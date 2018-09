Claudio Marchisio ha scelto il suo futuro

Claudio Marchisio vola in Russia: sarà un giocatore dello Zenit San Pietroburgo. L’ex Principino della Juventus, che ha vagliato tutte le scelte disponibili dopo essersi svincolato dal club bianconero a fine agosto, a 32 anni prova la sua prima esperienza all’estero.

Ad annunciarlo il club russo, attualmente in testa al campionato. “Il prestigio di un grande club, il progetto più ambizioso, lo stesso desiderio di vincere”, sono le parole scritte dal giocatore su Twitter. Marchisio, che ritroverà a San Pietroburgo una vecchia conoscenza della Serie A, l’ex romanista Leandro Paredes, vestirà la maglia numero 10: ha firmato un contratto fino al 2020 con di tre milioni più bonus a stagione.

Venticinque anni alla Juventus, il centrocampista torinese è stato accostato a diversi club europei come Roma, Siviglia, Betis, Porto, Sporting, Benfica, Psg, Monaco, Nizza e Marsiglia. Oltre a diverse società nordamericane, tra le quali il Montreal Impact..

“Ho passato gli ultimi 25 anni della mia vita ad immaginare quello che sarei voluto diventare ed i sogni che avrei voluto realizzare insieme alla Juventus, ma non c’è stato un solo attimo durante il quale ho pensato che avrei dovuto vivere un momento come questo. A prescindere da quelle che saranno le prossime tappe della mia vita, professionale e non, sarebbe inutile e scorretto nascondere che il mio cuore e il mio dna hanno e avranno sempre e solo due colori”, aveva scritto in una lettera ai tifosi, pubblicata su Instagram.

A scatenare il dibattito in rete era stata la moglie del giocatore, Roberta Sinopoli, che sui social aveva attaccato la Juventus: “Nel calcio e nel cinema meglio essere rimpianti che sopportati. Parole sante!”.

SPORTAL.IT | 04-09-2018 08:50