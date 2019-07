Claudio Marchisio, colpo di scena sul suo futuro

L'esperienza di Claudio Marchisio allo Zenit San Pietroburgo è già al capolinea. Secondo indicrezioni riportate da Tuttomercatoweb, l'ex centrocampista della Juventus starebbe trattando la risoluzione del contratto con il club russo, dopo appena 12 mesi dal suo arrivo.

Approdato in Russia a settembre 2018 dopo l'addio ai bianconeri, il giocatore 33enne sta per chiudere la parentesi estera dopo 15 presenze e 2 reti. La sua stagione è stata pesantemente condizionata dall'ennesimo infortunio al ginocchio, e l'ex Principino è attualmente ai box.

Nelle prossime settimane, Marchisio deciderà cosa fare nel suo futuro: potrebbe optare per un ritiro, anche se un suo ritorno in Italia potrebbe interessare molti club di serie A.

"Mi rialzerò – aveva dichiarato Marchisio dopo il problema al ginocchio -. Far parte del gioco significa mettere in conto gli infortuni. Continuare a farne parte significa rialzarti ogni volta e dimostrarti più forte degli incidenti di percorso. Anche questa volta mi rialzerò, perché ho ancora voglia di far parte del gioco, perché il vostro affetto rende tutto più semplice e soprattutto perché, operata anche questa, le ginocchia sono finite".

Nonostante la distanza, Marchisio non ha mai dimenticato i bianconeri. Nel giorno dell'addio di Andrea Barzagli al calcio giocato, il Principino aveva scritto: "Goditelo, goditi ogni secondo di questo abbraccio. Perché le parole a volte non servono, e comunque non sarebbero sufficienti per descrivere quello che sei. Questa maglia non basta indossarla, va cucita sulla pelle. Chi lo capisce ne diventa leggenda".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 01-07-2019 12:02