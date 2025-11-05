Claudio Marchisio racconta la Kings League: "Un nuovo modo di vivere il calcio"

La Kings League Lottomatica.sport Italy continua a rivoluzionare il mondo del calcio, portando in Italia un format che unisce sport, spettacolo e intrattenimento digitale. A raccontare da vicino questa nuova frontiera è Claudio Marchisio, Head of Competition della lega italiana, che nel video spiega come la Kings League stia ridefinendo le regole del gioco per una nuova generazione di appassionati. “Kings League è un campionato di calcio a 7 con un format innovativo – spiega Marchisio – dove le squadre sono guidate da leggende del calcio, volti noti dello spettacolo e streamer, e ogni partita diventa un evento da vivere dentro e fuori dal campo”. Il format, ideato da Gerard Piqué, propone partite da 40 minuti con regole pensate per esaltare il ritmo e l’imprevedibilità. “L’obiettivo è rendere il calcio dinamico, imprevedibile e spettacolare per chi lo gioca e per chi lo guarda”. Fonte: us Mario Mereghetti Dmtc (NPK)