Claudio Marchisio spaventa gli juventini

Claudio Marchisio ha spaventato i tifosi della Juventus.

I numerosi post su Instagram realizzati dal centrocampista direttamente dalla Cina avevano fatto preoccupare i supporters bianconero che stavano già ipotizzando un addio del ‘Principino’ nela prossima estate.

A fare chiarezza sulla spedizione cinese di Marchisio ci ha pensato il suo papà agente Stefano in una intervista concessa a Juvenews.eu: “Si tratta di un viaggio di lavoro. Claudio è partito per partecipare ad un evento. Rappresenterà l’Italia all’estero. La società è perfettamente a conoscenza dell’evento, programmato circa tre mesi fa, infatti ha anche organizzato un incontro con una Juventus Academy giapponese”.

Smentita quindi l’ipotesi di un viaggio di mercato da parte di Marchisio che però non è certo di restare in bianconero: il futuro della mezz’ala deve ancora essere deciso.

“Claudio sarà all’estero ancora per una settimana, quando tornerà magari andremo a prendere un caffè con Marotta” ha aggiunto il suo padre Stefano facendo riferimento ad incontro con l’ad della Juventus in cui si discuterà sicuramente della centralità di Marchisio nel progetto tecnico di Allegri che più volte nell’ultima stagione lo ha rilegato in panchina nelle partite principali preferendogli il bosniaco Pjanic.

In caso di addio sicuramente non mancherebbero le alternative a Marchisio: diversi club asiatici e americani sarebbero pronti ad accoglierlo per affidargli un ruolo da protagonista. Negli ultimi giorni è però circolata una ipotesi decisamente più suggestiva per il centrocampista cresciuto nella Juventus: il Chelsea avrebbero fatto un sondaggio in vista del prossimo mercato.

Marchisio con la maglia dei Blues potrebbe trovare un tecnico italiano: non Antonio Conte che è prossimo all’addio bensì Maurizio Sarri che dopo tre anni di Napoli è fortemente tentato dall’esperienza in Premier League.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 15:25