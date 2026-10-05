La tennista toscana si conferma prima tra le azzurre, alla 20° posizione della classifica aggiornata con Elena in vetta alla vigilia di Pechino

L’uscita di scena di Elena Rybakina non impatta sulla classifica WTA, almeno per ora nel mezzo dei Masters 1000 asiatici, ma apre all’eventualità che si possa consumare una contrapposizione spietata co Aryna Sabalenka che le ha ceduto suo malgrado lo scettro. Per 99 settimane, in vetta alla Top 10 c’è stata la Tigre bielorussa crollata in un anno complicata, indubbiamente difficile per lei che aveva messo via un tesoretto superiore ai 10.000 punti. Un record, quasi. La ventisettenne kazaka può chiudere il 2026 al comando della classifica Wta con l’aiuto che le ha dato il terzo successo Slam in carriera, il primo sui campi di Flushing Meadows, che le ha consegnato 2.000 punti di vantaggio nei confronti della diretta rivale, che non dovrebbe riuscire a minacciare davvero il suo primato.

Rybakina 1° classifica WTA, stop per infortunio

Sia Aryna sia Elena sono già qualificate alle Finals, Aryna non ha approfittato dell’occasione che la rivale le ha offerto con una sconfitta al Wta 1000 di Pechino inattesa e uno stop non cercato, visto il risultato. Poteva essere un’accelerazione, ma non sempre Sabalenka ci ha dimostrato quella freddezza, quel cinismo necessari.

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Secondo la classifica pubblicata dalla WTA prima di Pechino, Rybakina era prima con 9.901 punti, contro i 7.810 di Sabalenka ma nello specifico, e per i meccanismo che calcolano anno su anno, la kazaka difendeva appena 65 punti. Non ha subito contraccolpi, per ora. Infatti le cambiali arriveranno prima dell’8 novembre. Elena aveva raggiunto i quarti a Wuhan (215 punti), a cui ha rinunciato, e del titolo vinto a Ningbo (500 punti).

Quest’anno l’appuntamento con le Finals sarà a Indian Wells e Rybakina dovrebbe mostrare quanto già conquistato lo scorso anno a Riyadh, a sottolineare quel che la classifica suggerisce aggiungendo quei 1.500 punti utili alla causa. “Essere la numero uno del mondo è fantastico, ma la stagione non è ancora finita – ha detto Rybakina alla vigilia del torneo di Pechino -. Ci sono tante avversarie ostiche da affrontare e può ancora succedere di tutto, ma il mio obiettivo è quello di continuare a far bene per chiudere l’anno in vetta”.

Sabalenka più cinica

La campionessa di Minsk attraversa una fase non inedita della sua carriera, ma fondata sulla sua capacità di resilienza e rinnovata fiducia quanto prima. Semifinalista nel 2025 a Wuhan, dove perse in tre set dalla statunitense Pegula dopo aver battuto Rybakina al turno precedente, Sabalenka – che non risulta iscritta a Ningbo – difende un totale di 1.390 punti fino a fine anno complice proprio la vittoria di Elena.

Per entrambe, la fase che si sta aprendo non pare la migliore possibile eppure risulterebbe equa, perché tocca e riguarda entrambe. Rybakina e Sabalenka si sono affrontate in quattro occasioni nel 2026, ottenendo due vittorie a testa.

In questa stagione, che ha segnato l’avvicendamento che potrebbe diventare un sorpasso con controsorpasso, la kazaka si è imposta in finale agli Australian Open e agli Us Open, mentre la bielorussa ha prevalso all’ultimo atto di Indian Wells e in semifinale a Miami. Caratteri e storie molto diverse le loro. Ai limiti del baratro, sono riuscite a ritrovarsi anche nel tennis e nella competizione. La nuova era del tennis femminile è qui, con lo spauracchio sullo sfondo del crollo economico-finanziario ma anche la più appassionante possibilità di un duello vero, autentico tra due campionesse come non accadeva da troppo.

Top 10, la situazione

A Pechino incomincia la nuova era. Questo lunedì abbiamo ben poco da aggiungere, se non che il quadro punti con appena qualche ritocco:

Elena Rybakina 9901 Aryna Sabalenka 7810 Jessica Pegula 7265 Coco Gauff 7244 Mirra Andreeva 5841 Linda Noskova 5328 Elina Svitolina 4809 Karolina Muchova 4683 Iga Swiatek 4119 Marta Kostyuk 4040

Nella classifica settimanale in attesa di aggiornamento alcune novità di rilievo che si associano alla parte bassa della classifica escluse le prime dieci. Jasmine Paolini si conferma in Top 20. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.