Classifica questa settimana con in cima Aryna davanti a Swiatek e a Coco Gauff, Jasmine ottava. Variazioni in Top 10

Variazioni sensibili, ma comunque significative nella parte basse della Top 10 dominata dalla bielorussa Aryna Sabalenka, autentica queen del ranking. Dopo la conclusione del WTA 500 di Abu Dhabi e dei “250” di Cluj-Napoca ed Ostrava nulla cambia al vertice della classifica. La Tigre difende il suo primato dopo gli Australian Open, mancati anche quest’anno. A debita distanza la rivale Iga Swiatek. Sull’ultimo gradino del podio, ancora la vincitrice degli AO, Elena Rybakina.

La statunitense Amanda Anisimova rimane in 4° posizione, davanti alla connazionale Coco Gauff. Alle sue spalle, stabile, c’è la terza americana della Top 10 mondiale, Jessica Pegula, sesta. Subito dietro alla 31enne di Buffalo, posizione confermata per la russa Mirra Andreeva, settima. In 8° posizione l’azzurra Jasmine Paolini, stabile, subito davanti all’ucraina Elina Svitolina che sale di una posizione e precede Ekaterina Alexandrova che chiude le prime dieci.

Classifica WTA 9 febbraio 2026, Sabalenka 1°

Aryna Sabalenka rimane la prima tennista al mondo, stando alla classifica WTA di questa settiman. La 27enne di Minsk mantiene il vantaggio su Iga Swiatek: la 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale, aveva perso la leadership ad ottobre del 2024. Sul terzo gradino del podio ritorna la regina di Melbourne, la kazaka Elena Rybakina – a soli 369 punti dalla polacca -, che guadagna due posizioni ed eguaglia il suo best ranking.

Stabile in quarta posizione la statunitense di origine russa Amanda Anisimova, che precede Gauff, quinta. Resta al suo posto Jessica Pegula, mentre si mantiene in 7° posizione la giovanissima Mirra Andreeva.

L’italiana Jasmine Paolini si conferma in ottava posizione. Novità invece riguardano Elina Svitolina, che guadagna ancora una posizione nel ranking e Ekaterina Alexandrova.

Paolini migliore italiana, scende Cocciaretto

Sempre prima tra le italiane Jasmine Paolini, la migliore con il suo 8° posto anche nel post AO. Dietro alla 29enne di Bagni di Lucca, perde sei posizioni Elisabetta Cocciaretto, che scende al numero 57. Lucrezia Stefanini guadagna due posizioni. La mancata conferma dei punti della finale di Cluj-Napoca costa uno scivolone di trentadue posti a Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento: la romagnola è numero 142.

Stabile Nuria Brancaccio, al numero 166: la 25enne di Torre del Greco precede Lisa Pigato, che fa due passi indietro ed è numero 193, sempre più o meno in zona “best”. Ne fa tre invece, sempre rispetto ad una settimana fa, Silvia Ambrosio, ora numero 206.

Tre posti in meno anche per Camilla Rosatello, ora al numero 224, mentre risale tre gradini Jessica Pieri, ora al numero 245. Fa un passo indietro Dalila Spiteri: la 28enne di Licata, ora numero 273, è vicina al primato personale e chiude la top-ten italiana.

Questa settimana Paolini e Cocciaretto (quest’ultima ripescata come lucky loser) sono in tabellone nel WTA 1000 di Doha.

Top 10 del 9 febbraio 2026, Paolini 8°

Torniamo alla classifica di questa settimana mutata nella parte finale della Top10. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 10990 Iga Swiatek 7978 Elena Rybakina 7523 Amanda Anisimova 6680 Coco Gauff 6423 Jessica Pegula 6103 Mirra Andreeva 4731 Jasmine Paolini 4267 Elina Svitolina 3.205 Ekaterina Alexandrova 3200

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

ANSA

Jasmine Paolini

Anna Kalinskaya perde punti

Scende di una posizione rispetto alla classifica della scorsa settimana la russa Anna Kalinskaya, ex compagna di Jannik Sinner la quale è reduce da una stagione molto distante dal livello raggiunto l’anno prima. Il suo best ranking è lontano ma si può consolare, a differenza di Jannik che puntava sulla conferma agli AO per rastrellare punti importanti su Alcaraz. E che deve ripartire dal post Melbourne.