Claudia Cretti: "Grazie a chi ha creduto in me"

Claudia Cretti ha vinto all'esordio nel paraciclismo. Tornata a correre dopo il grave incidente al Giro Rosa 2017, la 22enne bergamasca ha trionfato nella categoria C5 della corsa in linea della Due Giorni del Mare a Marina di Massa.

"Faccio fatica a trovare le parole per raccontare quello che ho vissuto. È stata una emozione unica. Quanto mi è mancato salire sulla bici, fare ciò che amo. Questo successo lo dedico alle persone che amo. A chi ha creduto in me. Ho riabbracciato un pezzo della mia vita", sono le parole riprese dalla Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 07-04-2019 13:30