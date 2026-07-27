Classifica WTA, Paolini è 15esima ma rischia a Cincinnati Rivelazione Tagger: il balzo della 18enne “legata” a Sinner

La classifica WTA del 27 luglio 2026 rimane sostanzialmente invariata nelle prime posizioni con Sabalenka stabilmente al comando. Paolini è ancora 15sima

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una classifica “interlocutoria”: il ranking WTA pubblicato il 27 luglio 2026 non vede grandi movimenti dopo una settimana in cui sono stati giocati tornei minori. Dopo Wimbledon, l’attenzione si sposta sul cemento nordamericano con Toronto prima e poi Cincinnati che invece potrebbero cambiare il volto anche della Top 10. L’Italia si aggrappa a Jasmine Paolini che però ha delle “cambiali” da pagare.

Paolini 15esima, in Top 100 c’è solo Cocciaretto

Il primo posto tra le atlete italiane è sempre di Jasmine Paolini ma per l’azzurra la stagione 2026 continua a essere molto complicata. I problemi fisici l’hanno tormentata sin dall’inizio e hanno portato anche a una mancanza di fiducia e di sicurezza nel suo gioco. L’azzurra continua a fare i conti con un fastidio al piede che le ha “consigliato” di rinunciare ai tornei di Washington e di Toronto. Dovrebbe tornare in campo a Cincinnati ma avrà subito la strada in salita, se infatti non dovesse riuscire a difendere i punti conquistati con la finale dello scorso anno potrebbe non solo dire addio all’attuale posizione numero 15 ma anche uscire dalla Top 20 (anche se la prossima settimana potrebbe tornare a scalare posizioni anche senza giocare).

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L’unica altra azzurra a fare la sua comparsa nelle prime 100 al mondo è Elisabetta Cocciaretto che perde due posizioni e si trova ora 71esima. Prova a risalire la china dopo una stagione difficile anche Lucia Bronzetti che risale di due posizioni al numero 118. Scende invece leggermente Tyra Grant (141) mentre il balzo più importanti in avanti è quello di Nuria Brancaccio che sale al numero 167 (+22).

Sabalenka resta in vetta: Top 10 cristallizzata

Una settimana senza tornei importanti e dunque anche il ranking della WTA non soffre di scossoni soprattutto nelle prime posizioni. Al comando c’è sempre saldamente Aryna Sabalenka a quota 8550 punti e con un margine di quasi 500 punti su Elena Rybakina. Al terzo posto e quarto posto due statunitensi, Jessica Pegula e Coco Gauff. A chiudere la Top5 ci pensa invece la russa Mirra Andreeva. La classifica risente ancora molto dei risultati di Wimbledon con le due ceche, Muchova e Noskova, in posizione 6 e 7. Resiste ancora in Top 10, alla posizione numero 8, l’ex leader mondiale Iga Swiatek che sta affrontando una crisi che ormai dura da moltissimi mesi.

Rivelazione Tagger: il legame con Sinner

La classifica femminile del 27 luglio mette in evidenza anche il grande balzo in avanti compiuto da Lilli Tagger. E’ un nome che gli appassionati di tennis conoscono già da diverso tempo ma che nel corso degli ultimi mesi sembra aver fatto il definitivo salto di qualità. La 18enne austriaca ha conquistato a Praga il primo titolo WTA della sua carriera e4 grazie a questo successo (battuta in finale l’ucraina Snihur) fa un passo in avanti di 29 posizioni e sale al numero 45 del ranking cominciando a bussare alla porta delle teste di serie in vista dei prossimi tornei. La 18enne ha un rapporto molto stretto con l’Italia visto che è allenata da una leggenda azzurra come Francesca Schiavone e seguita da Alex Vittur, lo stesso manager di Jannik Sinner. E qualche mese fa ha anche giocato in doppio con un’altra leggenda azzurra come Sara Errani.