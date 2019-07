Claudia Lai Nainggolan, messaggio social: "Il resto è un circo"

Per Claudia Lai Nainggolan i giorni sono diversi. Da quando ha deciso, con estremo coraggio e determinazione, di rendere pubblica la sua malattia per lei è incominciato un percorso difficile quanto complesso, di cui parla sui social con rispetto e parsimonia ma con altrettanta schiettezza.

“Sono in questi momenti che la vita cambia. Le priorità cambiano. Le persone cambiano. Poche persone sincere restano. Il resto è un grande circo #rifiorirai”.

Claudia ha postato questo messaggio su Instagram, social da cui è sempre trapelata una immagine di sé e della sua famiglia assai positiva, di quella leggerezza che coincide con l’allegria trasmessa da una ragazza di 37 anni che ha sempre manifestato affetto e attenzione nei riguardi della sue due bambine. Anche la pubblicazione del post con cui ha annunciato quando e quanto la brutta bestia, come l’ha definita, stiano segnando la sua esistenza è avvenuta in un frangente di totale improvvisazione, tra uno scatto e un video vacanziero. Un mese di pura libertà, per trovare quella forza che dimostra nell’affrontare la chemioterapia e nel riconoscere che cosa vale oggi, più di ieri.

Mentre suo marito, l’interista Radja Nainggolan, ha preferito mantenere lo stretto riserbo su quanto sta avvenendo all’interno degli equilibri familiari, Claudia non cela né la paura né le riflessioni che la accompagnano in questo nuovo quotidiano. Sul profilo Instagram, il giocatore mostra video e foto del ritiro e della tournée: i tifosi gli sono accanto. E non per questioni di collocazione.

VIRGILIO SPORT | 18-07-2019 10:34