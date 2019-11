Classifiche dopo 45': Guardate dove sono Juve, Milan e Roma

Le classifiche virtuali possono essere tante, come quelle legate agli errori arbitrali o al mancato utilizzo della Var, ma come sarebbe il campionato italiano se tenessimo in conto solo il primo o il secondo tempo? Si sa che le gare durano 90′ ma quante sorprese si possono trovare nel considerare le graduatorie parziali.

IL PROVERBIO- Chi ben comincia non è detto che finisce bene: il popolare proverbio è smentito dalla classifica relativa ai primi tempi. Avete presente come abbiamo lasciato il campionato alla sosta? Ovvero con la Juve prima davanti all’Inter poi la Lazio terza assieme alla sorpresa Cagliari, quindi Atalanta e Roma con il Napoli settimo? Dimenticatela.

I PRIMI 45′ – Prendendo in considerazione solo i risultati maturati dopo i primi 45′ di queste dodici giornate in testa ci sarebbe l’Inter con 24 punti, due in più di Roma e Cagliari. L’ultimo posto utile per la Champions sarebbe del Napoli, quarto a 20 punti.

EUROPA LEAGUE – Quinta sarebbe la Lazio a 19 punti. E la Juve? Solo sesta con 18 punti, e basti ricordare tutti i gol in piena zona-Cesarini dei vari Ronaldo e Dybala per darsi una spiegazione. Lievemente meglio invece il Milan, nono a 15 punti.

LA RIPRESA – Considerando invece solo i secondi tempi i risultati sarebbero ancor più clamorosi. In testa ci sarebbe la Lazio con 29 punti davanti alla Juve con 27. Staccato ma terzo il Sassuolo a quota 23 che precede l’Inter a 20. La Roma sarebbe in zona-rossa, a 14 punti come la Samp, mentre il Milan sarebbe in zona-retrocessione, quartultimo assieme all’Udinese a 11 punti.

LE CLASSIFICHE – Questa la classifica completa dei primi tempi: Inter 24, Roma e Cagliari 22, Napoli 20, Lazio 19, Juve 18, Atalanta 17, Verona 16, Milan 15, Lecce e Sassuolo 14, Parma, Udinese, Genoa e Fiorentina 13, Spal 12, Torino, Bologna e Brescia 11, Sampdoria 5.

Questa la classifica completa dei secondi tempi: Lazio 29, Juventus 27, Sassuolo 23, Inter 20, Cagliari e Parma 19, Atalanta, Fiorentina e Napoli 18, Torino 16, Verona 15, Roma e Sampdoria 14, Bologna 13, Brescia 12, Milan e Udinese 11, Lecce 9, Genoa 7, Spal 6

SPORTEVAI | 14-11-2019 10:32