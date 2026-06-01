Classifica WTA cristallizzata 1° giugno 2026, ma Sabalenka regina anche dopo il Roland Garros, Paolini giù. Anna Kalinskaya migliora

Nel mezzo del Roland Garros, la classifica WTA è concretamente e sostanzialmente cristallizzata pur dovendo ammettere che la situazione è grave ma non seria, per dirla alla Ennio Flaiano. Aryna Sabalenka domina la scena, anche a Parigi dove la vincitrice del titolo dello scorso anno Coco Gauff è uscita di scena come altre top che occupano posizioni di rilievo ai vertici del ranking mondiale. Tradotto, per questa settimana nulla cambia per mutare in maniera considerevole la prossima a conclusione del torneo sulla terra battuta più atteso dell’anno e che ha visto consumarsi il dramma Sinner.

Top 10 invariata, per ora con qualche evidente cambiamento a breve quando verrà pubblicata la nuova classifica effettiva post Parigi. La finalissima femminile singolare, ricordiamo, si giocherà il 6 giugno prossimo ma l’impatto di alcune eliminazioni clamorose è inevitabile.

Sabalenka sempre regina classifica WTA (anche virtuale)

La vincitrice della scorsa edizione, la statunitense Coco Gauff, uscendo di scena perde quei punti utili a difendere il suo posto in classifica e, virtualmente, dovrebbe scoprirsi lunedì prossimo in sesta posizione dietro a Sabalenka, Rybakina, Swiatek, Pegula e Anisimova. Le altre due americane guadagnerebbero un posto e si porterebbero avanti, mentre la parte bassa della Top 10 non andrebbe a subire ulteriori scossoni con Svitolina, Andreeva, Mboko, Muchova.

Sempre più lontana sarebbe la nostra miglior azzurra, Jasmine Paolini che nel post Parigi a causa anche di un infortunio che ha pregiudicato il doppio oltre al singolare si scoprirà in 14esima posizione.

Innegabile la delusione che la stessa Jasmine ha espresso, incassando una delusione immane a Parigi per via di un problema fisico che ha condizionato di certo anche la sua prestazione agli Internazionali di Roma: le lacrime in campo lo attestano. Ad oggi, la toscana vanta 2617 punti considerando anche il verdetto del Roland Garros che la farebbe scivolare di una posizione, al 14° posto.

Top 10 cristallizzata al 24 maggio 2026

Torniamo alla classifica cambiata ufficialmente domenica 24 maggio nel post Internazionali di Roma, che ha subito una importante variazione lontano dalla Top 10 (pressoché invariata). La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 9960 Elena Rybakina 8705 Iga Swiatek 7273 Coco Gauff 6749 Jessica Pegula 6286 Amanda Anisimova 5958 Elina Svitolina 4315 Mirra Andreeva 4181 Victoria Mboko 3395 Karolina Muchova 3318

Jasmine Paolini sarebbe 13° secondo quest’ultimo aggiornamento. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya risale in classifica

Anna Kalinskaya non cambia, in via ufficiale anche se rispetto alla settimana post Internazionali la sua ottima prestazione al Roland Garros la premierà in classifica. La russa guadagna, nel ranking virtuale, ben 5 posizioni e si porta in 19° posizione che incoraggiano a pensare che i problemi della scorsa stagione sia definitivamente superati.