Elena Rybakina, sempre più vicina, e alla statunitense Jessica Pegula che si prende il gradino più basso del podio. L’ex numero 1 Iga Swiatek viene scavalcata anche da Coco Gauff che si aggiudica tre posizioni in più. Mirra Andreeva si colloca al 5° posto davanti alla polacca e a Amanda Anisimova. Stabile Elina Svitolina, ottava, e al 9° posto Karolina Muchova. Chiude la Top 10 la canadese Victoria Mboko. In ripresa Jasmine Paolini, prima italiana ma 16°, un posto più su rispetto alla classifica precedente.

Sabalenka 1° della classifica WTA nonostante Wimbledon

La crisi di Aryna Sabalenka non conosce discontinuità tanto se non l’intera stagione su questa edizione di Wimbledon dopo aver sfiorato la finale londinese. La Tigre bielorussa rimane al comando, però il suo vantaggio si assottiglia: mantiene 417 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina. Sul terzo gradino del podio, sale Jessica Pegula, prima statunitense del terzetto in Top 10, che supera la polacca Iga Swiatek, la quale paga la “cambiale” del titolo di Wimbledon vinto lo scorso anno in “coppia” con Jannik Sinner.

La 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale perde i punti conquistati a Wimbledon con la vittoria e scivola in classifica: virtualmente è sesta. Exploit dell’americana Jessica Pegula, terza, davanti a Coco Gauff che si supera a Londra e conquista già la piazza numero 4. In quinta posizione la russa Mirra Andreeva, che conferma alle sue spalle Swiatek e appunto l’altra statunitense Amanda Anisimova, settima, la quale dovrà difendere il bagaglio punti dello scorso anno.

Ottava l’ucraina Elina Svitolina, segue poi la ceca Karolina Muchova, entrata nelle prime dieci grazie al successo a Bad Homburg (terzo titolo in carriera, secondo in stagione) davanti alla canadese Victoria Mboko, che scivola al decimo posto e chiude l’élite mondiale.

Sembra già un tempo immenso quello trascorso fuori dalle prime dieci posizioni dalla nostra Jasmine Paolini che grazie alla situazione dettata da Wimbledon dopo una settimana di torneo, sale già in 16esima posizione.

Paolini e le altre azzurre

Una leader alquanto in crisi, la nostra Jasmine Paolini che come ha sottolineato il mito del tennis femminile Chris Evans sembrerebbe davvero in una fase delicata della sua carriera. Anche se a Wimbledon è riuscita a costruire una continuità che evoca antichi successi, su questi campi, quel che preme evidenziare è la grinta che Jasmine sta spendendo a Londra e che denota la ricerca di identità, vigore del suo tennis dopo la decisione, sofferta, di rinunciare al doppio in coppia con Sara Errani.

Top 10 aggiornata al 28 giugno 2026

Torniamo alla classifica ufficiale che, alla vigilia di Wimbledon, ha subito una importante variazione in Top 10. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 9090 Elena Rybakina 8143 Iga Swiatek 6409 Jessica Pegula 5881 Mirra Andreeva 5653 Amanda Anisimova 5523 Coco Gauff 4879 Elina Svitolina 4471 Karolina Muchova 3878 Victoria Mboko 3670

Come noterete, rispetto a quanto detto, nella classifica virtuale il vantaggio di Aryna si assottiglia rispetto a Rybakina. Inoltre Pegula sale al terzo posto e Gauff è già avanti in considerazione dell’ottimo risultato centrato nella Jasmine Paolini sale al 16° posto secondo quest’ultimo aggiornamento. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya stabile, sorpresa Ruse

Anna Kalinskaya è ancora stabile, nonostante l’uscita di scena a Londra in un match comunque di altissimo livello per quanto dimostrato fino a questo momento. Rimane stabile, fino ad oggi, nella Top 20 occupando appunto la 20esima posizione.