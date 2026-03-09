Classifica WTA 9 marzo 2026, Sabalenka regina del ranking congelato, Paolini sempre 7°

Classifica invariata questa settimana per via di Indian Wells: Aryna davanti a Swiatek, con Jasmine stabile in attesa di Indian Wells

Con Indian Wells in corso, la classifica WTA scivola in secondo piano per ragioni comprensibili. Aryna Sabalenka rimane leader, davanti a Iga Swiatek e alla regina di Melbourne, la kazaka Elena Rybakina al suo “best ranking” di sempre.

Il resto della Top 10 non riservano sorprese: Coco Gauff e Jessica Pegula si confermano alle sue spalle così come Amanda Anisimova, sesta. Jasmine Paolini è sempre al 7° posto e così la russa Mirra Andreeva. La Top 10 si chiude con l’ucraina Elina Svitolina e la canadese Victoria Mboko.

Classifica WTA 9 marzo 2026, Sabalenka 1°

Aryna Sabalenka rimane in testa al ranking come previsto, in questi giorni americani, anche oggi lunedì 9 marzo. La 27enne di Minsk mantiene 3.087 punti di vantaggio su Iga Swiatek: l’ex numero 1 aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive).

Dietro alle prime due, Elena Ribakina – sempre a soli 335 punti dalla polacca -, che ribadisce il “best” e incomincia a nutrire qualche ambizione in più con un Masters 1000. In quarta posizione stabile la statunitense Coco Gauff, che precede la connazionale Jessica Pegula, sempre quinta nonostante non abbia confermato il titolo vinto ad Austin. A chiudere il clan delle statunitensi nella Top 10 c’è, poi, Amanda Anisimova, che si conferma sesta.

Stabile e prima azzurra in classifica è Jasmine Paolini, settima e prima azzurra nel ranking davanti a Mirra Andreeva, ottava, chiamata ora a confermare il titolo e a difendere i punti di Indian Wells 2025. Nessun cambiamento anche per l’ucraina Elina Svitolina, così come in decima Victoria Mboko, 19enne canadese.

Paolini migliore italiana stabile nel ranking WTA

Dopo il passo in avanti di Jasmine Paolini, migliore azzurra in classifica con il suo 7° posto si registra una situazione pressoché invariata per le altre italiane. Elisabetta Cocciaretto, ferma per un problema alla coscia sinistra accusato a Dubai, rimane al numero 42. Lucrezia Stefanini, ora al numero 138. Per il resto nulla da segnalare

Top 10 del 9 marzo 2026, Paolini 7°

Torniamo alla classifica di questa settimana assolutamente invariata per via di Indian Wells, per quel che riguarda la Top 10. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 10675 Iga Swiatek 7588 Elena Rybakina 7253 Coco Gauff 6803 Jessica Pegula 6583 Amanda Anisimova 6070 Jasmine Paolini 4232 Mirra Andreeva 4001 Elina Svitolina 3845 Victoria Mboko 3211

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya cerca conferme

Salita di una posizione, al numero 22, la russa Anna Kalinskaya, ex compagna di Jannik Sinner, la quale è reduce da una stagione molto distante dal livello raggiunto l’anno prima. Il suo best ranking è lontano ma tanto sarà deciso anche da Indian Wells, che pesa tantissimo anche per lei e per la russa Mirra Andreeva, fenomeno del tennis mondiale che qui si gioca i punti guadagnati la scorsa stagione da vincitrice. Riuscirà a confermarsi?