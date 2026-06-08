Classifica WTA 8 giugno 2026 Sabalenka regina nonostante il Roland Garros, Paolini giù. Riscatto Kalinskaya e rivelazione Chwalinska

Quel che ha lasciato una delle edizioni più intense del Roland Garros in termini di significati e risvolti, si riflette nella classifica WTA aggiornata. Nulla si distrugge, ma muta in un processo di trasformazione continuo. Aryna Sabalenka è stata umana troppo umana nell’affidare un messaggio delicato e vibrante. Coco Gauff è uscita di scena presto ma ha consegnato la finale (davvero imprevedibile) a due protagoniste del presente e del futuro prossimo come Mirra Andreeva e Maja Chwalinska.

Top 10 stravolta, d’accordo ma non solo. Rybakina e Swiatek alloggiano sul podio, alle spalle di Aryna ma poi seguono Pegula e Anisimova mentre la vincitrice di Parigi, Andreeva, si prende la sesta posizione davanti a Gauff. Svitolina, Mboko e Muchova chiudono la classifica di vertice. Jasmine Paolini, prima azzurra, scende al 14° posto: le sue lacrime rimarranno impresse nella memoria degli appassionati, ma sono un diploma da cui ripartire.

Sabalenka in testa alla classifica WTA, nonostante il Roland Garros

Il black out del quale ha desiderato condividere e tratteggiare i contorni Aryna Sabalenka, con indubbio coraggio, non intacca il suo primato nel ranking WTa che la conferma ai vertici con un bagaglio punti meno imponente ma comunque importante in chiave vantaggio. La vincitrice della scorsa edizione, la statunitense Coco Gauff, perde quei punti utili a difendere il suo posto in classifica e crolla dietro a Sabalenka, Rybakina, Swiatek, Pegula, Anisimova e la stessa Andreeva

Quindi Sabalenka rimane ai vertici per l’ottantaseiesima settimana consecutiva (la 94esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023), ma perde i punti della finale della scorsa edizione uscendo nei quarti (contro Shnaider). Tradotto, il divario rimane di 947 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, che ribadisce il best ranking. Sul terzo gradino del podio, stabile la polacca Iga Swiatek.

L’ex numero 1 nonché tre volte vincitrice sulla terra rossa di Parigi precede le statunitensi Jessica Pegula, quarta, ed Amanda Anisimova, entrambe con una posizione in più su rispetto al ranking precedente e davanti alla neo vincitrice del Roland Garros Mirra Andreeva, nuova certezza del tennis russo e mondiale.

Scivola invece al settimo posto la terza statunitense in top ten, Coco Gauff, che non ha confermato i punti del titolo del 2025 uscendo di scena già al terzo turno (contro Potapova) e perdendo così tre posizioni. Alle sue spalle un posto in meno anche per l’ucraina Elina Svitolina, ottava, davanti alla canadese Victoria Mboko (compagna di doppio della magnifica Serena Williams al Queen’s), nona, mentre la ceca Karolina Muchova, decima, chiude la Top 10.

Sembra già un tempo immane, ma è relativamente da poco fuori dalle prime dieci la nostra miglior azzurra, Jasmine Paolini che a causa anche di un infortunio che ha pregiudicato il doppio oltre al singolare si scopre in 14esima posizione. Innegabile la delusione che la stessa Jasmine ha espresso, incassata a Parigi per via di un problema fisico. Ad oggi, la toscana vanta 2617 punti.

Paolini e le altre azzurre

Posta anche una certa apprensione per via delle condizioni di Jasmine, Paolini rimane la miglior italiana in attività con il suo 14esimo posto davanti alle altre tenniste italiane del ranking secondo il verdetto di Parigi. Alle sue spalle, scende tre gradini Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 41.

Grazie agli ottavi nel WTA 125 di Foggia ne risale invece sei Lisa Pigato, numero 132, che firma un altro primato personale. La 22enne di Bergamo precede Lucia Bronzetti, uscita lo scorso fine ottobre dalla top cento, che grazie alla semifinale proprio nell’Open delle Puglie recupera in un colpo solo venticinque posti risalendo al numero 147. Un altro salto è quello della 18enne romana Tyra Caterina Grant, che guadagna altre ventisette posizioni, sale al numero 157 e firma il suo “best ranking”. Una bella speranza, in attesa del riscatto di Paolini che, siamo confidenti arrivi superati gli intoppi fisici.

Top 10 aggiornata all’8 giugno 2026

Torniamo alla classifica cambiata ufficialmente domenica 24 maggio nel post Internazionali di Roma, che ha subito una importante variazione lontano dalla Top 10 (pressoché invariata). La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 9090 Elena Rybakina 8143 Iga Swiatek 6733 Jessica Pegula 6056 Amanda Anisimova 5848 Mirra Andreeva 5751 Coco Gauff 4879 Elina Svitolina 4315 Victoria Mboko 3670 Karolina Muchova 3438

Jasmine Paolini scende al 14° posto secondo quest’ultimo aggiornamento. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya risale in classifica

Anna Kalinskaya cambia prospettiva, guadando dall’alto la classifica rinnovata che la vede addirittura risalita nella Top 20. La scalatrice della settimana è la polacca Maja Chwalinska che grazie alla prima finale WTA in carriera (partendo dalle qualificazioni) raggiunta al Roland Garros, guadagna in un colpo solo 93 posizioni passando dal numero 114 al numero 21. Impensabile ma realizzato grazie allo stravolgimento di ogni pronostico e alla generosità di una tennista che ha dato tutto, ma a modo suo e con il suo gioco.