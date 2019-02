Claudia Lai, signora Nainggolan tra messaggi vocali e fake news

Claudia Lai ha postato il video del gol, siglato da suo marito Radja Nainggolan, e ha cancellato così messaggi vocali, titoli fake (a loro avviso) su innamoramenti e crisi a venire. Eppure qualcosa di controverso e dibattuto c’è e rimane, nel rapporto tra questa ex commessa di Serramanna e il centrocampista dell’Inter di origine indonesiana.

La presunta frattura nella coppia, causata da una certa Ginevra stando a quanto risultava al giornalista Alberto Dandolo, sarebbe rientrata anzi nulla è mai stato vero. Eppure nella relazione tra la Lai, figlia di un maresciallo dei carabinieri, e questo giocatore approdato al Cagliari e legato profondamente all’isola la tensione rimane.

Anni addietro, al culmine di un litigio pare causato dall’incontrollata gelosia del giocatore, per le vie del centro cagliaritano la discussione tra i due sfociò in una presunta aggressione di Radja ai danni di sua moglie, che scelse di ridimensionare l’episodio e di non sporgere denuncia.

Le incomprensioni, cicliche nel loro caso, si sarebbero estinte senza particolari strascichi almeno pubblici. Forse anche perché entrambi sono stati impegnati a contenere l’ondata di ostilità social esplosa dal loro arrivo a Milano, dopo l’audio choc pubblicato prima di Natale e i rumors sul loro matrimonio.

Claudia e Radja hanno due figlie, Aysha e Mailey, destinatarie di messaggi insultanti e minacciosi arrivati proprio sul profilo Instagram della moglie che ha pubblicato un messaggio diretto ed esplicito in merito.

Claudia Lai, pur rimanendo molto defilata, non ha mai celato il fastidio nei confronti di questi commenti offensivi e ha manifestato – con uno stile molto diretto, come sempre sul social – la propria opinione nei riguardi dei responsabili di queste obbrobriose minacce. Difendendo, ancora una volta, la sua famiglia da infiltrazioni velenose.

VIRGILIO SPORT | 18-02-2019 12:07