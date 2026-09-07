La tennista azzurra tornerebbe in 20esima posizione: cosa cambia o può cambiare in attesa del verdetto del campo a conclusione degli US Open 2026

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’eventualità è concreta, evidente stando a quel che ci suggerisce la classifica virtuale senza concedere nulla. La stessa Aryna Sabalenka poggia su alcune certezze il suo dominio, variabili tra le quali la programmazione vanta il suo valore assoluto contro l’ascesa incontenibile della kazaka Elena Rybakina. Agli Us Open paga pegno, la numero 1 del tennis mondiale: la cambiale da versare è elevata rivelandosi una minaccia più che un elemento di pregio. Va difesa l’imbattibilità, il suo primato, la vetta della classifica WTA che oggi è cristallizzata, ma dopo chissà. La situazione è delicata, certamente. Top 10 in divenire, in questa settimana dell’ultimo torneo del Grande Slam con le sue sfide, le sue notizie in divenire. Con il suggerimento che l’inversione può verificarsi. Come anche altri cambiamenti in seno alla Top 10. L’unica consolazione parrebbe riservarla l’uscita di scena di Jasmine Paolini che aggancia la 20esima posizione.

Sabalenka 1° classifica WTA, rischia Rybakina concreto

Dunque, in questo lunedì di passaggio, Aryna Sabalenka è ancora obbligata a vincere a New York più che altrove per via del tesoretto che ha messo via da leader del circuito e a ribadire l’imbattibilità su questo cemento statunitense. Qualora Rybakina dovesse avanzare, ipotesi non così remota vista l’aggressività, la Tigre sarebbe obbligata a raggiungere la finalissima e a sperare che il totale punti da scartare non favorisca la rivale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella classifica virtuale, il passaggio potrebbe consumarsi e non senza qualche rimpianto proprio su questi campi che hanno dato alla bielorussa tanto successo, tanti punti utili. Certo, come scritto e riscritto. Aryna ha assistito allo sgretolarsi del tesoretto messo via durante la scorsa stagione, tanto da averla portata a sfondare i 10000 punti. Osserviamo con attenzione la classifica live e confrontiamola con i punti potenziali: la kazaka può superare Sabalenka, infatti, aggiudicarsi la certezza matematica del sorpasso ai danni dell’attuale numero 1 per via dello scarto.

La situazione Top 10 freezata per gli US Open

La situazione è freezata, ma la classifica live ci impone alcune considerazioni a partire dalla vetta occupata dalle rivali Sabalenka-Rybakina. Alla vigilia dell’avvio effettivo degli US Open, con un Alcaraz francamente pirotecnico, la classifica non presenta travolgimenti tra le prime dieci posizioni ma potrebbe riservarne.

Terzo gradino, quindi, sempre alla statunitense Jessica Pegula, poi Coco Gauff, come la 19enne russa Mirra Andreeva, quinta (“best” confermato). Nella parte rimanenza della Top 10 ci sarebbero le principali novità dopo la testa della classifica: Karolina Muchova e Linda Noskova, ma anche Iga Swiatek (che potrebbe scivolare in nona posizione) e Elina Svitolina andrebbero a occupare nuovi posti come Amanda Anisimova, decima prima dell’inizio di Flushing Meadows. E candidata all’uscita definitiva dalle prime dieci migliori al mondo.

Jasmine Paolini torna in Top 20

Torna in Top 20, virtualmente, la nostra Jasmine Paolini, una leader che sta provando a reagire, nonostante lo choc e che mette davanti a ogni cosa anche le sue decisioni, vedi doppio e Marc Lopez.

Quanto ci dice il campo, lascia ben sperare. Dopo aver saltato i WTA 1000 di Toronto e Cincinnati, l’azzurra ha subito il sorpasso di Elise Mertens per tornare in 20esima posizione. Una posizione che ci auguriamo riesca a difendere.

Top 10 in attesa di New York

Come anticipato, la possibile variazione della classifica a seguito del risultato sul campo potrebbe incidere sulla Top 10, addirittura nelle posizioni di vertice tra Sabalenka e Rybakina. La situazione, dunque, in attesa del giudizio del campo sarebbe ancora immobile in via ufficiale. Vi diamo conto della condizioni attuale fino all’effettiva conclusione degli Us Open 2026:

Aryna Sabalenka 8575 Elena Rybakina 8141 Jessica Pegula 7265 Coco Gauff 6704 Mirra Andreeva 5443 Linda Noskova 5028 Karolina Muchova 4983 Iga Swiatek 4809 Elina Svitolina 4689 Amanda Anisimova 4533

Nella classifica settimanale aggiornata, il vantaggio di Aryna si assottiglia rispetto a Rybakina in modo inequivocabile. Inoltre Pegula consolida il terzo posto. Jasmine Paolini si conferma in discesa libera dopo il no a Cincinnati e Toronto. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya scende ancora

Anna Kalinskaya è 23esima, un posto più giù rispetto a dove la avevano lasciata. Rivelazione della settimana Kristina Liutova. Barbora Palicova guadagna, invece, ben 34 posizioni.